Tournée in Inghilterra, i 26 convocati viola

Parte oggi la seconda fase del ritiro della Fiorentina. Mister Fabio Grosso ha diramato la lista dei 26 convocati per la tournée in Inghilterra dove i viola affronteranno QPR sabato 25 luglio e Watford il 29 luglio.

Portieri: De Gea, Christensen, Lezzerini, Fei

Difensori: Comuzzo, Dodò, Deli, Dragusin, Fortini, Jimenez, Ranieri

Centrocampisti: Atta, Brescianini, Fabbian, Fagioli, Fernandes, Mandragora, Mazzèo, Ndour, Oulai, Košpo, Perrotti

Attaccanti: Croci, Gudmundsson, Kean, Piccoli.

Lavoro individuale invece per Fabiano Parisi, mentre riposo aggiuntivo è stato concesso a Marin Pongračić per impegni con la Nazionale.

La squadra volerà oggi in Inghilterra e vi resterà fino al 31 luglio. Il primo impegno è fissato per il 25 luglio alle ore 16:00 a Loftus Road contro il QPR. Il secondo test si giocherà il 29 luglio alle ore 20:30 a Vicarage Road contro il Watford. Al rientro in Italia sono previsti altri due appuntamenti: il 6 agosto contro il Deportivo La Coruña al Viola Park e l'8 agosto a Modena.

Il giovane Balbo non è stato convocato perché starebbe per passare allo Sturm Graz, squadra austriaca.