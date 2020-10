Firenze: chi manifesterà venerdì 30 ottobre in piazza Signoria?

Forte preoccupazione del SilpCgil-Uil di Polizia. Modalità di appello simile a quella utilizzata nei giorni scorsi per Roma, Milano, Napoli, i toni perentori di un messaggio tipicamente estremista che lascia intendere il passaggio all’azione, l’anonimato degli organizzatori, sono tutti elementi già riscontrati degli ultimi giorni prima degli atti di vandalismo e di violenza contro le Forze dell’ Ordine. I Rider alle 11:30 in piazza Santa Croce, oltre ai lavoratori dello spettacolo

Firenze 28.10.2020- Il Sindacato dei Lavoratori di Polizia della Cgil di Firenze esprime forte preoccupazione per la strumentalizzazione che alcune frange estremiste stanno operando, con atti criminali e violenti, del legittimo esercizio del diritto, costituzionalmente previsto e garantito, di manifestare legalmente il proprio disagio e dissenso in relazione alle restrizioni dovute all’emergenza epidemiologica. Da alcuni giorni circola sui social un appello/invito rivolto alla cittadinanza a ritrovarsi venerdì sera in piazza della Signoria per protestare contro le politiche adottate dal Governo per contenere la crescita esponenziale della curva dei contagi da Covid-19. La modalità di appello simile a quella utilizzata nei giorni scorsi per Roma, Milano, Napoli, i toni perentori di un messaggio tipicamente estremista che lascia intendere il passaggio all’azione, l’anonimato degli organizzatori, sono tutti elementi già riscontrati nelle manifestazioni degli ultimi giorni sfociate in atti di vandalismo e di violenza contro le Forze dell’Ordine.

"Quale organizzazione democratica che rappresenta le lavoratrici ed i lavoratori della Polizia di Stato di Firenze e riconosce e tutela i diritti e le libertà esercitati legalmente dai cittadini -intervengono dalla Federazione Silp Cgil – Uil Polizia Firenze- rivolgiamo il nostro appello/invito a prestare la massima attenzione al fine di isolare eventuali infiltrazioni di violenti valutando l’opportunità di partecipare ad iniziative non autorizzate che, strumentalizzate, potrebbero alimentare ulteriori tensioni sociali tra la cittadinanza e i lavoratori delle Forze di Polizia a cui sono rivolti gli attacchi criminali di questi professionisti dell’istigazione alla violenza".

"Vogliamo veri diritti, no falsi contratti": venerdì 30 ottobre alle 11:30 in piazza Santa Croce prenderà il via la manifestazione dei rider fiorentini (organizzata da Nidil Cgil), che per l’occasione faranno sciopero delle consegne per l’ora di pranzo. I rider con un appello rivolto alla cittadinanza chiedono a cittadini, consumatori, esercenti, lavoratori di altri comparti, istituzioni e associazioni di sostenerli partecipando alla manifestazione e non ordinando, nella giornata del 30 ottobre, dalle multinazionali del food delivery. Durante la manifestazione stanziale, alla quale parteciperà tutta la Cgil, nel rispetto delle misure anti Covid, i lavoratori posizioneranno bici e zaini portavivande con cartelli e striscioni e si alterneranno con interventi al microfono. L’agitazione, che è organizzata a livello nazionale dalla rete "Rider per i diritti" (di cui il sindacato fa parte), si configura contro l'accordo siglato tra Assodelivery, l'associazione datoriale delle aziende del food delivery Just Eat, Glovo, Deliveroo, Uber Eat, e il sindacato Ugl che entrerà in vigore dal 3 novembre e che peggiora le condizioni dei fattorini in tutto il settore, mantenendo il cottimo e bloccando l'introduzione di una paga oraria prevista dalla legge 128/2019, in linea con i livelli salariali stabiliti dai contratti collettivi nazionali di settore (logistica). La mobilitazione avviene peraltro in un momento in cui i rider saranno chiamati con le consegne a domicilio a sopperire alle nuove chiusure di locali e ristoranti: “Durante l'emergenza sanitaria siamo diventati lavoratori essenziali, come lavoratori essenziali, riteniamo essenziali anche i nostri diritti, chiediamo quindi per questo di essere riconosciuti come lavoratori a tutti gli effetti”.

Federconsumatori Toscana fa sapere di aderire all’appello dei rider di non effettuare ordinazioni il 30 ottobre dalle piattaforme di food delivey, “in segno di solidarietà ai tantissimi rider che quotidianamente, anche in questa piena emergenza sanitaria, si dimostrano una parte vitale di aiuto ai cittadini e gli esercenti per garantire un servizio di consegne a domicilio di pasti per conto delle multinazionali sopracitate. Le ragioni e le motivazioni dello sciopero del 30 ottobre, che condividiamo, non si fermano solo alle questioni contrattuali, ma ci interrogano sulla necessità di una costruzione, tra lavoratori, consumatori e aziende, di un modello di relazioni condiviso, una ricomposizione di interessi, che non devono essere solo a favore dei grandi player di ogni settore, ma devono tenere di conto anche dei fini sociali previsti dalla nostra Carta Costituzionale”.

Il 30 ottobre 2020 in piazza ci saranno anche le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo con le manifestazioni indette da Slc CGIL, Fistel Cisl e Uilcom Uil, che chiedono al governo forme di sostegno certe fino a tutto il 2021; l'istituzione di un tavolo permanente tra sindacati confederali, Ministero della Cultura e del Lavoro e le associazioni di rappresentanza delle imprese dello spettacolo per discutere gli stanziamenti dello Stato e l'assegnazione delle risorse del Recovery Fund; di agevolare la ripartenza, vigilare sul rispetto dei contratti nazionali e sull'utilizzo dei fondi FUS per garantire il livello occupazionale e riconoscere ai fini previdenziali tutto il periodo dell'emergenza Covid.