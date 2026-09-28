Benzina sotto i due euro?

Fai il pieno all'auto, osservi le cifre scorrere sul display del distributore e registri l'ennesimo colpo al bilancio familiare. Negli ultimi mesi, la fiammata dei prezzi dei carburanti ha eroso in modo lineare il potere d'acquisto dei cittadini e strangolato la liquidità delle imprese italiane. In questo clima di forte pressione economica e sociale, da ieri colossi energetici come Eni ed Ip hanno introdotto un tetto ai prezzi (price cap), fissando la benzina a 1,99 euro al litro e il gasolio a 2,19 euro al litro sulla rete distributiva ordinaria.

Un intervento salutato dall'opinione pubblica come una boccata d'ossigeno. Tuttavia, un'analisi attenta della filiera rivela interrogativi complessi: siamo di fronte a una soluzione strutturale e sostenibile, o a un palliativo temporaneo che rischia di nascondere — ed esacerbare — profondi paradossi economici lungo l'intera catena del valore?

L'impatto dei rincari energetici non si esaurisce al distributore di quartiere, ma si propaga come un'onda d'urto nell'intero sistema agroalimentare e della pesca. Luciano Nucci, presidente di Confcooperative Agroalimentare e Pesca Toscana, ha evidenziato come l'impennata di gas, elettricità e carburanti si scarichi a cascata su ogni singola fase del ciclo produttivo: dall'alimentazione delle pompe d'irrigazione al riscaldamento delle serre, fino all'acquisto di fertilizzanti e mangimi: "È una situazione paradossale: non è mai accaduto che si preferisse non produrre perché più si lavora e più si rimette".

A valle, le strutture di trasformazione industriale — dai caseifici ai conservifici, fino ai molini — vedono schizzare alle stelle i costi operativi per la refrigerazione e la lavorazione delle materie prime. Il quadro appare ancora più critico nel settore ittico, dove il gasolio rappresenta la quota maggioritaria dei costi vivi di esercizio di un'imbarcazione. In questo scenario si consuma un paradosso economico devastante: operare genera perdite immediate, spingendo diverse aziende agricole a tagliare le superfici coltivate e le marinerie a lasciare pescherecci bloccati nei porti.

Questo stop forzato delle attività primarie non si limita a congelare l'economia locale, ma innesca pericolosi shock d'offerta. Quando la produzione agricola e ittica si contrae, la riduzione dell'offerta sui mercati genera tensioni sui prezzi al dettaglio, innescando una spirale inflazionistica strutturale che continua a colpire i consumatori molto tempo dopo un eventuale rientro dei costi del carburante.

Se la riduzione del prezzo alla pompa viene accolta con favore dagli automobilisti, le organizzazioni di categoria sollevano dubbi circa la sostenibilità dell'operazione.

Federico Valacchi, presidente regionale di FAIB Confesercenti Toscana, chiarisce come il price cap rischi di trasformarsi in una trappola commerciale per l'ultimo anello della filiera: "Il prezzo esposto alla pompa non coincide con il guadagno del benzinaio. Il gestore non dispone dei margini economici necessari per sostenere direttamente interventi di questa portata".

I gestori degli impianti di distribuzione operano infatti su margini risicati, pari a pochi centesimi al litro. Trattandosi di piccoli esercenti e franchisèe indipendenti con zero leva contrattuale sui prezzi all'ingrosso, risulta per loro impossibile assorbire direttamente tagli di diversi centesimi senza finire in una condizione di vendita sotto costo, legalmente ed economicamente insostenibile.

La tenuta di questa misura poggia dunque su un principio essenziale: il taglio deve essere interamente garantito e finanziato a monte dalle grandi compagnie petrolifere, senza scaricarsi sui margini dei singoli gestori territoriali.

Di fronte all'emergenza prezzi, il Comitato Nazionale Vittime del Caro Carburanti, presieduto da Francesco Tanasi (Segretario Nazionale Codacons), prospetta uno shock fiscale della durata di 60 giorni, strutturato su due livelli d'intervento:

Adeguamento fiscale ai minimi europei: Abbattere l'accisa ordinaria italiana (che nel 2026 ammonta a 672,90 euro per mille litri sia per la benzina che per il gasolio) fino alle aliquote minime previste dall'Unione Europea, pari a 359 euro/1000L per la benzina e 330 euro/1000L per il gasolio. Sconto diretto al consumo: Applicare un ulteriore taglio straordinario di 20 centesimi al litro erogato direttamente alla pompa.

L'analisi finanziaria del Comitato mostra come il solo azzeramento del differenziale fiscale genererebbe — considerando il trasferimento integrale sul prezzo finale e il ricalcolo dell'IVA — un risparmio di base pari a 38,3 centesimi al litro sulla benzina e 35,7 centesimi al litro sul gasolio. Sommando lo sconto diretto di 20 centesimi, l'effetto complessivo permetterebbe un abbattimento finale senza precedenti:

Benzina : Riduzione totale stimata in circa 58 centesimi al litro (pari a un risparmio di circa 29 euro su un pieno da 50 litri).

Riduzione totale stimata in circa 58 centesimi al litro (pari a un risparmio di circa 29 euro su un pieno da 50 litri). Gasolio: Riduzione totale stimata in circa 56 centesimi al litro (pari a un risparmio di circa 28 euro su un pieno da 50 litri).

Mentre il dibattito pubblico oscilla tra interventi fiscali di Stato e tariffe calmierate, emerge una netta contrapposizione tra misure strutturali di politica economica e strategie commerciali di natura privata. A mettere in luce questa tensione è Vincenzo Donvito Maxia, presidente dell'Associazione Diritti Utenti e Consumatori, che definisce l'operazione di Eni ed Ip come una mossa di marketing particolarmente redditizia per i colossi petroliferi. Fissando il tetto di prezzo, le compagnie si assicurano file costanti di veicoli ai propri distributori, compensando la flessione dei margini unitari con un forte incremento dei volumi di vendita e ottenendo un ritorno d'immagine con il plauso delle forze politiche.

L'ADUC evidenzia tuttavia due fattori di fragilità latente:

Rischi di contenzioso antitrust : L'iniziativa potrebbe esporre gli operatori — in particolare Eni , gruppo a prevalente partecipazione pubblica — ad azioni legali da parte della concorrenza per ipotetico abuso di posizione dominante o concorrenza sleale.

L'iniziativa potrebbe esporre gli operatori — in particolare , gruppo a prevalente partecipazione pubblica — ad azioni legali da parte della concorrenza per ipotetico abuso di posizione dominante o concorrenza sleale. Esposizione e precarietà geopolitica: Le decisioni commerciali si scontrano con equilibri internazionali instabili. L'ADUC sottolinea in particolare la dipendenza strategica legato a Ip e alle forniture dell'Azerbaijan, Paese da cui l'Italia acquista circa il 16% del proprio fabbisogno di gas naturale e 9 milioni di tonnellate di petrolio (pari al 45% dell'export totale azero, rendendo l'Italia il loro primo cliente). Un'esposizione geopolitica che porta l'ADUC a bollare tali operazioni di calmieramento come forme di "populismo economico".

Questi interventi aziendali rischiano di agire come una distrazione tattica, ritardando l'adozione di riforme strutturali volte a ridurre la dipendenza energetica del Paese.

I dati ufficiali rilevati al 27 settembre 2026 dall'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy fotografano le condizioni di partenza della rete nazionale:

Benzina self-service : media di 2,159 €/L sulla rete ordinaria e 2,254 €/L in autostrada.

media di 2,159 €/L sulla rete ordinaria e 2,254 €/L in autostrada. Gasolio self-service: media di 2,377 €/L sulla rete ordinaria e 2,459 €/L in autostrada.

Come evidenziato da Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici, i tetti aziendali di 1,99 €/L e 2,19 €/L garantiscono un abbattimento immediato di circa 17 centesimi al litro rispetto alle medie di mercato. Tuttavia, si tratta di una misura condizionata: la durata iniziale di 30 giorni prevede una possibile estensione fino a fine anno in base all'andamento delle forniture, ma il tetto sarà rivisto laddove le imposte statali dovessero aumentare.

Le analisi dei principali istituti internazionali e degli analisti di settore mostrano un quadro complesso e volatile per il medio periodo:

Proiezioni U.S. Energy Information Administration : Prevedono quotazioni del Brent stabili attorno ai 90 dollari al barile nella seconda metà del 2026, con una flessione graduale verso una media di 74 dollari solo nel 2027, a condizione che la produzione mediorientale rientri nei livelli pre-conflitto.

Prevedono quotazioni del Brent stabili attorno ai 90 dollari al barile nella seconda metà del 2026, con una flessione graduale verso una media di 74 dollari solo nel 2027, a condizione che la produzione mediorientale rientri nei livelli pre-conflitto. Stime Agenzia Internazionale dell'Energia : Collocano il pieno recupero dell'offerta globale nel 2027, a fronte di una domanda in crescita di 2,6 milioni di barili al giorno. Inoltre, la ricostruzione delle scorte strategiche mondiali richiederà un surplus produttivo di circa 1 milione di barili al giorno per tre anni consecutivi.

Collocano il pieno recupero dell'offerta globale nel 2027, a fronte di una domanda in crescita di 2,6 milioni di barili al giorno. Forchetta degli analisti di mercato : Le stime sul prezzo finale della benzina oscillano all'interno di una forbice estremamente ampia, compresa tra 1,60–1,70 euro/litro nelle ipotesi più favorevoli e 3,00 euro/litro in scenari geopolitici estremi.

Le stime sul prezzo finale della benzina oscillano all'interno di una forbice estremamente ampia, compresa tra 1,60–1,70 euro/litro nelle ipotesi più favorevoli e 3,00 euro/litro in scenari geopolitici estremi. Sostenibilità dei tagli fiscali: Gli interventi tampone sulle accise hanno comportato un costo per l'erario compreso tra 2,3 e quasi 3 miliardi di euro in soli sei mesi. Al contempo, i meccanismi di "accise mobili" mostrano efficacia ridotta, garantendo benefici limitati a pochi centesimi al litro con tempi di attuazione strutturalmente ritardati.

Il price cap privato introdotto sulle reti di distribuzione offre un sollievo immediato alle famiglie, ma la sua natura temporanea non risolve i nodi di fondo dell'economia reale. Da un lato rischia di mettere sotto pressione i piccoli gestori se i costi non vengono interamente assorbiti a monte; dall'altro non tutela i produttori agricoli dagli shock d'offerta e lascia il Paese esposto alle oscillazioni dei mercati internazionali.

Senza interventi fiscali di lungo periodo e una vera strategia di decarbonizzazione e diversificazione energetica, i tetti al prezzo rischiano di rivelarsi soltanto dei rinvii dell'emergenza.