Lucca Comics and Games 2018: via alla prevendita dei biglietti

Arthur Adams, Junji Ito, Victoria Jamieson, Ryan Laukat e i big di miniature e arte fantasy si aggiungono ai nostri ospiti. Francesco Pannofino legge dal vivo gli audiolibri di Amazon Audible. Prezzi invariati, sconti e l’attesa per il “Level Up”

E’ arrivato il momento che la community di Lucca Comics & Games attende dallo scorso novembre: si apre oggi la prevendita online dei biglietti e degli abbonamenti per l’edizione 2018. Ed è però il momento anche della scoperta di ulteriori ospiti cui tributare il nostro omaggio e la nostra gratitudine, nel segno dell’inclusione di tutti i linguaggi della cultura popolare e del rispetto per lo scenario impareggiabile del centro storico lucchese.

Con gli ospiti del fumetto sarà caldo anche l’autunnoAnche quest’anno Lucca Comics & Games è il crocevia fra le infinite incarnazioni del fumetto.Sono già molti e prestigiosi gli ospiti annunciati finora, da Leiji Matsumoto (che incontrerà i fan l’1 e 2 novembre) a Charles Forsman, da Sara Colaone a Mikio Ikemoto, dall’autore del poster LRNZ a Dave McKean, da Li Kunwu a Jérémie Moreau.Ma proseguono gli annunci che faranno salire la febbre agli amanti di tutte le forme della nona arte. Non può mancare il fumetto supereroistico di cui è esempio Arthur Adams, indiscusso autore, disegnatore e copertinista statunitense dallo stile dinamico e dettagliato, dai tempi dell’esordio con la mini serie Marvel “Longshot” a quelli di “Monkeyman & O’Brien”.A Lucca il fumetto per ragazzi è sempre più protagonista: dall’America per la prima volta in Italia grazie alla partnership con l’Editrice Il Castoro, ecco Victoria Jamieson, che all’estero con le sue fiction realistiche ha già conquistato il cuore del pubblico giovanile.Il Festival non dimentica poi i fan del genere horror, attraverso il visionario e raffinato mangaka Junji Itō, presente a Lucca in collaborazione con Edizioni Star Comics: al suo sconvolgente realismo grafico sarà dedicata una mostra di pezzi originali a Palazzo Ducale.

Arthur Adams, sin dal folgorante esordio con Longshot è stato uno degli autori più amati da critica e pubblico, nonché uno dei più influenti per numerose generazioni di artisti in tutto il mondo. All’inizio della sua carriera ha legato il suo nome soprattutto agli X-Men, illustrando vari poster, copertine, pin-up e alcuni numeri di Uncanny X-Men, X-Factor, Excalibur e diversi Annual, nonché lo speciale Excalibur: Mojo Mayhem. Ha inoltre disegnato il trittico di episodi di Fantastic Four visto in queste pagine, una delle sequenze migliori nella lunga storia della testata. A fine anni 80 ha illustrato alcune avventure di Superman e Batman, contribuendo anche allo storico numero 400 diDetective Comics. Negli anni 90, insieme all’amico Mike Mignola (conosciuto a inizio carriera alla Marvel) e ad altri autori come Frank Miller e John Byrne, contribuì al lancio dell’etichetta Legend per la Dark Horse, per cui ha creato la serie Monkeyman & O’Brian, dove si è cimentato come autore unico. Tra gli anni 90 e i 2000 si è dedicato soprattutto a realizzare copertine per Marvel e DC Comics. Di tanto in tanto si è dedicato agli interni come con per l’etichetta ABC di Alan Moore(per cui ha ideato Jonni Future insieme ad Alan Moore), e con Hulk,Ultimate X, Guardians of the Galaxy per la Marvel.

Victoria Jamieson è autrice e illustratrice di libri per ragazzi: la sua prima graphic novel “Roller Girl”, bestseller del New York Times, ha vinto la Newbery Honor, uno dei premi letterari più prestigiosi nel campo della letteratura per l’infanzia. Dopo Raina Telgemeier è oggi l’autrice di graphic novel per ragazzi più venduta nel mondo. In occasione di Lucca Comics & Games sarà pubblicato il suo secondo graphic novel “Angelica alla scuola media”, best seller del New York Times che si è conquistato a colpi di starred reviews un grandissimo favore di pubblico e critica. Victoria Jamieson vive con la famiglia a Portland, nell’Oregon, ed arriva per la prima volta in Italia in collaborazione con la casa editrice Il Castoro.

Junji Itō nasce nella prefettura di Gifu nel 1963. Il suo debutto, avvenuto nel 1986 fra le pagine della rivista “Monthly Halloween” dell'editore Asahi Sonorama, gli vale la menzione d’onore alla prima edizione del Premio Umezz.Tra le sue opere più conosciute troviamo “Tomie, Uzumaki”, “Gyo”, “Kubitsuri kikyu”, “Nagai yume”, “Amigara dansou no kai”, “Shibito no koiwazurai”, “Itō Junji no neko nikki - Yon & Mu.” Attualmente sta lavorando a “Ningen shikkaku” (“Lo squalificato”), basato sull'omonimo romanzo di Osamu Dazai. Da gennaio 2018 viene trasmessa in Giappone la serie animata “Junji Itō Collection”. Junji Itō sarà ospite a Lucca Comics & Games in collaborazione con Edizioni Star Comics.

Quando il gioco si fonde con l’arteLucca è il territorio in cui il gioco e l’immaginario fantasy riescono a coniugarsi in molti modi. Dal boardgame d’autore alla creazione di miniature, all’illustrazione, tutte le discipline che concorrono a creare mondi nuovi sono da sempre protagoniste nel padiglione Carducci. Contribuiscono a questo incantesimo i nostri ospiti d’eccezione. Da Ryan Laukat (in collaborazione con dV Giochi), autore completo, creatore di alcuni dei giochi più innovativi come “Above & Below”, “Near & Far” e “Otto minuti per un impero”, a due scultori di miniature come Allan-Diego Carrasco e Romain van den Bogaert, i primi di una serie di ospiti “a tempo pieno” della sezione Miniature Island. Infine,Henning Ludvigsen, illustratore dei giochi di epopee che non hanno bisogno di presentazioni come Star Wars, Trono di Spade, Il richiamo di Cthulhu, Tomb Raider.

Ryan Laukat è un game designer, illustratore, editore e co-fondatore della Red Raven Games. I suoi giochi sono stati tradotti in più di venti lingue. Fra i suoi titoli più famosi ricordiamo “Above & Below”, titolo innovativo e sorprendente in cui oltre ad erigere edifici e avamposti, i giocatori possono inviare in esplorazione i loro cittadini e sfidare i pericoli del sottosuolo, esplorando cunicoli e caverne popolate da strane creature; il suo seguito “Near & Far” in cui ogni giocatore deve assoldare i suoi avventurieri, ognuno con le proprie caratteristiche, e mandarli alla scoperta di civiltà perdute, tra misteriose rovine e incontri fantastici. Inoltre “Otto Minuti per un Impero”, il gioco di conquista e sviluppo in cui i giocatori, in pochi minuti, devono scegliere le carte necessarie per diventare padroni del mondo. Ryan Laukat parteciperà a Lucca Comics & Games con la collaborazione di dV Giochi, per presentare sul mercato italiano il suo nuovo gioco in uscita.

Allan-Diego Carrasco è coinvolto professionalmente nella realizzazione di miniature e sculture di genere fantasy e fantascientifico da circa 15 anni. In questo periodo ha lavorato come artista freelance per molte ditte differenti (quali Smartmax-Smog 1888, Pegaso, Studio McVey, Ilyad Games, Kingdom Death…) e come scultore e designer per la sua propria azienda, Kraken Editions - Alkemy. Carrasco ama la fantasia (che considera essere il portale per comprendere il nostro io interiore e l’intero universo), scolpire, disegnare, collezionare piume e pezzi di legno, creare scheletri con il fil di ferro e realizzare maschere di cartone. Allan-Diego Carrasco torna ospite a Lucca Comics & Games dopo il grande successo del 2010.

Romain van den Bogaert manifesta la fascinazione per volumi, forme e materiali malleabili fin dalla tenera età, passione che sarebbe diventata una ricerca creativa per tutta la vita. Dal 2015 si dedica interamente alla scultura, con molte delle sue creazioni prodotte da differenti aziende. Le creazioni di Romain traggono ispirazione da leggende e civiltà perdute, un lavoro che attraversa senza sforzo una moltitudine di culture ed epoche pur mantenendo un proprio stile, distintivo e unificante. I personaggi di Romain occupano un regno enigmatico tra fantasia e realtà. Ogni scultura sembra fungere da portale per un mondo completo ma nascosto, la cui ricchezza è accennata in ogni sguardo, sorriso o smorfia.

Henning Ludvigsen è un geek alla vecchia maniera, armato con una combinazione di conoscenza autodidatta dell'arte digitale fin dai primi anni '80 e una formazione artistica tradizionale come fondamento della sua creatività e punto di partenza della sua carriera. Con 10 anni di esperienza maturata nel settore delle agenzie pubblicitarie, dal 2002 ha deciso di cambiare per occuparsi di computer e giochi da tavolo. Da allora ha lavorato come art director/partner nel settore di sviluppo per giochi per computer, sia in Grecia che in Norvegia, e ha contribuito a oltre 160 giochi di carte e giochi da tavolo per una serie di aziende leader del settore, come CMON, Fantasy Flight Games, Hasbro, Modiphius, per citarne alcuni. Ha una passione per i dettagli e ama lavorare su brand consolidati come “Star Wars”, “Game of Thrones”, “Warhammer 40K”, “Tomb Raider”, “Call of Cthulhu”, “Civilization” e molti altri ancora. È anche stato editorialista per la rivista “ImagineFX”, la principale rivista di fantascienza e fantasy sul mercato. Henning può lavorare sia con la progettazione grafica, l'illustrazione 2D, l'illustrazione 3D e il rendering, e spesso si trova a combinare fra loro queste tecniche. Henning Ludvigsen sarà ospite a Lucca Comics & Games in collaborazione con Cool Mini or Not.

Amazon Audible arriva con i reading mozzafiato di Francesco PannofinoAudible approda a Lucca Comics & Games coi suoi audiolibri, podcast e serie originali. Creatività ed innovazione sono da sempre pilastri fondanti per Lucca Comics & Games, che Audible incarna perfettamente, facendosi promotore di una nuova forma di intrattenimento – quella dell’audio – che vede come protagonista la voce a sostegno di contenuti di alta qualità.Durante il festival Audible darà voce alle parole, andando oltre i confini della lettura e proponendo una serie di appuntamenti che porteranno in vita esperienze indimenticabili, secondo i 5 valori che da anni ispirano la creazione del festival: inclusione, scoperta, gratitudine, rispetto e community.Il primo appuntamento di Audible a Lucca Comics & Games sarà con unlive reading mozzafiato di Francesco Pannofino, celeberrima voce del cinema italiano, nella suggestiva cornice del Teatro del Giglio, cui seguiranno altri due importanti momenti, in cui Audible permetterà allo spettatore di immergersi in mondi fantastici ed evocativi.

Il catalogo di Audible conta, ad oggi, oltre 14.500 titoli e 100.000 ore di ascolto a catalogo, dedicati non solo ai lettori più appassionati ma anche a un pubblico più generalista, amante del mondo dell’entertainment e dell’immaginazione, affamato di nuovi contenuti, desideroso di più tempo a disposizione per ascoltare, imparare e divertirsi. Un’offerta premium e completamente digitale, proposta agli utenti attraverso una conveniente offerta “all you can listen”.

Francesco Pannofino è uno fra i doppiatori più popolari d’Italia. Negli anni ha prestato la voce ad attori iconici quali, fra gli altri, George Clooney, Denzel Washington, Kurt Russell, Antonio Banderas, Mickey Rourke, Tom Hanks, Jean-Claude Van Damme e Wesley Snipes. Ma la sua arte non si limita al doppiaggio, dato che Pannofino è stato attore al teatro, al cinema e soprattutto per la televisione, con la trasgressiva e irriverente serie “Boris”, in cui dal 2007 al 2011 ha interpretato il ruolo del regista René Ferretti. Uno dei suoi lavori più recenti e interessanti è la lettura dei sette volumi della saga creata dall’autrice J.K. Rowling, “Harry Potter”, tutti disponibili su audible.it. Sarà ospite a Lucca Comics & Games in collaborazione con Audible.

Via alla prevendita. E col “Level Up” potenzi la tua esperienzaI prezzi restano invariati rispetto all’anno scorso e per chi acquista entro il 6 settembre gli abbonamenti costano meno. E c’è la novità del “Level Up”, l’abbonamento speciale per tutti e cinque i giorni: limitato per 500 visitatori, permetterà di vivere ancora più da vicino, ancora più velocemente e con maggiore relax la manifestazione, un badge in pelle, aree relax, assistenza telefonica, accesso più rapido ai padiglioni e soprattutto l’opportunità di prenotare posti in prima fila per incontri con gli ospiti d’onore e avere l’opportunità di vivere gli artisti e gli autori del festival in esclusive colazioni e aperitivi in luoghi unici della città e della manifestazione. Insomma, è tempo di alzare il livello… it’s time to Level Up!

Il“Level Up” garantisce l’accesso preferenziale ai padiglioni, la prenotazione prioritaria agli eventi con coupon, un Welcome Kit esclusivo e l’opportunità di incontrare i principali ospiti del festival con momenti dedicati. È un nuovo servizio del festival che permetterà al pubblico, grazie anche a un’assistenza telefonica continua, di alzare ulteriormente la qualità del proprio soggiorno. La tiratura sarà limitata, proprio per poter garantire la fruibilità con ogni comfort dei servizi proposti, che vanno dalle aree relax dedicate ai parcheggi riservati, dall’’assistenza telefonica alla prenotazione dei posti alle sale incontri, fino agli incontri esclusivi con gli ospiti del festival.

Lo speciale sconto per chi visita il Parco di Pinocchio. Ci saranno agevolazioni sui biglietti per chi decide di visitare sia Lucca Comics & Games che il Parco di Collodi: per tutti i visitatori di Lucca è previsto uno sconto speciale di € 9,00 sull'acquisto del biglietto unico Parco di Pinocchio + Giardino Garzoni + Butterfly House. Invece tutti i visitatori del Parco di Pinocchio nel periodo agosto, settembre e ottobre 2018 potranno accedere a Lucca Comics & Games 2018 con il biglietto ridotto nei giorni di mercoledì 31 ottobre e giovedì 1 novembre, semplicemente presentando il biglietto del Parco di Pinocchio a una delle biglietterie fisiche di Lucca (ulteriori dettagli su www.luccacomicsandgames.com).

Ma LRNZ non va in ferie: accetta suggerimenti per nuovi elementi del posterIl poster unico e personalizzato per ogni spettatore, pensato da LRNZ e Studio Kmzero, è già leggenda. In due settimane ne sono stati scaricati oltre 10.000. Per la prima volta al mondo, un evento può vantare infiniti manifesti, uno per ogni membro della propria community. Chi si registra sul sito www.luccacomicsandgames.com può scaricare la propria versione esclusiva

E l’impresa di LRNZ non si ferma qui: per tutto il mese di agosto, sarà possibile utilizzare la pagina Facebook di Lucca Comics & Games per suggerire a Lorenzo Ceccotti quali elementi aggiungere al manifesto, specificando il tag #posterinclusion. LRNZ leggerà i suggerimenti e tra tutti selezionerà a suo insindacabile giudizio quelli da aggiungere all’algoritmo di generazione.