Card del Fiorentino: Larissa Iapichino ambasciatrice della bellezza di Firenze nel mondo

Al via da oggi la vendita delle tessere da 10 euro che consentono a tutti i residenti dell’Area Metropolitana ingressi illimitati e tre visite guidate nei Musei Civici Fiorentini. La 17enne figlia di Fiona May e Gianni Iapichino è già una campionessa del salto in lungo

Al via oggi le vendite della Card del Fiorentino, la speciale tessera che al prezzo di dieci euro consente ingressi illimitati e tre visite guidate (a cura di MUS.E, su prenotazione) nei Musei Civici Fiorentini a tutti i residenti dell’Area Metropolitana. A presentare l’iniziativa l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi, che ha invitato per l’occasione la giovane e premiata atleta Larissa Iapichino (17 anni compiuti a luglio, oro nel salto in lungo agli Europei Under 20, campionessa come mamma Fiona May mentre il padre Gianni è stato un campione nel salto con l'asta) in qualità di ambasciatrice della bellezza di Firenze nel mondo. In poche ore sono già state vendute diverse centinaia di Card.

“Si tratta di un progetto al quale ho lavorato fin dal primo giorno come assessore – sottolinea Tommaso Sacchi –, sono certo che avrà un grande successo e che, partito ora in via sperimentale, sarà mantenuto anche nei prossimi anni. La Card servirà ad avvicinare i fiorentini ai loro musei, un ‘passaporto culturale’ con il quale tutti i cittadini potranno riallacciare un rapporto con il patrimonio artistico conservato nei nostri luoghi civici di cultura”.

La Card permette l’accesso a: Museo di Palazzo Vecchio (inclusi: Scavi del Teatro Romano, Torre e Camminamento di ronda, mostra "Gli Arazzi Medicei nella Sala dei Duecento"), Museo Novecento, Museo Stefano Bardini, Cappella Brancacci, Fondazione Salvatore Romano, Santa Maria Novella (accesso da piazza Stazione 4, dove al momento è visibile la mostra “Leonardo e la Botanica”), Memoriale di Auschwitz, Museo del Bigallo, Museo del Ciclismo Gino Bartali, Forte di Belvedere, Torre San Niccolò, Torre della Zecca, Porta Romana e Baluardo San Giorgio, Porta San Frediano.

Tutte le info sul sito

La Card è acquistabile presso la biglietteria di Palazzo Vecchio, del Museo Novecento e della Cappella Brancacci. Può anche essere pre-acquistata online su http://bigliettimusei.comune.fi.it/