Maltempo: allerta gialla terminata in anticipo a Firenze

Stamani è piovuto nel Fiorentino, in alcune zone anche abbondantemente, ma l’allerta gialla a Firenze termina in anticipo rispetto alle 20 inizialmente previste. Le mutate condizioni meteorologiche hanno infatti portato alla cessazione anticipata del codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore.

Il nuovo bollettino di valutazione delle criticità regionali non prevede ulteriori codici di allerta per la zona A3, che comprende anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Barberino Tavarnelle.

L’instabilità non è tuttavia del tutto esaurita. Nel corso di oggi, venerdì 18 settembre, sono ancora possibili precipitazioni sparse sulle zone interne centrali e meridionali della Toscana, anche a carattere temporalesco.

Localmente i cumulati potranno raggiungere 30-50 millimetri, possibili anche nell’arco di un’ora. Domani, sabato, potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi, generalmente di breve durata. I fenomeni potranno essere accompagnati da colpi di vento e grandinate, con quantitativi di pioggia generalmente non superiori a 20-30 millimetri e punte locali fino a 30-50 millimetri. Da domenica è previsto il ritorno a condizioni di tempo stabile.