La mappa della street art a Firenze tra murales, graffiti e stencil

In versione digitale la cartina del Comune con gli spazi della creatività urbana

Disponibile on-line una mappa con i luoghi della street art fiorentina (link mapppa), realizzata dal Portale Giovani del Comune di Firenze, dove sono segnalati oltre 50 spazi di creatività urbana, tra grandi murales, graffiti e interventi con adesivi, stencil e affissioni che caratterizzano ormai da qualche anno le strade della città, oltre ai luoghi liberi identificati dal Comune per futuri interventi.

La mappa è una cartina di Firenze dove sono indicati anche i luoghi di interesse su cui è possibile realizzare la propria opera d’arte: dai negozianti privati che mettono a disposizione i propri bandoni ai muri lungo la ferrovia, dal retro dei pannelli della tramvia ai muri di alcuni istituti scolastici, dai piloni del viadotto all'Indiano ai muri dei sottopassi delle Cure, del Gignoro e di piazza Alberti. Ma anche percorsi nel parco delle Cascine e l'arredo urbano in piazza Nannotti.



E’ anche in arrivo un nuovo sito (www.firenzestreetart.com) che vuole dare visibilità ulteriore ai luoghi di creatività e produzione della street art fiorentina, integrando il lavoro già fatto dal Comune per fare il punto sull'arte underground a Firenze. Il progetto del sito è realizzato da Fondazione Stensen e Gold, in collaborazione con Graffiti a domicilio, Street Levels Gallery, e con il supporto di TheSign – Comics&Arts Academy Firenze.



“I murales aggiungono colore negli angoli della nostra città – hanno dichiarato l’assessore alle politiche giovanili Andrea Vannucci e il collaboratore del sindaco per le politiche giovanili Cosimo Guccione – Il senso di questa mappa è riconoscere uno spazio in città per le nuove forme di espressione artistica al fine di creare spazi di libera espressione del pensiero”.



Inoltre, la Street Art internazionale sbarca in questi giorni anche su grande schermo con il film ‘Visages, villages’, in esclusiva fiorentina allo Stensen a partire dagiovedì 15 marzo (ore 21, ingresso 8 euro), un esempio virtuoso di come l'arte urbana possa restituire i luoghi alle persone che li abitano.

Protagonisti del viaggio sono Agnès Varda e JR. Lei famosa regista, sceneggiatrice e fotografa, premio Oscar alla carriera. Lui grande street fotographer, famoso per i monumentali ritratti di gente comune, scatti di donne e uomini incollati nelle città di mezzo mondo. Agnès Varda e JR hanno qualcosa in comune: la curiosità e la passione per le immagini, e per i luoghi e i mezzi che permettono di esporle a più persone possibile. Agnès, 90 anni, ha scelto il cinema. JR, 35, ha scelto di creare gallerie fotografiche all’aperto.



Il film – distribuito da Cineteca di Bologna e promosso anche in collaborazione con Festival dei Popoli, Ied Firenze, Lungarno e Istituto francese - racconta il viaggio della strana coppia sul magico furgone fotografico di JR, nella Francia più verace, lontano dalle città. Un intenso road movie dalle spiagge della Normandia ai dock di Le Havre, dai villaggi della Provenza alle regioni agricole, un itinerario nella Francia degli operai e dei contadini, di quello che resta e di quello che scompare. Un’indagine socio antropologica nella Francia più vera. L’incontro con tante persone e altrettanti ritratti. La storia di un’amicizia cresciuta tra scherzi e sorprese, ridendo delle differenze.