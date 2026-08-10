Premio La Gaberiana 2026 a Luca Carboni

Fotografie di Fabio Vanzi

Ieri sera in una piazza gremita dal pubblico si è svolto l'ultimo evento della Gaberiana 2026, il festival organizzato da Andrea Scanzi con il Patrocinio della Fondazione Giorgio Gaber. Nella nuova piazza dell’Isolotto, il conduttore ha dialogato con Walter Veltroni e PIF con intermezzi musicali di Letizia Fuochi e ‘Frank’ Cusumano.

Fotografie di Fabio Vanzi

Infine Luca Carboni, ha ricevuto il premio La Gaberiana 2026, ripercorrendo una carriera che ha segnato la storia della musica italiana. Stasera il poliedrico artista bolognese sarà protagonista di un concerto nel Parco Mediceo di Pratolino con il suo nuovo tour, regalando al pubblico una serata ricca di emozioni e grandi successi.