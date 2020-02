La miglior schiacciata alla fiorentina: al voto!

L'11 febbraio alla "Casa della Nella" esperti al lavoro

Martedì 11 febbraio alle ore 11, presso il ristorante trattoria Casa della Nella di Firenze (piazza Ghiberti 20-21R, tel. 055/2026210) avrà luogo la finale dello storico concorso gastronomico “La miglior schiacciata alla Fiorentina”. Anche per questa IX edizione, l’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Firenze.



LA GIURIA

Una giuria di qualità, composta da esperti del settore, giornalisti, gastronomi e food bloggers locali, degusterà i prodotti di quelle ritenute “le migliori 15 pasticcerie fiorentine” su segnalazione di esperti e utenti. Presidente di Giuria, anche per quest’anno, LUISANNA

MESSERI, fiorentina doc, volto noto del programma di Rai 1 “La prova del cuoco” e attualmente in libreria con “Le stories di #Artusi”.



LA GARA

La mattina stessa del concorso, le schiacciate di ognuna delle pasticcerie selezionate verranno portate nella location stabilita per le degustazioni. Ogni membro della giuria dovrà assaggiare un pezzetto di tutte le torte non sapendo chi è il produttore. Il vincitore otterrà una prestigiosa targa di riconoscimento. Ricordiamo che il vincitore in carica è la pasticceria “Stefania” di via Marconi.



STORIA DEL CONCORSO

“La miglior schiacciata alla Fiorentina” è nato nel 2007 sotto la spinta del noto giornalista, intellettuale e gastronomo fiorentino Beppe Pirrone, già ideatore del Cenacolo degli Sparecchiatori, e di Massimo Cortini, imprenditore decennale nel settore food & nightlife.

Lo scopo della manifestazione era quello di riportare in auge e dare la massima visibilità a una delle principali tradizioni gastronomiche locali, la cui produzione è limitata solo al periodo del Carnevale. Le location dove svolgere le degustazioni con giuria erano l’ippodromo Le Mulina prima e il Teatro della Pergola poi. Le fette di schiacciate rimaste intonse venivano portate da Beppe Pirrone, alias OttoSlupinsky, ai degenti della casa di cura di Montedomini con cuicollaborava. Alla morte di Beppe/Otto il concorso venne sospeso. A 4anni dall’ultima edizione, nel 2019 Massimo Cortini ha deciso di ripristinare la gara e, visto il successo ottenuto, ha deciso di bissare quest’anno l’evento.



LUOGO DELLA FINALE

La location prescelta per le degustazioni è il ristorante-trattoria

Casa della Nella, situato in piazza Ghiberti 20 a Firenze, davanti al

Mercato di Sant’Ambrogio. La scelta del luogo è dovuta sia

all’appartenenza al cuore popolare e pulsante di Firenze, sia al fatto

che Casa della Nella ha nel suo “concept” proprio la Fiorentinità in

ogni suo aspetto: dalla cucina (tradizionale ma rivisitata in chiave

moderna anche con l’utilizzo del girarrosto e di pietanze dimenticate

quali fagiano, quaglia, piccione, coniglio, lepre, pecora)

all’arredamento rustico e famigliare; dal vino (strettamente legato al

territorio) all’accoglienza popolare e fiorentina doc.



BIO LUISANNA MESSERI

Fiorentina doc e volto amato della cucina in televisione, Luisanna

Messeri è autrice e interprete di programmi legati al mondo del food

nonchè di libri di ricette. Ha studiato Lettere all’Università di

Firenze e recitato in vari film e spot, diretta dagli amici registi

Mazzacurati, Luchetti e Moretti. E’ inoltre moglie dell’attore toscano

Marco Messeri.

Divenuta nota al grande pubblico per le sue simpatiche e golose

apparizioni su AliceTv, Luisanna è ospite fissa sullo storico

programma di Rai 1 “La prova del cuoco”. Inoltre è autrice e

interprete di programmi televisivi quali “Capriccio Italiano”, viaggio

scanzonato nelle cucine di ristoranti e case degli italiani

all’estero, “Food comedy” e “Bischeri e Bischerate” con l’altro

toscano doc Beppe Bigazzi.

Luisanna Messeri è anche autrice di numerosi libri di ricette.

L’ultimo attualmente in libreria è “Le stories di #Artusi”.



“Amo dire che la grande cucina non è nè quella ricca né quella povera,

ma quella buona dove la semplicità non è un punto di partenza ma di

arrivo”.





INFORMAZIONI e LUOGO DELLA FINALE:

Casa della Nella – Piazza Ghiberti 20-21R

Tel. 055/2026210

FB/INST: Casa della Nella