Un buon pareggio tra Real e Fiorentina

Highlights: Real Madrid - Fiorentina 2-2 (Endrick, Alexis Ciria, Piccoli, Kean)

L'atmosfera del Wörthersee Stadion di Klagenfurt, immersa nel verde della Carinzia, ha offerto molto più del classico calcio d'agosto. Per i tifosi, queste notti sono da sempre il terreno fertile dove seminare la curiosità più pura: chi sono i nuovi volti? Quanto pesano i carichi di lavoro? Ma soprattutto, la squadra ha già una sua anima? Il test contro il Real Madrid di José Mourinho rappresentava il palcoscenico ideale per pesare le ambizioni della nuova Fiorentina di Fabio Grosso. Un 2-2 finale che non è solo un risultato di prestigio, ma un manifesto tecnico che ci consegna quattro verità fondamentali sulla stagione che verrà.

Sebbene sia rimasto a disposizione in panchina durante i novanta minuti di Klagenfurt, Víctor Valdepeñas è stato l'osservato speciale. La novità più eccitante per il club viola riguarda l'identikit atletico di questo ragazzo: siamo di fronte a un profilo fisico che sfida le convenzioni. Nonostante una struttura imponente da 187 cm, lo spagnolo possiede una rapidità da velocista puro.

Nella scorsa stagione, Valdepeñas ha registrato un picco di velocità di 34 km/h. Per dare una dimensione a questa cifra, basti pensare che il primato della scorsa Serie A è stato sfiorato da Floriani con poco meno di 32 km/h. Ma non è solo "deep defending" e recuperi prodigiosi; Valdepeñas è un difensore che accompagna la manovra, capace di strappi palla al piede e di un dribbling efficace che rompe le linee di pressione avversarie. Struttura fisica importante, rapidità da velocista, buon palleggio e ottime letture in fase difensiva, il tutto racchiuso nel profilo di un talento uscito direttamente dalla Fábrica del Real Madrid. Un difensore che non si limita a distruggere, ma che costruisce e aggredisce lo spazio.

Il percorso di Valdepeñas — dal Rayo Vallecano al ritorno al Real Madrid nel 2023 — lo ha forgiato come un prodotto d'eccellenza. Sebbene a Klagenfurt sia rimasto a guardare i compagni, i numeri del suo debutto ufficiale in prima squadra con i Blancos contro l'Alavés lo scorso dicembre ne certificano la prontezza per i grandi palcoscenici:

5 tackle completati;

completati; 12 duelli vinti ;

; 32 passaggi riusciti su 34 (94% di precisione).

Questa pulizia tecnica è figlia di una duttilità che Grosso saprà valorizzare: il suo "sinistro educato" gli ha permesso in passato di ricoprire persino il ruolo di mezzala. In un sistema che prevede rotazioni continue e costruzione dal basso, un centrale con questo palleggio e capacità di marcatura in fase di non possesso diventa un asset inestimabile.

Il match di oggi pomeriggio ha dimostrato che la Fiorentina non ha timori reverenziali, nemmeno di fronte a un Real Madrid in versione "all-star" che schierava Alexander-Arnold, Valverde, Camavinga e Dumfries. Sotto di due reti dopo soli 24 minuti — trafitti dal gioiello Endrick e da Alexis Ciria — i viola avrebbero potuto scomporsi. Invece, hanno risposto con un possesso palla prolungato e una maturità tattica rara per l'inizio di agosto. I momenti chiave che certificano la crescita viola:

13’ Gol Real: Endrick sblocca il match approfittando di una rara incertezza difensiva.

sblocca il match approfittando di una rara incertezza difensiva. 24’ Raddoppio Blancos: Azione magistrale orchestrata da Alexander-Arnold e Camavinga per il raddoppio di Ciria .

Azione magistrale orchestrata da per il raddoppio di . 40’ La reazione: Un filtrante chirurgico di Jimenez pesca Piccoli, che accorcia le distanze superando Lunin .

Un filtrante chirurgico di pesca Piccoli, che accorcia le distanze superando . 51’ Il fattore Gudmundsson: L'islandese sfiora il pareggio con un pallonetto delizioso su invito di Atta, fuori di un soffio.

L'islandese sfiora il pareggio con un pallonetto delizioso su invito di Atta, fuori di un soffio. 54’ Il brivido: Mandragora pennella una punizione dal limite che sfiora l'incrocio dei pali a Lunin battuto.

pennella una punizione dal limite che sfiora l'incrocio dei pali a battuto. 57’ Il pareggio: Asse perfetto tra i nuovi entrati: cross al bacio di Fagioli per l'incornata vincente di Moise Kean.

Le grandi sfide internazionali si nutrono di simboli che vanno oltre il rettangolo verde. Il commovente minuto di silenzio osservato al Wörthersee Stadion per onorare Franco Baresi, leggenda del calcio mondiale, ha avvolto la sfida in un'atmosfera di solennità.

Vedere José Mourinho e Fabio Grosso guidare i propri uomini con il lutto al braccio ha trasformato una semplice amichevole in un momento di crescita formativa. Per i giovani talenti viola, confrontarsi con l'élite europea in un contesto di tale rispetto per la storia del calcio è un acceleratore di mentalità fondamentale. La Fiorentina è uscita dal campo non solo con un pareggio, ma con la consapevolezza di appartenere ormai stabilmente a certi palcoscenici.

Il 2-2 di Klagenfurt consegna a Fabio Grosso una squadra resiliente, capace di rimontare contro i giganti del calcio mondiale e di proporre una manovra fluida e coraggiosa. L'inserimento graduale di un profilo "totale" come Valdepeñas e la nuova mentalità propositiva sembrano essere le fondamenta ideali per la stagione 2026/27. Resta però l'interrogativo che stuzzica Firenze: riuscirà il talento della Fábrica a trasformare queste premesse in una leadership costante, diventando il nuovo pilastro della difesa viola in una Serie A sempre più fisica e veloce?