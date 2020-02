La Pruneti Extra Gallery a Greve in Chianti riapre il 29 febbraio

Un giorno dedicato alla cultura dell'olio extra vergine ed un intenso programma di "esplorazioni" per tutti

Riaprono il 29 febbraio prossimo le porte della Pruneti Extra Gallery a Greve in Chianti, il concept place che i fratelli Paolo e Gionni Pruneti hanno ideato per divulgare e valorizzare l'olio extra vergine d'oliva. "Abbiamo voluto giocare sul giorno in più che ci regala il calendario bisestile - precisano Gionni e Paolo - per offrire a tutti i cittadini, oltre che agli esperti e agli addetti ai lavori, l'occasione per conoscere meglio un prodotto straordinario per gusto e proprieta' organolettiche davvero preziose per la salute".

Non un giorno celebrativo, ma un richiamo all'importanza di fare cultura e di utilizzare le parole giuste ed appropriate a descrivere l'olio extra vergine d'eccellenza, ecco perché il riferimento al giorno dantesco, sommo poeta, esploratore ed innovatore della cultura italiana. "Vorremmo con questa iniziativa contribuire a far conoscere a fondo l'olio extra vergine d'oliva e a rendere il consumatore sempre più informato e in grado di scegliere ed acquistare con consapevolezza quello davvero buono al giusto prezzo" sottolinea Gionni.

La Pruneti Extra Gallery con il suo team di esperti si propone di accompagnare come il Virgilio dantesco alla scoperta degli oli extra vergine e nell'esplorazione di abbinamenti con i cibi della tradizione, ma anche insoliti con eccellenze di altri paesi, la cucina etnica ed internazionale. Tante le esperienze da provare tutti i giorni dalle 10 alle 19 con e senza prenotazione. Per dare il via, si parte con il Gioco dell'olio - una degustazione professionale dei 9 oli della collezione Pruneti - che volendo si può arricchire con Le tre sfumature di Rosso, le tre etichette di Chianti Classico Pruneti. Esplorazioni per tutti: esperti, chef, sommelier dell'olio, Globetrotter, turisti ma soprattutto per un vasto pubblico e per i bambini, ai quali viene dedicato uno spazio ad hoc nella Extra Gallery. Per gli habitué dell'aperitivo si offre una cocktail extra gallery experience con tutti i prodotti della filiera 100% Pruneti: olio, vino, iris, zafferano e poi nella bottega tanti prodotti fatti con l'olio.

Ma non finisce qui, al primo piano un extra floor per i più esigenti o per coloro che desiderano vivere la extra gallery in modo riservato ed esclusivo dotato anche di una cucina professionale super attrezzata che è il cuore della Pruneti Extra Cooking Academy, non la solita scuola di cucina, ma una vera accademia dove si impara soprattutto a valorizzare l'abbinamento dei piatti con il giusto olio extra vergine per la preparazione di tutte le ricette, da quelle semplici da rifare a casa tutti i giorni a quelli più sofisticate dei grandi Chef. La Pruneti Extra Gallery è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00

Per prenotare +39 055 4936486 - +39 331 7133833 - extragallery@pruneti.it @prunetiextragallery www.pruneti.it