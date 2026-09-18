Lavori notturni sulle autostrade attorno a Firenze

Autostrade per l'Italia ha comunicato una serie di chiusure notturne per lavori di ispezione gallerie, cavalcavia, barriere antirumore e impianti, tutte concentrate tra lunedì 21 e giovedì 24 settembre 2026.

Si parte con la chiusura più pesante sulla A1 Milano-Napoli. Dalle 22 di lunedì 21 alle 5 di martedì 22 verrà chiuso il tratto Firenze sud - Incisa Reggello in direzione Roma. In quell'orario chiuderà anche l'area di servizio Chianti ovest dalle 21 alle 5. Per chi fa un tragitto breve, l'uscita è obbligatoria a Firenze sud con rientro a Incisa Reggello seguendo la segnaletica gialla per Roma. Per le lunghe percorrenze il consiglio è uscire prima a Firenze Impruneta, prendere per Siena, immettersi sul raccordo Siena-Bettolle SS715 e rientrare in A1 a Valdichiana.

La notte successiva si fa il percorso inverso. Dalle 22 di martedì 22 alle 5 di mercoledì 23 chiude il tratto Incisa Reggello - Firenze sud verso Bologna, sempre per manutenzione gallerie.

Chiusa anche l'area di servizio Chianti est dalle 21 alle 5. Stesso schema al contrario, uscita obbligatoria a Incisa Reggello e rientro a Firenze sud per i percorsi brevi, mentre per i lunghi si esce a Valdichiana e si rientra a Firenze Impruneta via Siena.

Sempre nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 ci sono altri due provvedimenti.

Sulla A1, dalle 21 alle 6, chiude il ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord verso Pisa per chi proviene da Roma, per lavori alle barriere antirumore. Alternativa, uscire a Calenzano e rientrare in A11 a Prato est.

Nella stessa notte, dalle 22 alle 6, chiude anche la stazione di Firenze Impruneta, sia in entrata verso Bologna che in uscita per chi arriva da Roma. Le alternative sono Scandicci in entrata e Firenze sud in uscita.

Sulla A11, sempre dalle 22 di lunedì alle 6 di martedì, chiude la stazione di Pistoia in uscita per chi viene da Pisa per ripristino danni dopo incidente, uscita consigliata a Montecatini Terme.Ultimo blocco nelle notti di mercoledì 23 e giovedì 24 settembre, dalle 21 alle 6.

Per chi proviene da Bologna, sulla A1 verranno chiusi i rami di immissione sulla A11 verso Firenze e verso Pisa per manutenzione della segnaletica verticale. Chi è diretto a Firenze ovest potrà uscire a Firenze nord al km 279+900 e seguire per Firenze Centro Aeroporto, chi va verso Pisa dovrà uscire a Calenzano al km 278+100 e rientrare a Prato est.

Tutti i cantieri rientrano nel programma di ammodernamento della rete per migliorare sicurezza ed efficienza. Il consiglio per chi viaggia di notte tra Prato, Firenze e il Chianti è di pianificare l'uscita con anticipo e seguire la segnaletica gialla in loco.