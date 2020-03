Manifattura Tabacchi Home Edition: ecco il palinsesto virtuale

Appuntamenti culturali e rubriche di approfondimento per fruire online dalla propria casa delle iniziative in programma

In attesa che si torni al più presto a vivere i luoghi per fruire cultura, Manifattura Tabacchi, nuovo quartiere per la città di Firenze e centro per la cultura contemporanea, l’arte e la moda, amplia i suoi confini: nasce, così, Manifattura Tabacchi [Home Edition], il palinsesto settimanale che raccoglie la sfida della distanza per proporre appuntamenti e rubriche di approfondimento, pensati per dare continuità alle iniziative culturali di Manifattura attraverso video, blog e podcast che raccontano contenuti sempre nuovi, idee, spunti e consigli creativi.

Le rubriche del palinsesto crossmediale vengono lanciate attraverso appuntamenti giornalieri a orari fissi, sui canali social Facebook e Instagram che a loro volta suggeriscono approfondimenti su tutti i canali digitali di Manifattura: blog, YouTube e Spotify. Tutte le uscite sono raccolte su manifatturatabacchi.com/live/manifattura-tabacchi-home-edition/

Il palinsesto

La meraviglia / Il dietro le quinte del processo artistico e le interviste ai protagonisti de La meraviglia, il secondo capitolo delle Residenze d’Artista di Manifattura Tabacchi a cura di Sergio Risaliti.

Residenze d’Artista è un progetto interdisciplinare creato da Manifattura Tabacchi nel campo dell’arte contemporanea che, ogni anno, accoglie sei giovani artisti internazionali presso gli spazi del B8, offrendogli l’opportunità di vivere ed esprimersi a Firenze, lasciarsi ispirare dalle meraviglie della città e confrontarsi con gli spazi unici di Manifattura.

Manifattura Tabacchi [Home Edition] offre la possibilità di ripercorrere l’intenso programma di formazione durato sei mesi, scandito da incontri, dialoghi e workshop con artisti e curatori di fama nazionale e internazionale, ma anche visite a centri di produzione artistica tra i più importanti del territorio, dando la possibilità di vivere il fascino della mostra della residenza attraverso il processo che si cela dietro alla realizzazione delle opere.

Appuntamento: lunedì - martedì - sabato h 12:00 sulla pagina Facebook e sul canale Instagram

Saper Fare home edition / I laboratori di B9 e i consigli dei maker di Manifattura Tabacchi direttamente a casa vostra. Birra BVS, Bulli & Balene, Mòno e Canificio, Mani Del Sud, Super Duper Hats, Duccio Maria Gambi e l’insegnante di Regeneration Yoga Sara Beccari vi porteranno a scoprire la loro arte del fare, tra innovazione e tradizione. Letture, approfondimenti, ricette, posizioni di ashtanga yoga e consigli fai da te: idee e spunti su design, fashion, cucina e benessere.

Appuntamento: lunedì h 17:00 - mercoledì h 15:00 - venerdì h 12:00 sulla pagina Facebook e sul canale Instagram

Many Possible Cities / Immaginare le città del futuro ascoltando il podcast a cura di Radio Papesse. Many Possible Cities, il festival ideato da Manifattura Tabacchi, nella sua terza edizione che si è svolta dal 21 al 23 febbraio, ha accolto ospiti italiani e internazionali per discutere e raccontare le sfide e frontiere della rigenerazione urbana. Attraverso le proprie esperienze, personalità del calibro di Indy Johar, Adam Thorpe e Kendall Tichner hanno offerto esempi concreti di come le diversità possano essere motore di trasformazione verso le città del futuro. Arte, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale sono stati i tre temi al centro di workshop e talk che entrano oggi nel palinsesto di Manifattura Tabacchi [Home Edition] attraverso podcast che offrono la possibilità di riascoltare i preziosi interventi di chi progetta le città del domani.

Appuntamento: martedì e giovedì h 17:00 sulla pagina Facebook e sul canale Instagram

Mercoledì da lettori / Rubrica a cura di Todo Modo - Libri e-lettrici

Todo Modo è una libreria indipendente con sede a Firenze che ha realizzato per Manifattura Tabacchi il concept store Libri e-lettrici, una bottega all’interno di B9, un luogo dove trovare libri vecchi, nuovi o rigenerati, riviste specializzate, carte, quaderni e oggetti unici. Ogni mercoledì, con un video su IGtv , i fondatori Maddalena Fossombroni e Pietro Torrigiani racconteranno libri vintage e nuovi nel salotto virtuale di Manifattura Tabacchi.

Appuntamento: mercoledì h 10:00 sulla pagina Facebook e sul canale Instagram

TOAST Project Space / 4m2 di arte site-specific

Toast Project Space è uno spazio indipendente di 4m2 aperto al confronto e alla sperimentazione delle pratiche artistiche contemporanee. Fondato nel 2019 da Stefano Giuri, artista che ha partecipato al primo ciclo di Residenze di Manifattura, l'attività dello spazio prevede mostre bimestrali, dove gli artisti sono invitati a produrre un progetto “site specific”. Attraverso interviste ai protagonisti - Rebecca Moccia, Marco Ceroni, Guendalina Cerruti, Enne Boi e Luigi Presicce, Lek M. Gjeloshi e Super Summe Extra Pomeriggio - la rubrica ripercorre tutti gli interventi artistici presentati in TOAST.

Appuntamento: giovedì h 12:00 sulla pagina Facebook e sul canale Instagram

LoudLift Recordings / Cartoline sonore dal recording booth di Manifattura Tabacchi

Ricavato in uno degli ex-montacarichi di B9, l’unico in Italia, il LoudLift è un luogo ideato per dare voce a progetti musicali e messaggi non convenzionali. Una tappa imperdibile per gli artisti di passaggio a Firenze che desiderano registrare la loro “cartolina” sonora unplugged:

un recording booth che si trasforma in un emozionante live acustico. Saranno condivise le performance degli artisti che hanno registrato in LoudLift: The Zen Circus, Dente, Davide Toffolo & Paulonia Zumo, La Rappresentante di Lista e Brunori Sas.

Appuntamento: venerdì h 17:00 sulla pagina Facebook e sul canale Instagram

FESTA / Clubbing is an attitude, i suoni sotto la ciminiera

Un appuntamento pensato per rivivere in video le migliori serate passate in Festa, lo spazio di B9 dedicato alla musica elettronica e ai concerti live. Oltre ai video del primo Boiler Room fiorentino, in programma una diretta in collaborazione con Bosconi Records, label fiorentina che ha co-prodotto con Manifattura l’album Big Mob at Manifattura Tabacchi.

Appuntamento: sabato h 18:00 sulla pagina Facebook e sul canale Instagram

B9 talks / Le interviste di B9

Le video interviste esclusive di Manifattura Tabacchi agli ospiti italiani e internazionali, per ispirare e stimolare riflessioni su arte, cultura, architettura. In programma, tra gli altri, il Prof. Stefano Mancuso, neurobiologo ideatore de La Fabbrica dell’Aria, la curatrice Linda Loppa e l’artista Andreas Angelidakis.

Appuntamento: domenica h 11:00 Facebook e sul canale Instagram