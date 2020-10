"Libertà", la manifestazione in centro: le foto

Firenze: vietato dalle forze dell'ordine l'ingresso in piazza Signoria, centinaia di persone si sono riversate in piazza Duomo al grido "libertà" e "Firenze"

La manifestazione non era autorizzata e le centinaia di persone che hanno partecipato non hanno potuto accedere a piazza Signoria.

Le forze dell'ordine non hanno fatto entrare la gente davanti a Palazzo Vecchio.

Allora tutti in piazza Duomo dove gli organizzatori hanno fatto alcuni discorsi. La gente ha urlato più volte "libertà" e "Firenze".

Nel mirino il governo Conte e le sue disposizioni per contrastare il Coronavirus. "Sismo rovinati", hanno detto molti. "Non c'entra la politica, vogliamo lavorare", hanno urlato in coro.