Maltempo: codice giallo per piogge e temporali fino alla mezzanotte di domani

Conferme e previsioni per oggi e domani

Codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico dalle 13 di oggi, mercoledì alla mezzanotte di domani, giovedì 24 settembre dalla Lunigiana fino alla zona delle colline metallifere. Lo ha emesso la sala operativa unificata della regione a causa di un'area depressionaria in quota che favorisce l'arrivo di aria umida e localmente instabile sul Mediterraneo e sull'Italia.

Oggi, mercoledì, e domani, giovedì, temporali sparsi, anche di forte intensità, più probabili sulle zone nord-occidentali della regione. Dalla sera di domani, giovedì, ulteriore peggioramento e temporali che tenderanno a divenire più diffusi. Possibili forti colpi di vento e grandinate. ci saranno precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle zone centro-settentrionali, occidentali della regione; precipitazioni più isolate altrove.

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala per oggi 23 settembre un codice giallo per rischi idrogeologico e idraulico nel reticolo minore e temporali forti, confermato per le sole zone del Valdarno inferiore e per la Valdelsa-Valdera.

Domani 24 settembre codice giallo per rischi idrogeologico idraulico nel reticolo minore e temporali forti, valido per le zone del Valdarno inferiore e per la Valdelsa-Valdera.

Previsti rovesci e temporali sparsi con cumulati medi significativi, massimi non elevati, peggioramento dalla serata di domani, giovedì 24/09, con temporali che tenderanno a divenire più diffusi.

A Terranuova Bracciolini e San Giovanni Valdarno, causa meteo avverso, l’intervento di rinnovo della rete idrica in via delle Ville previsto per oggi è stato rinviato a martedì 29 settembre quando, dalle ore 8.00 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle seguenti località: Badiola, Santa Maria (San Giovanni Valdarno), Farnibona (Terranuova Bracciolini).