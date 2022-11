Machiavelli un fiorentino decisivo per la nascita dell'Europa

Chi è stato realmente Niccolò Machiavelli, un libero pensatore, un uomo di Stato fedele alla patria o una figura senza scrupoli, affamato solo di potere? E’ stato più un fautore della ragione o della follia? E’ con un’originale interpretazione della vita e delle opere di Niccolò Machiavelli, curata dall’accademico e storico della filosofia Michele Ciliberto, che prenderà il via domani, giovedì 17 novembre alle ore 17, a Firenze, nel Salone dei Duecento di Palazzo Vecchio, il primo festival italiano che approfondisce, sul piano storico, letterario e artistico, la figura e l’opera del padre fondatore della scienza politica moderna. Quest’anno ricorre l’anniversario del 20 anni dalla firma del trattato di Maastricht, atto con il quale fu istituita formalmente l’Unione Europa. Ed è proprio a Machiavelli che si deve la nascita della coscienza dell’identità europea.

Approda dunque per la prima volta a Firenze la rassegna “Machiavellerie” nata a San Casciano in Val di Pesa e ispirata al grande teorico della ragione politica Niccolò Machiavelli che, in esilio nel borgo di Sant’Andrea in Percussina, compose “Il Principe” (De Principatibus, 1513), una delle opere più tradotte al mondo.

Domani l’apertura ufficiale dell’iniziativa che, dal 17 al 20 novembre, terrà banco tra Firenze e San Casciano in Val di Pesa con dialoghi, conversazioni, incontri e approfondimenti sul tema “Europa: identità plurali, integrazione, diritti umani e uguaglianza di genere, migrazioni”, in occasione del trentesimo anniversario del Trattato di Maastricht. La seconda edizione della kermesse propone un ventaglio di opportunità di ampio respiro che spazia dalle lectio magistralis alle conferenze, dalle tavole rotonde alle mostre, dagli spettacoli teatrali ai percorsi nella natura alle visite guidate e vede la partecipazione di alcuni dei protagonisti del panorama culturale nazionale e internazionale tra storici, studiosi, docenti universitari, intellettuali, scrittori, artisti.

L’evento inaugurale si apre con una conferenza a cura di Michele Ciliberto, professore emerito Scuola Normale Superiore, sul tema “Machiavelli. Ragione e pazzia”. Lo studioso, esperto di filosofia del Rinascimento e scrittore, illustrerà la vita e le opere del Segretario fiorentino. L’iniziativa sarà introdotta dagli interventi del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dalla vicesindaca di Firenze Alessia Bettini, dalla consigliera delegata alla Cultura della Città Metropolitana Letizia Perini e dal sindaco di San Casciano in Val di Pesa Roberto Ciappi.

La prima giornata prosegue con una performance teatrale itinerante di e con Tiziana Giuliani che presenta “I luoghi di Machiavelli” negli spazi prestigiosi del Palazzo Medici Riccardi di Firenze. Il testo, scritto e interpretato dalla drammaturga e regista fiorentina, ripercorre le fasi dell’arresto di Niccolò Machiavelli, dall'emanazione del bando di cattura alla prigionia a Bargello e all’esilio a San Casciano in Val di Pesa.

Il secondo appuntamento è affidato, venerdì 18 novembre, alla mostra “Sacharov. I diritti umani nel cuore dell’Europa” curata da Memorial Italia con gli interventi di Elena Dundovich. Le associazioni umanitarie Russia’s Memorial e l'Ukraine’s Center for civil Liberties sono vincitrici del Premio Nobel per la Pace 2022. L’evento espositivo si terrà alle ore 11 negli spazi del Teatro comunale Niccolini dove i linguaggi e le forme artistiche nel segno di Machiavelli daranno vita alle ore 21 allo spettacolo La Mandragola di Niccolò Machiavelli, interpretato dalla compagnia Arca Azzurra per la regia di Arca Azzurra.

Al centro del terzo evento, in programma sabato 19 novembre dalle ore 10 alle ore 16, presso la Casa Museo Machiavelli, nel borgo di Sant’Andrea in Percussina, è la giornata di Studi “Machiavelli e il pensiero europeo”. La prestigiosa occasione culturale vede protagonisti studiosi e docenti universitari del panorama nazionale tra cui Corrado Claverini dell’Università del Salento, Daniele Conti dell’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, Laura Carotti dell’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, Marco Zolli della Scuola Normale Superiore. La tavola rotonda sarà coordinata da Michele Ciliberto, professore emerito Scuola Normale Superiore e Presidente dell'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento di Firenze.

Ospite d’eccezione del festival è la scrittrice Michela Murgia che domenica 20 novembre alle ore 17 nel Teatro comunale Niccolini di San Casciano offrirà al pubblico una lectio attraversata dal filo rosso “Donne, potere ed Europa”. E’ consigliata la prenotazione (teatroniccolini@gmail.com). Seguirà firmacopie del suo ultimo libro “God Save the Queer”.

Il Festival Machiavellerie sarà arricchito da una serie di eventi tesi al coinvolgimento della comunità, delle famiglie e dei più piccoli con l’organizzazione di percorsi all’aperto, visite guidate e laboratori per bambini. Venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 dalle ore 9 alle ore 16, con ritrovo alle ore 8,30 al parcheggio dei Chisci di San Casciano, sono previste le escursioni trekking “L'anello del Principe”, uno degli itinerari promossi e valorizzati dal Comune nell’ambito della nuova rete sentieristica individuata e tracciata in collaborazione con il Cai Firenze.

Il percorso ad anello, della lunghezza di 13 Km (difficoltà facile/medio), sarà condotto dalle guide ambientali dell’associazione Le Vie del Chianti. Prenotazione obbligatoria. Domenica 20 novembre alle ore 15, negli spazi della Casa Museo Machiavelli, i bambini potranno esplorare, scoprire e conoscere il mondo di Machiavelli con “C’era una volta Machiavelli…”, attività laboratoriale per bambini dai 6 agli 11 anni a cura di Francesca Goggioli e Rebecca Serchi. Prenotazione obbligatoria.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.

Per info: www.sancascianovp.net