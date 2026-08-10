Jacopo Fazzini va a Cagliari

VIOLA DAILY LIVE - 13 LUGLIO 2026

Mentre i cancelli del Rocco B. Commisso Viola Park tornano a spalancarsi per accogliere il calore dei tifosi in un nuovo, ambizioso ciclo, il volto della Fiorentina muta. In queste ore, un intreccio di mercato sta catturando l'attenzione degli addetti ai lavori: la partenza di un talento come Jacopo Fazzini verso la Sardegna, proprio mentre Giovanni Fabbian lancia i primi segnali di leadership dal ritiro. È una partita a scacchi giocata tra identità da ricostruire e scommesse tecniche che pesano sul futuro.

Jacopo Fazzini è ufficialmente un giocatore del Cagliari. L'operazione è stata definita sulla base di un prestito temporaneo con diritto di opzione (il cosiddetto diritto di riscatto) a favore del club sardo. Fazzini non è un esubero, ma un giocatore reduce da una stagione da 32 presenze totali, impreziosita da un tesoretto di esperienza europea accumulato fino ai quarti di finale di Europa League con la maglia viola. Vederlo partire suggerisce una scelta coraggiosa della Fiorentina e una mossa d'alto profilo del Cagliari, che si assicura un giocatore capace di agire con naturalezza sia come mezz’ala che come trequartista. Per i rossoblù, si tratta di una scommessa tecnica ponderata per alzare drasticamente il livello qualitativo della mediana.

La crescita di Fazzini è stata una scalata costante, priva di vertigini. Il centrocampista classe 2003, nato a Massa, ha iniziato a far parlare di sé vincendo il campionato Primavera nel 2020/21 con l'Empoli. Dopo il debutto in Serie A contro lo Spezia nell'agosto 2022, la sua consacrazione è arrivata nell'annata 23/24 (31 partite e prima rete contro il Sassuolo). Tuttavia, è stato il rendimento nell'annata 24/25 a certificarne lo status di "top prospect": sei reti e due assist in sole 22 gare prima del salto a Firenze.

Mentre Fazzini prepara le valigie per la Sardegna, la Fiorentina cerca di blindare il proprio futuro emotivo e tecnico tra le mura di casa. Oggi nella prima intervista stagionale Giovanni Fabbian si candida a essere il perno del nuovo centrocampo viola. La sua non è stata una dichiarazione d'intenti per un club che vuole ripartire con una nuova gerarchia. L'impatto è stato amplificato dal primo allenamento a porte aperte della stagione: il bagno di folla al Viola Park ha ricordato a tutti quanto sia fondamentale il legame con la piazza. In un calcio di freddi algoritmi, la Fiorentina scommette sulla leadership di Fabbian per non far rimpiangere la qualità tecnica in uscita.

Il mercato di luglio è un gioco di equilibri sottili, dove le identità delle squadre cambiano forma sotto il sole del ritiro. Se il Cagliari ha piazzato un colpo che profuma di ambizione internazionale, la Fiorentina sembra aver scelto la strada della solidità interna, affidando le chiavi della mediana a Fabbian e rinunciando, almeno temporaneamente, al talento di Fazzini.

Resta però un interrogativo per il popolo viola: privarsi di un giovane che ha già calcato i campi dei quarti di finale europei sarà un rischio calcolato per trovare nuovi assetti o si trasformerà in un rimpianto stagionale vedendolo brillare in Sardegna?