Lo stile di vita come prescrizione medica

In Italia, le malattie cardiovascolari rappresentano ancora il principale nemico pubblico, essendo responsabili di circa il 30% dei decessi complessivi. Molte di queste patologie agiscono nell'ombra per anni, silenziose ma inesorabili.

Per spezzare questo paradosso, la Toscana lancia un'importante iniziativa di prevenzione attraverso l'Open Week promossa da Fondazione Onda e i Villaggi della Salute. È un’opportunità imperdibile per trasformare la salute da concetto astratto a pratica consapevole, intercettando i rischi prima che diventino emergenze.

Nel mondo delle malattie cardiache, il tempo non scorre uguale per tutti. All'ospedale San Donato di Arezzo, i dati evidenziano un preoccupante divario di genere. Nonostante il rischio genetico sia identico tra uomini e donne, queste ultime ricevono una diagnosi di cardiomiopatia ipertrofica con un ritardo medio di 6 anni rispetto alla controparte maschile.

Questo ritardo è spesso frutto di una sottovalutazione dei sintomi o di una presentazione clinica che, nelle donne, viene diagnosticata solo in fasi molto avanzate. Per contrastare questa tendenza, l'ambulatorio di Arezzo offre sessioni mirate, con la possibilità di prenotare i controlli esclusivamente a partire dal 26 settembre (ore 8:30).

«Le donne hanno lo stesso rischio genetico degli uomini, ma ricevono la diagnosi più tardi e con sintomi più avanzati: nel registro internazionale ShaRe la diagnosi di cardiomiopatia ipertrofica arriva nelle donne circa 6 anni dopo rispetto agli uomini» afferma la Dott.ssa Alessandra Sabini, Direttrice UOC Cardiologia Arezzo.

Le cardiomiopatie (dilatative, ipertrofiche, restrittive o aritmogene) sono alterazioni del muscolo cardiaco che possono restare latenti per decenni. La seconda verità è che il nostro albero genealogico è la nostra prima cartella clinica. Una storia familiare segnata da "morte improvvisa" prima dei 50 anni o da scompensi precoci deve essere il segnale per un controllo approfondito.

Presso l'ospedale SS. Cosma e Damiano di Pescia, l'attenzione è massima su questi aspetti genetici. Come sottolineato dal Dott. Stefano Stroppa, l'uso combinato di ECG ed ecocardiogramma può letteralmente "cambiare la storia clinica del paziente". Per accedere a questi screening a Pescia, è fondamentale segnare in agenda la finestra di prenotazione: esclusivamente il 24 settembre, dalle 15:00 alle 16:00.

I segnali d'allarme da non ignorare includono:

Affanno ingiustificato sotto sforzo;

Palpitazioni o battito irregolare;

Dolore toracico;

Eccessiva stanchezza o brevi perdite di coscienza (sincope).

In Toscana, la sanità sta uscendo dagli ospedali per popolare le piazze. Grazie alle unità mobili di ISPRO e Corri la Vita, il monitoraggio oncologico diventa "di prossimità" in luoghi come Piazza della Repubblica a Firenze o le aree centrali di Castiglion Fiorentino e Lucignano.

Questi camper sono dedicati a chi ha ignorato i precedenti inviti o desidera rientrare nei percorsi di screening gratuiti. È fondamentale conoscere le fasce d'età previste dai protocolli regionali:

Mammografia: riservata alle donne tra i 45 e i 74 anni;

PAP Test: per la fascia 25-29 anni (ogni 3 anni);

Test HPV: per donne tra 30 e 64 anni (ogni 5 anni);

Screening colon retto: consegna campioni per uomini e donne tra 50 e 69 anni.

Al Villaggio della Salute di Firenze, la prevenzione oncologica e cardiologica si sposa con l'educazione alimentare, come dimostra l’iniziativa legata all’olio extravergine d’oliva Carapelli Limited Edition, un simbolo dei benefici della dieta mediterranea.

Parallelamente ai controlli clinici — come la misurazione dell'indice di massa corporea (IMC) o del monossido di carbonio per i fumatori — vengono proposte sessioni di Yoga, Pilates e Functional Training.

La Dott.ssa Luigia Garritano, direttrice della Riabilitazione Cardiologica all'ospedale di Pescia, ribadisce che la consapevolezza è il primo passo per il cambiamento: «Molte patologie del cuore sono prevenibili o gestibili attraverso stili di vita corretti. La nostra missione è fornire ai cittadini gli strumenti per riconoscere i fattori di rischio modificabili, primi tra tutti la sedentarietà e una scorretta alimentazione».

La Fondazione ANT a Castelfiorentino e Montespertoli, con il sostegno di aziende private come Sebach, Master Electric e Gruppo Acque spa, offre visite specialistiche gratuite anche a chi vive momenti di difficoltà economica. Questa sinergia pubblico-privato si concentra su due fronti critici:

Progetto Melanoma: visite dermatologiche con dermatoscopia (prenotazioni dal 28 settembre);

Progetto Tiroide: controlli ecografici mirati (prenotazioni dal 24 settembre).

Una comunità che promuove la salute non offre solo un servizio, ma investe sulla propria resilienza futura.

La prevenzione non è un evento eccezionale da celebrare una volta l'anno, ma una scelta quotidiana. Gli strumenti messi a disposizione in Toscana — dai test genetici per il cuore ai camper oncologici, fino alle visite dermatologiche gratuite — sono risorse preziose che attendono solo di essere utilizzate.

Non aspettare che sia il tuo corpo a gridare aiuto. Ogni giorno conta e ogni controllo è un passo verso una vita più lunga e serena. Consulta i siti di Fondazione Onda, ANT e ISPRO per verificare i calendari e assicurati di rispettare le finestre di prenotazione indicate.