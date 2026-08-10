'Il suono del vento', Annamaria Buonamici espone a Viareggio

Sabato 8 agosto 2026 alle ore 18.00 presso il Museo della Marineria ‘Alberto Gianni’ sul Lungo Canale Est 32 a Viareggio (Lu), si inaugura “Il suono del vento”, personale della pittrice Annamaria Buonamici.

Le opere di Annamaria Buonamici sono realizzate con una tecnica peculiare, mediante la quale l’artista dipinge sul retro lastre trasparenti di vetroresina con colori a olio. Il suo universo creativo è focalizzato sull’osservazione del paesaggio naturale: attraverso continui giochi di sovrapposizione, la pittrice rappresenta la natura con suggestive combinazioni cromatiche, nel tentativo di coglierne l’essenza più profonda. Al centro delle sue composizioni c’è spesso il fiume, autentico leit-motiv ed elemento fondamentale del percorso umano e artistico della pittrice: un fiume a volte limpido e quieto, altre plumbeo e vorticoso, percepito come forma di esistenza in perenne evoluzione, capace di rimanere immutato pur mostrandosi sempre diverso.

Annnamaria Buonamici nasce a Lucca nel 1954. Negli anni ’70 si occupa di scenografie per spettacoli teatrali. Dal 1983 inizia un’intensa attività espositiva, tenendo mostre personali e collettive in tutta Italia e all’estero e partecipando a numerose fiere d’arte contemporanea. Alcuni suoi dipinti sono conservati in importanti collezioni pubbliche e private, in Italia, Perù, Argentina, Giappone, Australia.

La mostra, curata da Gianni Costa, è patrocinata dal Comune di Viareggio ed è inserita nel ciclo di eventi “Il mare in bottiglia”, promosso dall’Associazione Amici del Museo della Marineria di Viareggio. E’ organizzata in collaborazione con la galleria Mercurio Arte Contemporanea di Viareggio ed è corredata di catalogo con testo critico di Marco Del Monte.

E’ aperta fino a domenica 30 agosto 2026, dal martedì alla domenica, con orario 18.00 - 23.00. Ingresso libero. Infoline: 333 2318925. Web: www.mercurioviareggio.com.