Il tragico rintocco del 13 agosto: l'eccidio di via XIII Martiri

Vi è mai capitato di rallentare il passo lungo gli argini dell'Arno o tra le corti della Piana, chiedendovi cosa sia accaduto esattamente in quel punto ottant’anni fa? Spesso i luoghi che abitiamo quotidianamente — una piazza dove portiamo i bambini o un ponte che attraversiamo per lavoro — nascondono ferite profonde che hanno plasmato la nostra libertà attuale.

Le imminenti celebrazioni per l'82° anniversario della Liberazione a Campi Bisenzio e Lastra a Signa non sono semplici rituali formali, ma occasioni per riscoprire un'identità civile che palpita sotto l'asfalto. Come divulgatore, vi invito a guardare oltre la superficie: ogni lapide è un capitolo di un racconto collettivo che merita di essere riletto con curiosità e rispetto.

Il 7 agosto, in via San Lorenzo a Campi Bisenzio, la comunità si ferma davanti a una lapide per ricordare Tosca Fiesoli. La sua figura rappresenta un tassello fondamentale della nostra storiografia locale, poiché supera la tragedia individuale per farsi simbolo universale.

Celebrare Tosca significa onorare "tutte le donne vittime dei conflitti e delle guerre", restituendo voce a un sacrificio femminile che per decenni è rimasto in ombra nei libri di storia. Dedicare uno spazio specifico a questa memoria è un atto di giustizia necessario per comprendere appieno la complessità del dolore e della resistenza civile durante l'occupazione.

Pochi giorni dopo, il 13 agosto, il cuore della memoria si sposta a San Piero a Ponti. In questa frazione si consumò uno degli episodi più feroci della zona: la fucilazione di tredici civili per mano della 29ª Divisione Panzergrenadier tedesca, una ferita che ancora oggi segna il tessuto sociale locale.

L'impatto di quella rappresaglia nazifascista fu tale da ridefinire il nome stesso delle nostre strade, trasformando un luogo di passaggio in un sacrario a cielo aperto. Giovedì 13 agosto, alle ore 10.00, si svolgerà la commemorazione dell’Eccidio di via XIII Martiri, con ritrovo in via XIII Martiri.

A Lastra a Signa, la memoria si fa tangibile martedì 4 agosto con la scopertura di una targa presso la passerella pedonale sull’Arno, all'altezza di Piazza Andrei. Questo segno perenne ricorda i drammatici bombardamenti del 1944 che sventrarono la zona di Ponte a Signa, mutando per sempre il nostro "paesaggio urbano".

L'iniziativa non è solo istituzionale, ma si arricchisce di una dimensione culturale profonda grazie alle immagini originali dell'archivio dell'Accademia del Coccio. Tra le letture dell'attrice Sandra Marcucci e le note del violino di Francesco Giorgi, i testi di Danilo Benelli e Mauro Marzi ridaranno vita ai racconti di chi vide il cielo farsi scuro di piombo sopra il fiume.

Le celebrazioni dell'82° anniversario a Lastra a Signa culminano con un corteo solenne che da Piazza del Comune raggiungerà Piazza Pertini. Ad accompagnare il momento della deposizione della corona al Monumento ai Caduti sarà la Banda Musicale della Misericordia di Malmantile, seguita dal concerto finale della MILÒ Band.

L'amministrazione ha scelto una strategia di "memoria dinamica", decidendo di accendere ogni anno un riflettore su un episodio diverso, come accaduto lo scorso anno per Aldemilio Palloni. Questo approccio impedisce al ricordo di diventare statico, mantenendo vivo il legame con i valori espressi dal sindaco Emanuele Caporaso: “Ricordare l'82° anniversario di quel 4 agosto 1944 significa non solo rendere un doveroso e sentito omaggio al sacrificio di chi si è battuto per la nostra libertà, ma anche riaffermare ogni giorno i valori costituzionali di pace, democrazia e solidarietà.”

Le vicende di Tosca Fiesoli, dei martiri di San Piero a Ponti e dei cittadini di Ponte a Signa formano un mosaico di resilienza che unisce indissolubilmente i comuni di Campi Bisenzio e Lastra a Signa in un'unica "mappa del dolore e del coraggio". Queste piazze non sono solo scenografie della nostra routine; sono i pilastri su cui poggia la nostra convivenza democratica.