Lo street food gourmet di Simone Cipriani da Ditta Artigianale Oltrarno

Al via il 26 giugno “Ospiti in Cucina” il format per il rilancio della ristorazione

Firenze, 23 giugno 2020 – Grandi chef ed esperti del mondo dell’enogastronomia a turno nella cucina di Ditta Artigianale Oltrarno (via dello Sprone 5r): prende il via “Ospiti in Cucina”, format ideato da Francesco Sanapo, coffee lover e fondatore della prima linea di caffetterie specialty in Italia, per dare una risposta alla crisi che ha colpito il mondo della ristorazione in seguito al Coronavirus e stimolare le persone a tornare a vivere la città e la convivialità attraverso proposte originali e sinergie inedite. Ad aprire il ciclo di appuntamenti, che si susseguiranno a cadenza settimanale, è Simone Cipriani chef del ristorante Essenziale: venerdì 26 giugno dalle ore 18 alle 21, nei locali di via dello Sprone 5r si gusta una proposta di street food ispirato alla tradizione italiana, reinterpretato in chiave divertente e golosa.

Dal taco lasagna alla crocchetta di ribollita con mostarda di cipolla, il menu prevede piccole porzioni pensate per assaggiare più piatti. In carta, una serie di proposte che suonano come una festa per le papille, finalmente liberate da mesi di lockdown: pancia brasata all’amatriciana, frittelle di baccalà con hummus di ceci, panino con sfilacciato di anatra porchettata, crema al mandarino e lattuga, patate con mayo ‘nduya.

Ad accompagnare la proposta gastronomica i drink creati ad hoc da Julian Biondi, noto esperto di mixology e bartender fiorentino seguitissimo sulla rete sulla pagina “Momenti Culturali”.

Il progetto “Ospiti in cucina” proseguirà ogni settimana per tutta l’estate con le stesse modalità: in cucina ci sarà lo staff del ristorante ospite, mentre sala e cocktail bar saranno gestite dal team di Ditta Artigianale. L’iniziativa è aperta a tutti i locali e a tutte le realtà enogastronomiche di Firenze e oltre, che desiderano creare sinergie e avvicinare nuovi pubblici attraverso la creazione di eventi nella città e per la città.

In programma per le prossime settimane: mercoledì 1 luglio con la serata a cura della trattoria Dalla Lola, guidata dalla chef Matilde Petit e situata nel cuore di Santo Spirito, giovedì 9 luglio con lo staff di Koto Ramen, linea di locali tra Firenze e Prato che si propone di far assaporare la vera cucina asiatica, martedì 14 luglio con la personal chef Enrica Della Martira (ex finalista di Masterchef Italia), giovedì 23 luglio con la cucina thailandese del ristorante Thai.

Prenotazioni per sabato 26 giugno allo 055 045 7163 e info@dittaartigianale.it

Prezzo: 8€ x1 piattino, 24€ x4 piattini, 34€ x6 piattini (bevande escluse)

Ditta Artigianale è la prima linea di caffetterie specialty (dedicate a caffè di particolare pregio gustativo) italiana, diretta dal pluripremiato campione baristi Francesco Sanapo, che sceglie le migliori miscele e monorigine nei paesi di produzione, direttamente dalle farm. È anche microtorrefazione, e i caffè, tostati e serviti freschi, sono disponibili per l’acquisto anche su www.dittaartigianale.it.

Ditta Artigianale è aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 24. Per informazioni e prenotazioni: 055 045 7163.