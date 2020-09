La collaborazione con le agenzie immobiliari

Uno degli sbocchi della professione di revisore condominiale nelle vesti di consulente

L’acquisto di un immobile rappresenta certamente un investimento cospicuo e durevole, da non prendere a cuor leggero; la stessa cosa possiamo dire per chi un immobile ha intenzione di venderlo. È naturale quindi che tra futuro compratore o venditore e agenzia immobiliare si crei un rapporto di fiducia.

Date le non poche occasioni nelle quali i rapporti tra agenzia immobiliare e amministratore non sono retti, per così dire, dalla massima trasparenza, la professione di revisore condominiale potrebbe essere una valida opportunità per sviluppare quella rosa di servizi che ha già a disposizione questa figura, pur con la consapevolezza, però, di scostarsi dall'idea del tecnico per avvicinarsi a quella del consulente.