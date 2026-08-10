Le celebrazioni dell’82° anniversario della Liberazione in Toscana

La memoria storica corre spesso il rischio di cristallizzarsi nel freddo del marmo. Le corone d’alloro e i discorsi ufficiali, per quanto necessari, rischiano di diventare rituali vuoti se non vengono alimentati dalla linfa della partecipazione. Celebrare l’82° anniversario della Liberazione in territori come Bagno a Ripoli, Impruneta, Barberino Tavarnelle, Empoli e Figline e Incisa Valdarno significa, invece, compiere un atto di archeologia dell'anima. Significa andare oltre le date per riscoprire i dettagli umani, quelle piccole storie "vive" che trasformano una ricorrenza in un'esperienza civile condivisa. In queste terre, la storia non è un capitolo chiuso, ma un dialogo aperto tra generazioni.

Nella radura di Pratale, il 23 luglio 1944, il tempo si fermò per 12 contadini sfollati, strappati violentemente alle loro famiglie e trucidati a freddo dalle truppe nazifasciste in ritirata. Tra le vittime figuravano Giuliano Lotti e suo padre Carlo, rispettivamente di trenta e sessant'anni. Mirella Lotti, oggi novantenne, ricorda ancora nitidamente le macchie di sangue sulla corteccia di una piccola quercia che allora sorgeva sul luogo dell’eccidio.

Oggi quella pianta è diventata un "gigante del bosco": un testimone biologico che ha trasmutato l’orrore in vita, la ferocia in linfa. La natura ha agito dove l'uomo ha fallito, custodendo il sacrificio di vite inermi come i Gori, i Cresti e Giuliano Raspollini.

“Rievocare la Strage di Pratale e la Liberazione rappresenta una volontà collettiva: affermare la fame di pace e dignità umana che continuiamo ad alimentare con la partecipazione, la cultura e la cittadinanza attiva.” dichiara David Baroncelli, Sindaco di Barberino Tavarnelle.

La resilienza non è solo un atto morale, ma un imperativo biologico; la memoria deve saper trasformare il dolore in una forza vitale e protettiva per la comunità.

Per secoli, il suono delle campane ha scandito la routine della vita rurale e religiosa. Ma a Figline e Incisa Valdarno, l’iniziativa “Fermati un minuto” ci ricorda un momento in cui quel suono cambiò natura. Tra il 27 luglio (a Figline) e il 5 agosto (a Incisa) del 1944, i rintocchi squarciarono il silenzio opprimente dell'occupazione nazifascista. Non chiamavano alla preghiera, ma annunciavano l'arrivo degli Alleati e della Resistenza. Fu un’esplosione acustica di sollievo collettivo, una rottura storica che trasformò un segnale quotidiano in un inno alla libertà ritrovata. Anche il gesto più ordinario può diventare un simbolo di straordinario cambiamento se investito del coraggio della scelta civile.

La Liberazione in Toscana non fu solo una questione di armi, ma il preludio a una rivoluzione civile di genere. A Bagno a Ripoli, lo spettacolo “Libere di scegliere”, prodotto dal Teatro dell’Inutile con Daniele Torrini e Luisa Di Valvasone, ha riportato al centro della scena il ruolo delle donne. Il passaggio dall’estate di sangue del ’44 al 2 giugno 1946 non fu scontato: fu il frutto dell’impegno di partigiane e cittadine che, per la prima volta, esercitarono il diritto di voto, ponendo le basi per una Repubblica inclusiva. La libertà è incompleta se non è inclusiva; la vera democrazia nasce quando ogni voce, finalmente, ha il diritto di essere ascoltata.

Le città portano i segni della storia sulla propria pelle urbanistica. A Empoli, quella che un tempo era Piazza della Frutta (nota anche come Piazza Ferrucci) è oggi Piazza XXIV Luglio. Questo cambio toponomastico non è una semplice formalità, ma il sigillo di una ferita profonda: la fucilazione di 29 cittadini per mano nazista. Tra loro, solo Arturo Passerotti riuscì a scampare miracolosamente alle pallottole, diventando il custode di una verità atroce.

Come suggerito dal sindaco Mantellassi, la piazza non è solo un luogo di transito, ma una "cicatrice" che ci costringe a ricordare il dolore anche quando il sangue ha smesso di scorrere: “La scritta di quel giorno è impressa qui come una cicatrice, che rimane dopo che la ferita smette di sgorgare sangue. Quando la guardi ricordi quel giorno, quel dolore”.

La memoria non deve stare chiusa nei musei, ma deve abitare le strade, diventando parte integrante del nostro paesaggio quotidiano.

Il bombardamento dell’Impruneta, avvenuto tra il 27 e il 28 luglio 1944, fu un evento devastante che costò la vita a 77 civili e sventrò il cuore storico della città e della Basilica di Santa Maria. La rievocazione teatrale della Compagnia di Achille, intitolata proprio “Il Bombardamento dell’Impruneta”, trasformerà questo trauma collettivo in un monito. Il nazifascismo è stato l'innesco che ha reso il mondo una polveriera, ricordandoci quanto sia fragile l'equilibrio della pace quando l'indifferenza prende il sopravvento.

“Un invito a ricordare e a stringersi nel ricordo delle vittime del nazifascismo che ha creato l'innesco che ha portato il mondo ad essere una polveriera.” spiega Riccardo Lazzerini, Sindaco di Impruneta.

La pace non è una conquista definitiva, ma un equilibrio delicato che richiede la vigilanza attiva contro ogni forma di estremismo.

Al termine di questo viaggio tra i luoghi della memoria toscana, emerge un’immagine potente: "La memoria è una ragazza". Questa definizione, centrale nella narrazione di Massimo Salvianti a Barberino Tavarnelle, ci insegna che il ricordo non è un reperto polveroso. La memoria è giovane perché vive negli occhi di studentesse come Bianca Di Lorenzo, Martina Pugliese e Gaia Saccardi, che hanno partecipato al Viaggio della Memoria nei campi di sterminio. Sono loro, raccogliendo il testimone da testimoni come Mirella Lotti, a rendere la Liberazione un fatto contemporaneo. La memoria non è un guardarsi indietro, ma un passo avanti.