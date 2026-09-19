Inchiesta sui certificati medici nei CPR

Il camice bianco, simbolo universale di cura e protezione della vita, si ritrova al centro di un paradosso inquietante: uno strumento nato per assistere l’essere umano sarebbe stato trasformato, secondo l'ipotesi accusatoria, in un'arma impropria per sabotare le leggi dello Stato. L'inchiesta della Procura di Ravenna, che ha fatto scattare perquisizioni a tappeto in tutta Italia, solleva un velo su una realtà dove la missione medica viene piegata a finalità extra-sanitarie. Non siamo di fronte a un semplice cortocircuito burocratico, ma a una questione che tocca le fondamenta della legalità e della sicurezza nazionale, portando sotto i riflettori il confine sottile tra l'etica del soccorso e il reato di associazione a delinquere.

L'operazione coordinata dallo SCO di Roma e dalla Squadra Mobile di Ravenna demolisce l'idea del caso isolato. Siamo davanti a un vero e proprio ecosistema dell'illegalità che respira tra le corsie degli ospedali e gli uffici medici. Sotto la lente degli inquirenti sono finiti 23 professionisti, accusati di aver messo in piedi una rete strutturata per la formazione di falsi certificati medici.

In Toscana, l'inchiesta ha colpito con perquisizioni a carico di due dottoresse, rispettivamente a Livorno e Firenze, confermando la capillarità del sistema. La mappa del network si estende in modo trasversale su tutto il territorio nazionale:

Toscana: Firenze e Livorno;

Firenze e Livorno; Emilia-Romagna: Bologna e Rimini;

Bologna e Rimini; Lombardia: Milano e Varese;

Milano e Varese; Piemonte, Lazio e Puglia: Biella, Roma e Bari.

L'accusa è di associazione per delinquere. Un dato che suggerisce una regia coordinata, capace di muoversi tra diverse province per condizionare sistematicamente i provvedimenti delle autorità.

Il meccanismo tecnico-giuridico individuato dagli inquirenti è tanto semplice quanto paralizzante: l'emissione di certificati di inidoneità clinica per impedire il trattenimento dei cittadini stranieri irregolari nei Centri di Permanenza per i Rimpatri. In questo scenario, la firma di un medico diventa un "grimaldello ideologico" capace di annullare istantaneamente un provvedimento di espulsione.

"Siamo di fronte a un quadro sconcertante. Se le accuse saranno confermate, ci troviamo davanti a una violazione gravissima dei doveri professionali, dell'etica medica e delle leggi dello Stato. Usare la professione medica come uno scudo per eludere la legge e bloccare le espulsioni è un fatto inaccettabile: significa rimettere in strada soggetti che spesso si sono macchiati di reati gravi, mettendo a repentaglio la sicurezza dei cittadini" dichiarano Diego Petrucci e Jacopo Cellai (Fratelli d'Italia).

Se l'ideologia fornisce la giustificazione morale, l'ombra del profitto rivela il vero motore di questo sistema. L'eurodeputato Francesco Torselli definisce un business consolidato dietro l'immigrazione clandestina. L'accusa non è più solo quella di parzialità politica, ma di un vero e proprio "doppio reato" che colpisce lo Stato al cuore. Il sistema ipotizzato non è un errore professionale, ma una truffa premeditata. Torselli è categorico: non si può permettere che la "sacralità della salute" diventi il paravento per chi lucra sulla pelle della collettività e sulla sicurezza dei cittadini.

La richiesta di trasparenza è di dati certi e ispezioni per capire quanto il sistema sanitario regionale sia stato permeato da queste pratiche. L'attenzione è rivolta al biennio 2025-2026, con la richiesta di un monitoraggio dettagliato per ogni singolo presidio ospedaliero e Pronto Soccorso. La Regione Toscana è chiamata a rispondere a tre istanze chiave per scardinare il "grimaldello" sanitario:

Trasparenza sui dati: Fornire il quadro dettagliato delle certificazioni di inidoneità rilasciate nel 2025-2026, suddivise per patologia e struttura. Protocolli di verifica: Chiarire quali azioni si intendano adottare per garantire visite "terze e rigide" che standardizzino i controlli pre-ingresso nei CPR. Azioni d'urgenza: Attivare misure immediate per impedire radicalmente che la certificazione medica possa essere utilizzata come espediente per eludere le espulsioni.

Al centro dell'inchiesta non ci sono solo codici penali, ma il tradimento della deontologia medica. La violazione dei doveri etici da parte del personale coinvolto rappresenterebbe una ferita profonda per l'intero sistema sanitario. Se la certificazione pubblica perde la sua oggettività, viene meno la fede pubblica nei confronti dei documenti prodotti dallo Stato.

"La Regione Toscana, in qualità di Ente che organizza e sovrintende ai servizi sanitari, ha la responsabilità di garantire la correttezza, la trasparenza e la verificabilità delle certificazioni rilasciate da strutture pubbliche o convenzionate. Qualora accertata, tale prassi rappresenterebbe un grave reato e una violazione dei doveri deontologici che vanifica l'esecuzione dei provvedimenti delle Autorità" afferma Marco Stella e Jacopo Ferri (Forza Italia).

La condotta di questi professionisti rischia di svilire il lavoro di migliaia di colleghi onesti, trasformando la tutela della salute da diritto universale a scudo per l'impunità.

L'inchiesta di Ravenna scoperchia un vaso di Pandora che obbliga le istituzioni a una riflessione non più rimandabile sulla sicurezza nazionale e sulla tenuta della legalità. Se le procedure di espulsione possono essere sistematicamente sabotate da perizie compiacenti, il concetto stesso di certezza del diritto evapora. Il futuro richiede un cambio di passo: la sanità pubblica deve proteggersi attraverso sistemi di verifica terzi e indipendenti che convalidino le certificazioni, separando nettamente la necessità clinica dall'opportunismo giuridico.