Lush e il magico momento dei doni

I regali del Natale 2020 perfetti per tutti, perché 100% cruelty free

Lush è il più noto negozio britannico di cosmetici. Produce e vende creme, saponi, shampoo, gel doccia, lozioni, creme idratanti, scrub, maschere e altri prodotti per viso, capelli e corpo utilizzando solo ricette vegetariane, l'85% delle quali anche vegane. L'azienda gestisce negozi in 49 paesi in tutto il mondo, Firenze compresa.

L'azienda segue una "politica di non pubblicità" per cui non spende soldi in campagne televisive, o sponsorizzazioni di celebrità e fa affidamento sulla qualità della propria produzione. L'azienda non partecipa alle svendite del Black Friday, ma il sito internet ufficiale ospita una vasta proposta di prodotti di Natale, tra cui bombe da bagno e spumanti viso, corpo e doccia, saponi in pacchetti regalo da € 25,00, € 50,00 e oltre.

Lush non acquista da aziende che effettuano, finanziano, o commissionano test sugli animali. Testano i loro prodotti su volontari umani, prima che vengano venduti al pubblico.