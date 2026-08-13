Malore per Francesco Gabbani: concerto interrotto

Un malore ha costretto Francesco Gabbani a interrompere ieri sera il concerto di Letojanni, in provincia di Messina. Il cantautore carrarese, dopo aver eseguito pochi brani, ha dovuto lasciare il palco. Questa mattina Gabbani è tornato a tranquillizzare tutti con un video sui social: "Ehilà, eccomi qua, sono vivo. Volevo tranquillizzarvi".

Il 42enne ha spiegato che il malore è stato causato "probabilmente da una somma di caldo e stanchezza dei viaggi di questi giorni" e ha ringraziato la squadra medica intervenuta. "Mi dispiace per voi che siete venuti e non avete visto tutto il concerto - ha aggiunto - Oggi sto bene e ho tutta l'intenzione di salire sul palco stasera a Sant'Angelo di Brolo". Per la data di Letojanni si cercherà di trovare una data di recupero.