I residenti di San Jacopino sono sempre più esasperati. Domenica 12 luglio almeno 6 auto sono state trovate con i vetri rotti e l'interno messo a soqquadro. L’incubo delle "spaccate" torna a colpire il quartiere. Le vie prese di mira sono via Rossini, via Cimarosa, via B. Marcello, via Spontini e Ponte all’Asse.

"I beni dei cittadini sono costantemente presi di mira dai balordi del quartiere, con tanti danni" dichiara il presidente del Comitato Cittadini attivi Simone Gianfaldoni. "E nessuno fa nulla per fermare queste persone che girano indisturbate. A San Jacopino il Far West è poco. Si parla tanto di 'Sicurezza', tante belle parole e zero fatti. Peggio ancora, i cittadini vengono sbeffeggiati dalle istituzioni, quelle che dovrebbero dare risposte ai loro abitanti".

"Ci hanno rovistato anche la povertà"

Lo sfogo più duro arriva da una residente di via Rossini: "La cosa più triste è che hanno rovistato per cercare solo i rimasugli di quella povertà che ci ha preso ormai. Ci costringe a stare in casa e a fare solo piccole gite quotidiane. Ora nemmeno più quelle. Cosa cercate? Cosa volete da noi?. Potevano almeno rispettare i piccoli brandelli di una vita onesta. Sono una lavoratrice da oltre vent’anni. Quale motivo c’è per rompere le cose degli altri, rovistare, sfasciare la vita di persone oneste che guadagnano 1500 € al mese e non riescono neanche ad andare in vacanza?"