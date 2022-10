La stagione 2022 dell’ospitalità Folonari chiude con il tutto esaurito

La stagione di ospitalità 2022 della Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute ha visto un ritorno netto del turismo americano, un dato che conferma la Toscana come una delle mete privilegiate dell’incoming da oltreoceano, soprattutto in abbinamento a un’accoglienza di lusso. I Relais del Cabreo, già da metà marzo, hanno registrato il 60% di prenotazioni dall’America, a testimonianza del forte interesse per la cultura, la natura e il vino italiani.

L’enoturismo si conferma un driver importante anche se non esclusivo. La clientela si divide infatti tra Wine Lover, che scelgono i Relais del Cabreo perché parte di un’azienda vinicola con interessanti proposte enoturistiche, e chi invece vuole semplicemente godere della pace della campagna toscana e di un’accoglienza eccellente. Premia sicuramente la posizione dei Relais che, pur essendo a poca distanza dalle principali città d’arte e dai borghi toscani, sono immersi nella quiete delle vigne e circondati da meravigliosi giardini arricchiti con piante autoctone.

L’offerta di ospitalità della Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute comprende dal 2012 la Villa e la Casavecchia di Nozzole a Greve in Chianti, e la Dimora La Fuga a Montalcino, tutte ville da affittare in esclusiva. Più di recente si sono aggiunti i due splendidi Relais di Charme nelle Tenute del Cabreo, sempre a Greve in Chianti: il Borgo del Cabreo inaugurato nel 2017 e la Pietra del Cabreo, che ha aperto i battenti nel 2021.

Per rafforzare la componente enoturistica dell’offerta, dal 2020 la Tenuta di Nozzole offre degustazioni con visita alle cantine, mentre al Ristorante Cabreo, all’interno della Pietra del Cabreo, gli ospiti dei Relais possono apprezzare i vini delle Tenute in abbinamento con la cucina raffinata ed innovativa dello Chef Giacomo Rossi.

Infine, da quest’estate, è possibile organizzare degustazioni anche all’interno della Tenuta Campo al Mare a Bolgheri, presso il “Macello di Bolgheri”, il ristorante nato nel 2021 dalla collaborazione fra Omar Barsacchi, Dario Cecchini e la stessa Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute.

Sono numerosi i fedelissimi che apprezzano l’offerta di accoglienza della Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute e tornano ogni anno; la maggior parte proviene dal Nord Europa, in particolare da Germania e Regno Unito, ma una buona percentuale è rappresentata anche da italiani. Francesca Folonari, responsabile dell’offerta di ospitalità della Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute, racconta così la stagione 2022: “Durante il 2020 e il 2021, con le restrizioni ai viaggi imposte dalla pandemia, la clientela italiana e proveniente dai paesi limitrofi ha potuto scoprire e apprezzare questi luoghi di incredibile bellezza.

Mentre i dati pre-pandemia vedevano una quasi totalità di turisti dall’America e dal Canada, oggi continuiamo ad avere una buona percentuale di turisti italiani ed europei che tornano a trovarci, anche se non ci sono più restrizioni ai viaggi verso mete esotiche. È un dato che ci rende molto orgogliosi, un riconoscimento del lavoro che abbiamo fatto in questi anni per arricchire e personalizzare sempre più la nostra offerta.”

Al successo della stagione 2022 hanno contribuito le ottime recensioni ottenute su tutti i portali, ma un ruolo importante lo ha avuto sicuramente anche il passaparola. Le ville da affittare in esclusiva hanno in previsione una chiusura con oltre il 90% di occupazione, mentre per i Relais del Cabreo si dovrebbe raggiungere circa il 96%. La stagione 2022 segna quindi un nuovo punto di arrivo per l’ospitalità in casa Folonari, a testimonianza che l’impegno nella qualità dà buoni frutti, non solo in campo enologico.

Nel 2023 l’offerta di accoglienza si arricchirà ulteriormente con la ristrutturazione della Cantina delle Tenute del Cabreo che ospiterà anche un nuovo punto di degustazione, creando un vero e proprio polo dell’ospitalità.