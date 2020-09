Libeccio forte su tutta la Toscana, danni sulla costa

FOTO. Anche oggi codice arancione: a Viareggio un grosso pino è caduto sopra un'auto, tanta paura. Allerta fino a stasera, lenta attenuazione a partire dalla nottata. La Città Metropolitana di Firenze: occhio ai detriti portati in strada dalle piogge. Frane in varie zone, chiusa a lungo la Sp 85

Prosegue l'allarme maltempo in varie zone della Toscana. A preoccupare in queste ore è soprattutto il forte vento di libeccio, che sulla costa ha provocato danni anche gravi. A Viareggio un grosso pino è caduto su un'auto fracassandone la parte anteriore. Tanta paura nella zona.

La Protezione civile della Regione Toscana ha confermato il codice arancione per vento e mareggiate per tutta la giornata di oggi sulla costa dalla Versilia fino a Piombino compreso l’Arcipelago. Codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico sul resto della Toscana.

Si prevede ancora vento di libeccio-ponente molto forte sulla costa centrale, sull'Arcipelago e sui rilievi. Progressiva attenuazione in serata con la rotazione a maestrale. Mare fino a agitato o localmente molto agitato al largo con probabile forte mareggiata sulla costa centrale.

Lenta attenuazione a partire dalla nottata.

Ci sarà la possibilità di temporali sulle zone centro-meridionali nel pomeriggio e sulla fascia costiera in serata, localmente anche di forte intensità, possibili occasionali colpi di vento e grandinate.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, all'indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo

Come accennato anche nelle altre zone della Toscana il forte vento si fa sentire. La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze ricorda che nella giornata di venerdì 25 settembre è stato emanato un codice giallo su tutto il territorio metropolitano per vento forte di libeccio-ponente.

Previsti inoltre temporali localmente anche di forte intensità specialmente nel territorio del Valdarno superiore.

Le piogge delle ultime 24 ore hanno trasportato sulla viabilità numerosi detriti (ghiaia, terra e ramaglia) che possono essere localmente pericolosi alla circolazione.

A Reggello, registrati problemi dall'ufficio Viabilitå della Metrocittà in zona Saltino e Vallombrosa sulla Sp 85 che è rimasta chiusa dalle 2.00 fino alle 8.30 di oggi.

Gli operatori della Viabilità hanno eseguito interventi per il ripristino della sicurezza della circolazione. Problemi minori si sono registrati anche sul territorio del comune di Figline.

La pioggia ha provocato frane e provocato il trasporto di fango e detriti.

Dalle 11.45 di ieri alle 2.00 di stanotte sono piovuti in zona 100 mm d'acqua.