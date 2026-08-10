I funerali di Paolo Fresco a Fiesole mercoledì 15 luglio

L'ultimo saluto all'avvocato Paolo Fresco si terrà domani mercoledì 15 luglio, alle ore 10.30, presso la Cattedrale di San Romolo, in piazza della Cattedrale 1, Fiesole, dove saranno celebrate le esequie.

Nato a Milano nel 1933 e laureato in Giurisprudenza, Paolo Fresco iniziò la sua carriera come avvocato per poi entrare in General Electric, dove, grazie a competenza, visione strategica e capacità di leadership, raggiunse i massimi vertici dell'azienda fino a diventare Vice Chairman ed Executive Officer. Nel 1998 fu chiamato da Gianni Agnelli alla presidenza della FIAT, guidando il gruppo in una fase complessa e cruciale della sua storia. Uomo di grande rigore morale e cultura internazionale, ha sempre interpretato il ruolo del manager come servizio all'impresa, all'innovazione e alla crescita del paese. Il suo esempio rimane quello di un leader capace di coniugare competenza, integrità e visione del futuro.

Negli ultimi anni della sua vita, in onore della moglie Marlène, Paolo Fresco decise di dedicare la propria esperienza, le proprie energie e le proprie risorse al servizio di una nuova missione: migliorare concretamente la qualità della vita delle persone affette dalla malattia di Parkinson e delle loro famiglie. Da questa visione nacque nel 2015 il Fresco Parkinson Institute, fondazione non profit con l’obbiettivo di promuovere l’eccellenza nella cura del Parkinson. La sua visione ha contribuito a promuovere nuovi modelli di cura centrati sulla persona e a sostenere la crescita di una rete internazionale di professionisti e ricercatori accomunati dall'obiettivo di offrire ai pazienti una vita migliore.

Con la sua scomparsa viene a mancare una delle personalità più autorevoli del management italiano a livello internazionale e il visionario che ha dato vita a un progetto destinato a lasciare un segno duraturo nella cura della malattia di Parkinson.