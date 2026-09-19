Legalità in Toscana: il volto nascosto della città

Firenze e la Toscana vivono in un perenne paradosso. Sotto lo splendore del Rinascimento e l'armonia dei paesaggi da cartolina, si muove un sottobosco urbano inquieto, fatto di tensioni silenziose e dinamiche che raramente trovano spazio nelle narrazioni ufficiali. Eppure, i segnali ci sono. Sono nelle "zone d’ombra" create da una siepe incolta o nel fragore improvviso di fuochi d'artificio che squarciano il silenzio notturno senza un motivo apparente.

C’è un "alfabeto criminale" che si esprime attraverso la luce e il botto. Nell'ultima settimana, Firenze ha registrato un’anomalia statistica: ben sette episodi di fuochi d'artificio concentrati tra il Quartiere 2 e il Quartiere 3, lungo l'asse dei lungarni, tra le 22:00 e mezzanotte. Altri cinque erano stati segnalati ad agosto tra la stessa area e il Piazzale Michelangelo.

Non è goliardia. Per chi sa leggere il territorio, questo è un sistema di segnalazione. Esiste un precedente preciso: durante il lockdown per il Covid, nell'area della Leopolda, i fuochi venivano usati come codice dalle reti dello spaccio o dalle gang giovanili per marcare il territorio o annunciare l'arrivo di carichi. Sottovalutare questi episodi significa ignorare un linguaggio di controllo sociale che si sostituisce a quello dello Stato.

"Come Fondazione Caponnetto chiediamo che si applichi la legge ed al contempo non si sottovaluti la situazione" dichiara Salvatore Calleri, Presidente della Fondazione Caponnetto.

L’illegalità non nasce nel vuoto, ma occupa gli spazi che la manutenzione urbana abbandona. Il caso di San Jacopino e di Viale Redi è emblematico: qui, una pista ciclabile — simbolo di progresso e sostenibilità — è stata trasformata in una trincea per lo spaccio e il bivacco. La causa? Una "architettura del degrado" creata da una fitta e altissima siepe che separa la ciclabile dalla strada, rendendola invisibile alle pattuglie che transitano verso Novoli. Il buio creato dal verde pubblico protegge bande sudamericane e spacciatori in bici o monopattino presso la fermata della tranvia T2 Ponte all'Asse. Il comitato dei cittadini attivi è stato chiaro: la condizione è "creata ad hoc" per chi delinque. La richiesta non è un vago appello alla sicurezza, ma un intervento strutturale: "tagliate a raso la siepe".

Se Viale Redi è il "punto oscuro", la Tenuta di Suvignano è l'antidoto. Con i suoi 638 ettari tra Monteroni d’Arbia e Murlo, questa terra è passata dalle mani di Cosa Nostra a quelle della collettività. Ma la verità è che la confisca, da sola, è solo un atto burocratico; la vera vittoria è la trasformazione in un'azienda agricola e zootecnica produttiva gestita dall'Ente Terre Regionali Toscana.

La legalità qui non è un concetto astratto, ma un "investimento a cielo aperto" che produce posti di lavoro e valore economico. Suvignano dimostra che lo Stato può essere un imprenditore più efficiente della mafia, a patto che ci sia continuità politica e risorse concrete. È il presidio quotidiano che impedisce alle mafie di tornare a infiltrarsi nel tessuto economico silente della regione.

"Suvignano è un investimento a cielo aperto... che si traduce in bilanci, investimenti agricoli e zootecnici, nell’essere un presidio quotidiano del territorio." afferma Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana.

Il prezzo del coraggio è spesso una solitudine insopportabile. La storia di Denise Cosco si è chiusa pochi giorni fa nel modo più atroce: Denise si è tolta la vita a 35 anni, la stessa età che aveva sua madre, Lea Garofalo, quando fu assassinata dalla ’ndrangheta.

Denise aveva scelto la legalità a 19 anni, testimoniando contro il proprio padre. Ma la sua fine ci impone una riflessione sociologica brutale: il "dopo" la testimonianza è un deserto. Cambiare identità, recidere i legami di sangue e vivere protetti ma isolati è una condanna che spesso sopravvive alla sentenza dei giudici. Il suicidio di Denise è la prova che la rete di protezione statale è ancora troppo fragile per sostenere il peso umano di chi sceglie di ribellarsi al sistema.

"La storia di Denise ci ricorda che combattere le organizzazioni criminali non significa soltanto chiedere alle persone il coraggio di scegliere da che parte stare. Significa esserci anche dopo... costruire intorno a loro una rete capace di rendere quella libertà davvero possibile" dichiara Mia Diop, Vicepresidente della Regione Toscana.

Le mafie odierne non cercano la strage, cercano l'infiltrazione. Si muovono dove c'è opacità, che sia una siepe incolta in città o un'azienda agricola in difficoltà in provincia. La cultura della legalità non può essere una ricorrenza da calendario, ma una pratica di monitoraggio costante.

L’evoluzione delle organizzazioni criminali richiede un cambiamento di passo: non bastano più solo le manette, serve la capacità dei territori di riconoscere tempestivamente i segnali di degrado. Il riuso sociale dei beni confiscati è l’arma più potente perché rende tangibile il vantaggio della legge rispetto al sopruso, trasformando il patrimonio illecito in opportunità di partecipazione.

Esiste un filo rosso che unisce i fuochi d'artificio sospetti, le siepi di Viale Redi e la rinascita di Suvignano. È il filo della nostra attenzione. La sicurezza e la legalità non sono traguardi statici raggiunti una volta per tutte, ma dipendono dalla nostra capacità di abitare i luoghi e di non lasciare zone d'ombra. Le vittorie civili sono possibili, ma la legalità rimane un cantiere aperto che richiede manutenzione costante, urbanistica intelligente e, soprattutto, una rete umana che non lasci solo chi sceglie il coraggio.