Kòsmos in Brass: costellazioni musicali al Bargello

I solisti del Festival Italian Brass Week e l'Orchestra da Camera Fiorentina nel Cortile del Museo Nazionale

Martedì 23 luglio e mercoledì 24 luglio, alle ore 21.30, i solisti dell'Italian Brass Week si uniranno all'Orchestra da Camera Fiorentina. Le stelle internazionali degli ottoni, sotto la bacchetta del M° Giuseppe Lanzetta, brilleranno nel Cortile del Museo Nazionale del Bargello (Via del Proconsolo, 4 – FI). Un Kosmos. Costellazioni musicali, un viaggio eclettico, dalle atmosfere armoniche spaziali, con sorprendenti allineamenti cosmici di grandi personalità artistiche riunite a Firenze, fulcro universale dell'Arte.

Per la prima serata il trombettista solista Ruben Simeo eseguirà, quale straordinario virtuoso, il Carnevale di Venezia, tema e variazioni di una delle più note pagine ottocentesche scritte dal francese Jean Baptiste Arban. Dalla tromba al corno di Arkady Shilkloper, solista internazionale che presenterà, in prima italiana assoluta, una sua composizione titolata Tribute. Concluderà Peter Moore, prima parte della London Symphony Orchestra che, col suo trombone, si cimenterà nell'esecuzione del Concerto per trombone e archi di Johann George Albrechtsberger, compositore classico austriaco, portavoce dello stile galante settecentesco.

Le stars della seconda serata saranno Rex Richardson, trombettista statunitense solista internazionale, che eseguirà il Concerto in Re maggiore D 53, trascrizione di quello violinistico, del veneziano Giuseppe Tartini; Omar Tomasoni, prima tromba della Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam, con la Sonata n. 1 in Fa maggiore di Pietro Baldassare, articolata nei tre movimenti Allegro-Grave-Allegro, tipicamente barocca; Zoltan Kiss con il suo trombone proporrà un cantabile Movement del compositore Frigyes Hidas ed Eric Terwilliger, corno solista della Bayerische Rundfunks Symphonieorchester, chiuderà la serata con l'esecuzione del classico Concerto in Re maggiore n. 1 di Franz Joseph Haydn, meravigliosa pagina '700esca, ricca di contrasti armonici e ritmici.

L'entrata ai concerti prevede un biglietto d'ingresso che sarà possibile acquistare sul luogo del concerto, presso la biglietteria del Museo Nazionale del Bargello.

Sarà, altresì, possibile fare una donazione per la mission del Festival, a favore dell'Associazione The Precious Hands Onlus ed, in particolare, per sostenere la realizzazione di un centro cardio-chirurgico infantile in west Africa.