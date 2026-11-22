Oggi mercoledì 11 novembre alle ore 18.00, negli spazi della Strozzina di Palazzo Strozzi, inaugura la mostra Scénarios et les cinq cahiers de Scénario de Jean-Luc Godard, in occasione della 19ª edizione del festival Lo schermo dell’arte.

Organizzata da Lo schermo dell’arte in collaborazione con Fondazione Palazzo Strozzi, la mostra riunisce per la prima volta in Italia le ultime opere del grande regista francese: cinque taccuini di disegni e collage e due cortometraggi, tra cui Scénarios, completato il giorno prima della sua morte. Un'occasione per approfondire il processo creativo di una figura centrale nella storia del cinema.

La mostra sarà visitabile dall’11 al 15 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 20.00 e giovedì 12 novembre fino alle 23.00.

Intanto, dal 10 novembre è aperta al pubblico BURROWED, la prima mostra personale dell’artista polacca Joanna Piotrowska in un'istituzione italiana, ospitata negli spazi del Project Space di Palazzo Strozzi.

Curata da Leonardo Bigazzi e concepita appositamente per il Project Space, la mostra presenta un nuovo nucleo di fotografie e collage che esplorano le tensioni psicologiche, corporee e domestiche delle relazioni umane. Attraverso immagini cariche di intensità emotiva, Piotrowska indaga le complesse relazioni tra intimità e controllo, vulnerabilità e resistenza, protezione e oppressione.

La mostra BURROWED è aperta tutti i giorni fino al 24 gennaio 2027, festivi inclusi, dalle 10.00 alle 20.00 e i giovedì fino alle 23.00. Ingresso gratuito.

Inoltre, venerdì 20 novembre alle ore 17.00 si tiene Broken Memories, un incontro organizzato dai Musei di Fiesole nell'ambito delle iniziative collaterali alla mostra Broken. Il potere del frammento di Palazzo Strozzi.

L'appuntamento propone una riflessione interdisciplinare sul valore dei frammenti documentari, sulla transizione digitale che stanno attraversando gli archivi storici e sulle possibili sfide future legate alla conservazione della memoria digitale nell’era della dematerializzazione documentaria.

La.mostra è visitabile al Piano Nobile, fino al 24 gennaio 2027. Fortemente raccomandato l’acquisto online.