Jazz4Christmas, Ultimo dell’anno in stile funky e jazz

Per la prima volta online il nuovo progetto di Funk Off e Serena Brancale

Non ci sarà il Capodanno in piazza, diversamente dagli altri anni a Firenze, ma giovedì 31 dicembre, sarà possibile chiudere insieme il 2020 ballando a ritmo di funk con un nuovo e imperdibile appuntamento di Jazz4Christmas.

Dalle ore 21:00, sulle pagine Facebook di Music Pool, Musicus Concentus, Pisa Jazz e Jazz Club of Vicchio, i Funk Off e Serena Brancale presentano il concerto che ha inaugurato la loro nuova collaborazione sui terreni del nu soul, del funk e del jazz. In questo nuovo progetto, i nuovi brani della band e nuove interpretazioni della musica di Serena che, già piena di groove e influenze black, viene riletta dai Funk Off nel loro stile.

Per la prima volta insieme, quella che possiamo definire la prima funky marchin’ band italiana, arrivata ormai a più di ottocento concerti e numerosissime collaborazioni nei generi più disparati e con moltissimi artisti, incontra una delle più talentuose voci del nuovo panorama musicale italiano. Il groove della black music e arrangiamenti di tipo jazzistico, l'originalità della musica firmata Funk Off, scritta e arrangiata da Dario Cecchini, fondatore e leader della band, si uniscono alla creatività della vulcanica ed eclettica voce di Serena.

Si conclude con una serata spumeggiante Jazz4Christmas, il festival online nato per festeggiare insieme la fine di questo 2020. Cinque gli appuntamenti musicali trasmessi dal 26 dicembre con più di cinquantamila visualizzazioni, che ogni giorno hanno presentato, insieme ai protagonisti del jazz italiano e toscano, contenuti inediti, concerti e presentazioni, dalla storia del jazz a quella del blues, dallo swing da ballare al jazz e la libera improvvisazione.

Venerdì 1° gennaio 2021, tutti gli eventi del festival saranno disponibili in una maratona musicale che partirà dalle ore 12:00.



Jazz4Christmas è realizzato da Music Pool e Musicus Concentus, collaborazione con Pisa Jazz e Jazz Club of Vicchio nell’ambito di Inverno Fiorentino – promosso da Comune di Firenze Assessorato alla Cultura e Associazione MUSE.

Tutti gli eventi sono trasmessi in streaming dalle ore 21:00 sulla pagina Facebook di Music Pool, Musicus Concentus, Pisa Jazz, Jazz Club of Vicchio e, il 27 e 30 dicembre anche sulla pagina Facebook della Biblioteca delle Oblate di Firenze. Sono inoltre disponibili on demand il giorno successivo dalle ore 11:30 sulle pagine social degli organizzatori, sulla pagina Youtube di Music Pool e da gennaio su Jazz in Toscana.

info: www.eventimusicpool.it – info@eventimusicpool.it - 055 240397fb: https://www.facebook.com/eventi.musicpool