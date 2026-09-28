L'autunno del marrone IGP del Mugello

Quando la stagione avanza, i rigogliosi castagneti dell'Appennino si trasformano in un vivo spettacolo di sfumature ramate, dorate e rossastre. Camminando lungo i sentieri ricoperti da un morbido tappeto di foglie, si spande nell'aria il profumo inconfondibile dei marroni che si asciugano lentamente nei vecchi seccatoi in pietra, invitando a riscoprire una terra scandita dai ritmi della natura e da gesti secolari.

In Mugello, il foliage non è soltanto una semplice cornice panoramica da fotografare per un ricordo domenicale. È una storia viva e palpitante che si attraversa a piedi, un'eredità fatta di boschi secolari, di fatiche legate alla raccolta, di segreti di essiccazione e di ricette tradizionali tramandate di generazione in generazione. Un'esperienza sensoriale completa dove il paesaggio autunnale si trasforma in un racconto che si cammina, si annusa e, soprattutto, si assaggia a tavola.

Il pane dell'Appennino e le madie d'un sol tronco

Molto prima di conquistare i menù raffinati della ristorazione contemporanea e diventare un ingrediente gourmet, la castagna — insieme alla farina che se ne ricavava — ha rappresentato la spina dorsale dell'alimentazione e della sopravvivenza stessa delle popolazioni montane dell'Appennino fiorentino. Per secoli, questo frutto ha garantito il sostentamento di intere comunità durante i rigidi mesi invernali, guadagnandosi l'appellativo di "pane dell'albero".

Tra le curiosità storiche che testimoniano l'importanza fondamentale del castagno, vi è la straordinaria modalità di conservazione della farina: essa veniva riposta in enormi casse di legno, le madie, che secondo la tradizione contadina potevano essere ricavate e scavate dal tronco di un unico, monumentale albero di castagno. Questo legame profondo e viscerale tra uomo e territorio ha ottenuto il suo prestigioso riconoscimento ufficiale nel 1996, anno in cui l'Unione Europea ha attribuito al Marrone del Mugello il marchio Indicazione Geografica Protetta.

L'arte segreta del metato: 30 giorni di fuoco ininterrotto

Per conservare a lungo i frutti raccolti tra ottobre e novembre, la cultura rurale mugellana ha sviluppato una tecnica di essiccazione unica all'interno dei metati (o seccatoi), piccoli ed essenziali edifici rustici divisi su due livelli. Al piano superiore, i marroni vengono adagiati con cura su un graticcio di legno; al piano inferiore, viene acceso e mantenuto un fuoco lento, moderato e continuo, alimentato rigorosamente ed esclusivamente con legna di castagno.

L'operazione richiede pazienza e maestria: il fuoco rimane acceso ininterrottamente per circa un mese. In questo arco di tempo, il calore delicato sale attraverso il graticcio, asciugando progressivamente i frutti e trasformandoli in una riserva alimentare durevole. Questa pratica antica è talmente centrale nell'identità locale da essere espressamente prevista ancora oggi dal disciplinare di produzione del Marrone del Mugello IGP.

Piatti unici del territorio: dalla scamerita con uva al castagnaccio

Il patrimonio culinario legato al marrone esplode in tutta la sua varietà negli stand gastronomici e nelle feste che animano i paesi della valle. Oltre all'immancabile presenza delle bruciate (le classiche caldarroste preparate al momento sulle braci), le tavole autunnali offrono ricette tradizionali e accostamenti insospettabili.

Tra le specialità più caratteristiche spicca la scamerita con marroni e uva. Per chi non ha familiarità con il lessico contadino toscano, la scamerita indica la coppa o lonza di maiale: in questo piatto tradizionale, la carne viene cucinata insieme alla dolcezza dei marroni e dell'uva fresca, creando un'armonia agro-dolce profondamente emblematica della cucina del raccolto. A questa si affiancano i grandi classici della tradizione: fumanti piatti di polenta, penne al ragù, grigliate miste, fino ad arrivare ai dolci tipici come il castagnaccio. Le manifestazioni del territorio mostrano inoltre un'attenzione particolare verso le esigenze contemporanee, proponendo specifici menù dedicati ai vegetariani e ricchi mercati agricoli con prodotti locali a km 0, come miele, mele, zafferano, dolci artigianali e degustazioni di vini del territorio.

La festa più vicina a Firenze (raggiungibile in treno): San Piero a Sieve

Per chi desidera immergersi nelle atmosfere autunnali senza affrontare lunghi viaggi in auto, l'appuntamento ideale è la Festa del Marrone di San Piero a Sieve. Allestita nella splendida cornice del Parco Antonio Berti, è in assoluto la sagra del marrone più vicina al capoluogo toscano. Uno dei suoi grandi punti di forza è la comodità di viaggio: San Piero a Sieve si trova infatti lungo la storica e panoramica linea ferroviaria Faentina, consentendo una piacevole gita fuori porta senza l'assillo del traffico o del parcheggio.

Organizzata dalla Pro Loco insieme alle realtà associative locali e con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero e dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, la manifestazione si articola su tre domeniche d'ottobre, dalle 8:00 alle 19:00. Il ristorante della festa apre i battenti alle 12:30 (per prenotazioni: 05584487241 / 3336458002 / 3293445017), offrendo ai visitatori un'accoglienza calorosa e genuina.

Se vi trovate a passeggiare tra i viali del parco durante la prima domenica, il 5 ottobre 2025, potrete inaugurare la stagione tra stand di prodotti a km 0 e il profumo delle prime bruciate. Nel pomeriggio, dalle 14:30, i più piccoli troveranno l'animazione curata da Alessandro Angeloni, mentre dalle 17:00 la musica dal vivo del gruppo "Altri tempi" accompagnerà la merenda. Per chi cerca un momento di relax mentale e fisico, sarà presente anche lo stand olistico "Yoga e Joy" dell'insegnante Marialuisa Cerlino (info 3338502660), dove provare trattamenti Reiki.

Domenica 12 ottobre 2025, la festa moltiplica i suoi motivi d'interesse affiancandosi allo storico mercato "Mercanzie in Piazza". I banchi di antiquariato, artigianato, rigatteria e opere dell'ingegno riempiranno il parco di curiosità. I bambini potranno divertirsi con gli spettacoli del "Clown Giulivo", mentre il duo "The G Band" garantirà musica dal vivo e balli.

Il 19 ottobre 2025 segnerà il gran finale della manifestazione, con un'intensa giornata di spettacoli, intrattenimenti e degustazioni interamente dedicate al sovrano del bosco.

Durante le domeniche del 5 e 12 ottobre (negli orari 9:30-12:30 e 15:00-16:30), è possibile arricchire la giornata con una visita guidata alla Chiesa, al Convento e al Museo di San Bonaventura a Bosco ai Frati, luogo francescano di immensa suggestione. La visita è ad offerta libera con prenotazione obbligatoria (contattando Irene al numero 3929215278).

Un itinerario diffuso: le sagre d'autunno nel Mugello

L'autunno mugellano si traduce in un vero e proprio itinerario gastronomico e naturalistico diffuso tra i vari borghi della valle, perfetto per pianificare più di una gita fuori porta:

Marradi : Mostra Mercato del Marron Buono IGP, storico e celebre appuntamento dell'Appennino celebrato nelle domeniche del 4, 11, 18 e 25 ottobre 2026.

: Mostra Mercato del Marron Buono IGP, storico e celebre appuntamento dell'Appennino celebrato nelle domeniche del 4, 11, 18 e 25 ottobre 2026. Palazzuolo sul Senio : Sagra del Marrone e dei Frutti del Sottobosco, arricchita da sessioni di trekking guidato tra i colori del foliage (11 e 25 ottobre) e dalla mostra etnografica "Il Seccatoio", aperta fino al 1° novembre 2026 per chi desidera approfondire l'architettura rurale dei metati.

: Sagra del Marrone e dei Frutti del Sottobosco, arricchita da sessioni di trekking guidato tra i colori del foliage (11 e 25 ottobre) e dalla mostra etnografica "Il Seccatoio", aperta fino al 1° novembre 2026 per chi desidera approfondire l'architettura rurale dei metati. Vicchio : Festa dei Marroni, in programma nei giorni 18 e 25 ottobre.

: Festa dei Marroni, in programma nei giorni 18 e 25 ottobre. Castagno d'Andrea (San Godenzo) : La tradizionale e secolare Ballottata, dedicata alle castagne lessate con la buccia.

: La tradizionale e secolare Ballottata, dedicata alle castagne lessate con la buccia. Pietramala: La XXXIV edizione della festosa manifestazione Smarronando e Svinando (18 e 25 ottobre).

Visitare il Mugello in autunno significa regalarsi una parentesi di lentezza e autenticità, scoprendo una Toscana lontana dai classici itinerari turistici di massa: un territorio raccolto, sincero e protetto, dove la natura non si limita a fare da fondale, ma diventa protagonista attraverso le mani, i profumi e i sapori della sua gente.