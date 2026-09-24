DSA, la nuova normativa toscana al centro di un incontro a Firenze

Firenze, 24 settembre – Quali sono le novità introdotte dalla nuova normativa regionale sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento? E come cambiano i percorsi diagnostici e il ruolo delle professionalità coinvolte?

Sono alcune delle domande al centro dell’incontro promosso dalla sezione AID di Firenze in programma venerdì 25 settembre, dalle 18.30 alle 20.30, presso la libreria Libri Liberi a Firenze. L’appuntamento nasce per approfondire la DGR 351/2026 e offrire a famiglie, insegnanti, professionisti, operatori e a tutte le persone interessate un’occasione per conoscere più da vicino gli aggiornamenti introdotti dalla Regione Toscana in materia di DSA.

"Abbiamo pensato di organizzare questo incontro perché la delibera è un documento di rilievo che deve essere conosciuto in maniera approfondita da famiglie, scuole e clinici. Con la delibera, sottolinea Lucia Iacopini, Presidente nazionale di AID, la Regione Toscana unisce in un unico luogo tutte le delibere precedenti in tema di DSA. Il documento indica le procedure diagnostiche, il ruolo della scuola e della famiglia, entra nel merito dell’aggiornamento della certificazione e modifica i criteri richiesti ai professionisti che fanno parte delle équipe autorizzate al rilascio delle certificazioni di DSA".

La relatrice principale dell'incontro sarà Christina Bachmann, psicologa, psicoterapeuta e componente del Direttivo dell’Associazione Italiana Dislessia (AID), che nel suo intervento illustrerà le principali novità della DGR 351/2026, con particolare attenzione agli aspetti che riguardano il percorso diagnostico e le professionalità coinvolte, e parlerà dei diritti delle persone con DSA.

L'incontro sarà aperto dai saluti istituzionali di Elisabetta Olobardi di Libri Liberi, Manuela Zacchinidel Coordinamento toscano AID e Laura Fantacci presidente di AID Firenze.

"L'iniziativa è organizzata in collaborazione con AIRIPA e vuole rappresentare anche un'occasione di confronto e informazione su un tema che coinvolge direttamente il mondo della scuola, della sanità, delle famiglie e dei servizi territoriali. Per questo incontro, conclude Lucia Iacopini, abbiamo scelto la libreria Libri Liberi, un luogo importante dal punto di vista culturale per la città di Firenze e con cui la nostra Associazione ha un legame particolare: da molti anni la libreria è anche la sede di AID, e negli anni ha contribuito a diffondere informazioni e conoscenze sui DSA con la pubblicazione di numerosi libri sui disturbi dell’apprendimento".