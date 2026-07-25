Il territorio nel piatto: dalle lumache di campo al piccione

L’estate toscana non è soltanto la luce dorata che indugia sui filari di vite o il profilo dei cipressi che disegna l’orizzonte di Fiesole; è una stagione di incontri che ridefiniscono il gusto. Tra le colline del Chianti senese e le terrazze che dominano la cupola del Brunelleschi, il panorama gastronomico sta vivendo una metamorfosi vibrante. Ci si chiede spesso: qual è il vero valore del "dialogo" in cucina? Può il confronto tra identità apparentemente distanti generare qualcosa di più profondo della somma dei singoli ingredienti? La risposta emerge nelle serate esclusive di Castel Monastero e tra i tavoli stellati di Serrae Villa Fiesole, dove l'eccellenza non è un traguardo statico, ma un’evoluzione continua alimentata da contaminazioni inaspettate.

Il prossimo 4 agosto, il ristorante Contrada a Castelnuovo Berardenga sarà testimone di un evento dal valore simbolico dirompente. All'interno del resort Castel Monastero, la cena a quattro mani tra Davide Canella e Heros De Agostinis vedrà la partecipazione straordinaria di Fausto Arrighi. Per anni arbitro supremo dell'eccellenza culinaria in veste di direttore della Guida Michelin Italia, Arrighi passerà eccezionalmente dall'altra parte della "barricata", entrando fisicamente in cucina.

Non è un semplice cameo, ma una rara performance d'autore: Arrighi firmerà i Tortelli di Pecorino Toscano e Parmigiano Reggiano, un inno alla purezza e al rigore tecnico. Vedere l'uomo che ha definito per decenni gli standard delle "stelle" confrontarsi con il calore dei fuochi e la pressione della linea sottolinea una volontà profonda di celebrare la semplicità eseguita a regola d'arte.

"Questa cena nasce dal desiderio di confrontarsi, condividere idee e lasciarsi contaminare da un altro modo di interpretare la cucina" racconta l’Executive Chef Davide Canella "Sarà un menu in cui nessuno dei due rinuncia alla propria identità, ma dove entrambe trovano un equilibrio comune."

Il dialogo a Castel Monastero si spinge ben oltre i confini regionali. La collaborazione tra Davide Canella ed Heros De Agostinis fonde l’eleganza tecnica toscana con una "cucina dell'anima" intessuta di viaggi internazionali. Il menu rompe gli schemi del classico fine dining toscano con accostamenti sensoriali audaci:

Pani Puri con Shiro eritreo : Un incipit folgorante dove la croccantezza indiana accoglie lo shiro, una vellutata e speziata crema a base di farina di ceci tipica della tradizione eritrea.

Un incipit folgorante dove la croccantezza indiana accoglie lo shiro, una vellutata e speziata crema a base di farina di ceci tipica della tradizione eritrea. Risotto con radicchio, lampredotto e ostrica : Una sfida tecnica che nobilita la veracità del quinto quarto fiorentino, bilanciando l'amaro del radicchio con la sapidità marina e primordiale dell'ostrica.

Una sfida tecnica che nobilita la veracità del quinto quarto fiorentino, bilanciando l'amaro del radicchio con la sapidità marina e primordiale dell'ostrica. Filetto di manzo al BBQ con berberè: La carne toscana viene esaltata da una complessa stratificazione aromatica data dal calore della miscela di spezie africana e dalla dolcezza delle pesche al vino bianco.

È una cucina che non teme il rischio, dove la "neve di jalapeño" e i profumi esotici non coprono la materia prima, ma ne rivelano sfumature inedite.

Sulle colline di Fiesole, il ristorante Serrae Villa Fiesole e lo chef Antonello Sardi stanno tracciando una rotta d’avanguardia nel beverage d’autore. La proposta più innovativa del nuovo menu estivo è il pairing con soda e kombucha di produzione propria.

Questa non è una scelta dettata solo dalla salute, ma una precisa strategia gastronomica: l'acidità gentile e le note botaniche dei fermentati fatti in casa permettono di esaltare la biodiversità fiesolana senza che l'alcol mascheri la delicatezza dei sapori vegetali o la fragranza del "ragù di chiocciole". È un invito a rallentare, un lusso contemporaneo che privilegia la leggerezza e la scoperta sensoriale.

La cucina di Sardi è un esercizio di equilibrio tra istinto e territorio. Ingredienti locali come le zucchine fiesolane—piccoli tesori verde chiaro dal sapore delicatissimo—e il pecorino stravecchio diventano protagonisti di piatti di estrema finezza. Colpisce la capacità di elevare ingredienti storicamente "poveri" attraverso la tecnica: le animelle di vitello, glassate alla brace per ottenere una consistenza fondente e un’affumicatura profonda, si sposano con pesche e liquirizia in un gioco di contrasti magistrale.

Il fulcro del menu è il Piccione di Pagliana in Due Momenti, creato per il 70° anniversario di FH55 Hotels. La definizione "in due momenti" è un tecnicismo d'alta scuola: il petto viene servito con una cottura rosata e succulenta, mentre le altre parti vengono interpretate in una seconda preparazione che ne esalta l'intensità selvaggina. È un omaggio alla tradizione venatoria toscana elevato a simbolo di continuità storica.

"La cucina è dialogo prima ancora che tecnica," afferma Heros De Agostinis, in una riflessione che sembra riecheggiare tra le colline fiesolane come un manifesto comune. "Abbiamo immaginato un percorso che mette insieme memoria, territorio, viaggi ed emozioni, valorizzando ciò che rende ciascuno di noi unico."

L'esperienza gastronomica è indissolubilmente legata alla maestosità degli spazi, dove il passato medievale incontra il design del lusso.

Castel Monastero: Un borgo medievale dell'XI secolo che sorge tra vigneti a perdita d'occhio che sfumano nei boschi di castagni. Un'oasi di silenzio dove la pietra antica avvolge un’ospitalità di altissimo profilo.

Un borgo medievale dell'XI secolo che sorge tra vigneti a perdita d'occhio che sfumano nei boschi di castagni. Un'oasi di silenzio dove la pietra antica avvolge un’ospitalità di altissimo profilo. Serrae Villa Fiesole: Ricavato da quella che era originariamente la serra utilizzata dai monaci del vicino monastero. L'atmosfera è sospesa nel tempo, con una terrazza panoramica che regala una vista mozzafiato sullo skyline di Firenze, rendendo ogni assaggio un momento di pura contemplazione.

La Toscana si conferma oggi come un laboratorio dove la memoria storica non è un limite, ma un trampolino per la sperimentazione. Dalla sfida di un critico leggendario ai fornelli, all'uso sapiente del berberè nel Chianti, fino alle kombucha artigianali di Fiesole, l'eccellenza passa attraverso il coraggio di aprirsi all'altro.