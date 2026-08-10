Le formazioni di Real Madrid - Fiorentina

Inizia tra poco, alle 18, al Worthersee Stadion di Klagenfurt, in Austria,. l'amichevole di lusso tra Real Madrid e Fiorentina.
REAL MADRID (4-2-3-1): Lunin; Alexander-Arnold, Martinez, Rivas, Carreras; Valverde, Camavinga; Dumfries, Guler, Ciria; Endrick. All. Mourinho.
FIORENTINA (4-3-1-2): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Ranieri; Ndour, Oulai, Mandragora; Atta; Gudmundsson, Piccoli. All. Grosso.
Per il Real Madrid a disposizione: 26 Sergio Mestre, 34 Javi Navarro, 40 Carlos Espi, 28 Lamini Fati, 31 Jesús Fortea, 32 Jorge Cestero, 35 Diego Lacosta, 37 Aimar García, 38 Daniel Yáñez, 41 Ramon Jacobo.Allenatore: José Mourinho.
Per la Fiorentina a disposizione: 12 Christensen, 33 Lezzerini, 2 Victor Valdepeñas Talavera, 3 Domilson Cordeiro Dos Santos, 8 Giovanni Fabian, 11 Fagioli, 14 Fortini, 21 Braschi, 23 Kean, 25 Košpo, 26 Croci, 27 Deli, 28 Mazzeo, 30 Perrotti. Allenatore: Fabio Grosso.