Incidenti sulla A11 e sulla Fi-Pi-LI, code fin dalle 7

Il sinistro tra Empoli Ovest e San Miniato. Poi sono iniziati i consueti lavori tra Ginestra e Montelupo. Problemi anche sulla Firenze-Mare, tratto chiuso tra Capannori e Altopascio. Ecco i principali cantieri previsti oggi sulle strade della Città Metropolitana di Firenze

Stamani verso le 7 si è verificato un incidente sulla Fi-Pi-Li tra Empoli Ovest e San Miniato. Code di circa tre chilometri e disagi, aumentati poi perché poco dopo sono iniziati i consueti lavori tra lo svincolo di Montelupo Fiorentino e quello di Ginestra Fiorentina.

Incidente anche sulla A11, verso le 9, tratto chiuso tra Capannori e Chiesina, con 4 chilometri di coda.

Sulla strada provinciale 49 Certaldo-Tavarnelle per lavori di scavo per posa cavi in fibra ottica, istituzione di un senso unico alternato, con orario 08.00/17.00, nel tratto dal km 2+210 al km 3+800 circa, nel Comune di Tavarnelle e Barberino, fino al 21/06/2019.



Sulla strada regionale 429 di Val d'Elsa per di abbattimento di 2 alberi, istituzione di senso unico alternato con orario 08.00-18.00, nel tratto dal km 40+600 al km 40+650 circa (in prossimità dei numeri civici 173 e 175), nel Comune di Poggibonsi, fino al 13/06/2019.



Sulla strada provinciale 13 Montalbano per lavori urgenti di riparazione per rottura rete idrica, restringimento della carreggiata ed all´occorrenza senso unico alternato, nel tratto al km 5+700 circa (in corrispondenza del numero civico 107), nel Comune di Fucecchio, fino al 13/06/2019.



Sulla strada provinciale 15 Lucchese-Romana per lavori urgenti di riparazione per rottura rete idrica, restringimento della carreggiata ed all´occorrenza senso unico alternato, nel tratto al km 5+700 circa (in corrispondenza del numero civico 107), nel Comune di Fucecchio, fino al 13/06/2019.



Mugello



Sulla strada provinciale 556 Londa-Stia per ingombro della carreggiata causato da movimento franoso, chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia, nel tratto al km 10+000 circa, nel Comune di Londa, fino al 31/12/2019.



Sulla strada provinciale 117 di San Zanobi per lavori di riqualificazione e manutenzione delle pavimentazioni, senso unico alternato, con orario 7,00/18,00, nel comune di Firenzuola, nel tratto fra le progressive chilometriche da 0+000 a 17+500, fino al 30/09/2019.



Sulla strada provinciale 91 di Pomino per permettere il transito dei mezzi della Ditta incaricata della fornitura di CLS, fino al cantiere dove sono in corso opere di costruzione di un fabbricato rurale, deroga al divieto di transito per i veicoli con massa complessiva superiore a 35 quintali, nel tratto dall´intersezione con la S.S. 67 "Tosco-Romagnola" fino al km 1+500 c.a., Comune di Rufina, fino al 30/09/2019.



Sulla strada provinciale 102 della Casa al Vento per lavori di posa in opera di tubazioni idriche, istituzione di senso unico alternato, nel tratto dal km 2+350 al km 5+000 circa, nel Comune di Vaglia, fino al 31/07/2019.



Sulla strada provinciale 103 di Bivigliano per lavori di sostituzione rete idrica ed allacciamenti, istituzione di senso unico alternato, nel tratto dal km 0+500 al km 2+720 circa, nel Comune di Vaglia , fino al 31/07/2019.



Sulla strada provinciale 8 Militare per Barberino di Mugello per lavori di installazione di barriere di sicurezza, istituzione di un senso unico alternato orario 07.00/19.00, nel tratto S.P.8 dal km 16+400 al km 20+100 circa e S.P. n.°107 "Di Legri e Del Carlone" dal km 0+700 al km 4+500 circa, nei Comuni di Calenzano e di Barberino di Mugello, fino al 31/07/2019.



Sulla strada provinciale 103 di Bivigliano per lavori sostituzione rete idrica, istituzione di senso unico alternato, nel tratto dal km 0+000 al km 0+430 circa, nel Comune di Vaglia , fino al 31/07/2019.



Sulla strada provinciale 556 Londa-Stia per lavori di messa in sicurezza del Ponte sul Torrente Moscia che potrebbero avere ripercussione sul passaggio a livello presente sulla S.P. n:°556, chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia, nel tratto dal km 0+000 al km 0+250 circa (in corrispondenza dell´intersezione con Via Armando Cecchini)in località Contea nel Comune di Londa, fino al 30/07/2019.



Sulla strada provinciale 39 di Panna per lavori di scavo per posa cavo elettrico, istituzione di un senso unico alternato, nel tratto dal km 7+240 al km 8+275 circa nel Comune di Barberino di Mugello , fino al 10/07/2019.



Sulla strada provinciale 610 Selice-Montanara Imolese per lavori di realizzazione infrastruttura in fibra ottica, istituzione di un senso unico alternato, nel tratto dal km 72+000 al km 78+000 circa, nel Comune di Firenzuola , fino al 08/07/2019.



Sulla strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate per lavori di consolidamento della scarpata interessata da movimento franoso, istituzione di un senso unico alternato regolato a vista, nel tratto km 70+700 al km 70+900 circa, in località Rugginara nel Comune di Marradi, fino al 30/06/2019.



Sulla strada provinciale 8 Militare per Barberino di Mugello per lavori urgenti di posa cavi in fibra ottica, istituzione di senso unico alternato, nel tratto dal km 12+200 al km 13+730 circa, nel Comune di Calenzano , fino al 28/06/2019.



Sulla strada provinciale 74 Marradi-San Benedetto per lavori di asfaltatura, istituzione di un senso unico alternato orario 07.00/18.00, nel tratto dal km 3+000 al km 13+000 circa nel Comune di Marradi, fino al 25/06/2019.



Sulla strada SP447 per lavori di posa cavi in fibra ottica e di posa pozzetti, Istituzione di senso unico alternato, nel tratto dal km 0+080 al km 1+320 circa, nel Comune di Palazzuolo sul Senio, fino al 22/06/2019.



Sulla strada provinciale 103 di Bivigliano per lavori di rifacimento facciata con montaggio e smontaggio ponteggi, istituzione di senso unico alternato , nel tratto al km 3+400 circa nel Comune di Vaglia, fino al 18/06/2019.



Sulla strada provinciale 610 Selice-Montanara Imolese per lavori di rifacimento segnaletica, istituzione di un senso unico alternato, nel tratto dal km 62+600 al km 74+500 circa, nel Comune di Firenzuola , fino al 17/06/2019.



Sulla strada provinciale 8 Militare per Barberino di Mugello per realizzazione di nuova barriera guard rail, senso unico alternato, nel tratto dal km. 18+100 al km. 18+300 sulla S.P.8 Militare per Barberino di Mugello, fino al 14/06/2019.





Valdarno



Sulla strada provinciale 16 Chianti-Valdarno per deformazioni geometriche che hanno interessato le murature del ponte presso il km. 5, istituzione del senso unico alternato e divieto di transito ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 t., nel tratto in corrispondenza del ponte al km. 5 circa SP 16 "Chianti-Valdarno", fino al 31/12/2019.

i veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 t. saranno deviati via SR 222-SP 66



Sulla strada regionale 69 di Val dArno per lavori di realizzazione della nuova rotatoria del casello Autostradale di Reggello-Incisa Valdarno, istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada e su tutta l´area interessata dal cantiere, istituzione di un senso unico alternato, nel tratto al km 16+200 al km 16+600 circa nel Comune di Reggello, fino al 24/09/2019.

Inoltre istituzione di STOP (Figura II 37 art.107) ed obbligo di svolta a destra (Figura II 80/c art.122) in uscita dal parcheggio pubblico situato sul lato sinistro della strada nel tratto interessato dai lavori, nel Comune di Reggello (FI)





Chianti Val di Pesa



Sulla strada regionale 2 Cassia per lavori di adeguamento barriere stradali, istituzione di un senso unico alternato, nel tratto dal km 268+400 al km 269+900 circa nel Comune di Tavarnelle e Barberino, fino al 27/09/2019.



Sulla strada regionale 2 Cassia per lavori di urgenti di potenziamento idrico "La Botte-Sambuca" III° Stralcio, istituzione di senso unico alternato, nel tratto dal km 270+000 al km 271+685 circa, nel Comune di San Casciano Val di Pesa, fino al 15/09/2019.



Sulla strada regionale 222 Chiantigiana per lavori di rifacimento tappeto di usura finale, istituzione di un senso unico alternato, nel tratto dal km 15+300 al km 15+400 circa e dal km 15+800 al km 17+000 circa, nel Comune di Greve in Chianti, fino al 14/06/2019.



Sulla strada provinciale 49 Certaldo-Tavarnelle per lavori di sostituzione rete idrica località Marcialla, istituzione di senso unico alternato, nel tratto dal km 2+700 al km 3+010 circa, nel Comune di Tavarnelle e Barberino, fino al 14/06/2019.





Area fiorentina



Sulla strada provinciale 70 Imprunetana per Pozzolatico per lavori di messa in sicurezza della strada interessata da movimento franoso, istituzione di un senso unico alternato, nel tratto al km 2+700 circa, nel Comune di Impruneta, fino al 12/04/2020.



Sulla strada provinciale 130 panoramica di Monte Morello per realizzazione di un by-pass temporaneo, senso unico alternato regolato a vista e divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, nel tratto dal km 7+150 al km 7+250 circa, nel Comune di Sesto Fiorentino, fino al 21/12/2019.



Sulla strada provinciale 3 Chiantigiana per Val di Greve per lavori di realizzazione nuova adduttrice acquedotto di Impruneta, senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri e limitazione di velocità, nel tratto dal km 1+400 al km 3+500 circa, nel Comune di Impruneta, fino al 16/10/2019.



Sulla strada provinciale 92 Grevigiana per Mercatale per lavori di realizzazione nuova adduttrice acquedotto Calcinaia-Borromeo, istituzione di senso unico alternato, nel tratto dal km 0+680 al km 2+100 circa, nel Comune di San Casciano Val di Pesa , fino al 31/08/2019.



Sulla strada provinciale 8 Militare per Barberino di Mugello per effettuare lavori di completamento rotatoria, ultimazione ramo rotatoria per accesso al centro abitato, ultimazione impianti, idraulica, sistemazione a verde e posa barriere di sicurezza, istituzione di senso unico alternato, nel tratto dal km 7+400 al km 7+800 circa in località Carraia nel Comune di Calenzano , fino al 31/08/2019.

Proroga ordinanza n.196 del 25/01/2019



Sulla strada provinciale 8 Militare per Barberino di Mugello per lavori di posa cavo elettrodotto media tensione, istituzione di un senso unico alternato , nel tratto dal km 5+300 al km 6+324 circa, nel Comune di Calenzano , fino al 08/07/2019.



Sulla strada regionale 222 Chiantigiana per lavori di realizzazione di allacciamenti alla rete idrica e di ripristino del tappeto stradale, istituzione di un senso unico alternato, nel tratto dal km 11+900 al km 15+300 circa, nel Comune di Greve in Chianti, fino al 30/06/2019.



Sulla strada provinciale 8 Militare per Barberino di Mugello per lavori di sistemazione plano-altimetrica, istituzione di senso unico alternato orario 07.00/18.00, nel tratto tratti saltuari e diversi, dal km 6+700 al km 16+000 circa nel Comune di Calenzano, fino al 30/06/2019.



Sulla strada provinciale 107 di Legri e del Carlone per lavori di sistemazione plano-altimetrica, istituzione di senso unico alternato orario 07.00/18.00, nel tratto dal km 0+000 al km 1+000 circa, nel Comune di Calenzano, fino al 30/06/2019.



Sulla strada provinciale 98 di Scandicci per lavori urgenti di realizzazione marciapiede, verniciatura muro della "Villa Il Diluvio" e completamento cordolo nei pressi del "Cavalcavia dell´Arrigo", istituzione di senso unico alternato orario 07.00/18.00, nel tratto dal km 0+250 al km 0+500 circa nel Comune di Scandicci, fino al 28/06/2019.



Sulla strada regionale 2 Cassia per lavori di adeguamento barriere stradali, istituzione di un senso unico alternato, nel tratto dal km 287+900 al km 288+000 circa nel Comune di Impruneta, fino al 23/06/2019.



Sulla strada provinciale 130 panoramica di Monte Morello per lavori di realizzazione scala esterna in proprietà privata con stazionamento veicoli in banchina, Istituzione di limitazione di velocità a 30 km/h in prossimità del cantiere ed all´occorrenza di un senso unico alternato orario 07.00/19.00, nel tratto al km 14+210 circa, nel Comune di Sesto Fiorentino, fino al 14/06/2019.





Fi-Pi-Li



Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno per intervento di ripristino frana, chiusura dell´uscita verso Via Quaglierini in direzione Mare, nel tratto al km 79+865 direzione Livorno, fino al 07/01/2020.



Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno per adeguamento e messa in sicurezza Lotto II, chiusura della corsia di sorpasso dalle ore 22.00 del 27/05/2019 alle ore 24.00 del 21/07/2019, nel tratto dal km 13+900 al km 17+500 in direzione Mare e dal km 17+600 al km 15+100 in direzione Firenze, fino al 21/07/2019.



Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno per , chiusura delle corsie di sorpasso dalle ore 10:00 del giorno 06/05/2019 alle ore 24:00 del giorno 30/06/2019, nel tratto direzione mare dal km 14+800 al km 17+400, direzione Firenze dal km 17+500 al km 15+100, fino al 30/06/2019.





Empolese-Valdelsa



Sulla strada regionale 429 di Val d'Elsa per apertura rotatoria sulla variante SRT 429, istituzione del limite di velocità a 50 km/h e del divieto di sorpasso sulla rotatoria in entrambi i sensi di marcia, nel tratto intersezione con via Sanminiatese nel comune di Castelfiorentino in Località Dogana, fino al 31/12/2019.



Sulla strada provinciale 11 Pisana per Fucecchio per effettuare in sicurezza accertamenti tecnici sull´impalcato del Ponte alla Motta, chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia, nel tratto al km 4+000 circa (in corrispondenza del Ponte alla Motta), nei Comuni di Empoli e Cerreto Guidi, fino al 31/08/2019.

Proroga ordinanza n.°417 del 22/02/2019



Sulla strada regionale 429 di Val d'Elsa per interventi di ripristino delle opere di completamento della Variante, istituzione di cantiere mobile, con occupazione della banchina e parzialmente della corsia di marcia, assistito da moviere orario 7:30 alle ore 19:30, nel tratto dal Km 31+477,15 al Km 34+932,58 nel comune di Empoli, fino al 30/06/2019.



Sulla strada regionale 429 di Val d'Elsa per posa new jersey per adeguamento della strada, istituzione di un senso unico alternato orario 08.00/17.00, nel tratto al km 70+950 al km 71+100 circa, nel Comune di Empoli , fino al 30/06/2019.