Italia - Bielorussia il 13 ottobre nello stadio Franchi

Lo stadio Artemio Franchi ospiterà lunedì 13 ottobre la sfida tra la Nazionale italiana femminile e la Bielorussia. Firenze si prepara così a fare da palcoscenico ad un nuovo importante evento internazionale di calcio.

“Firenze è orgogliosa di accogliere un appuntamento di così rilevante importanza per la Nazionale Femminile come la gara di ritorno del primo turno dei play-off mondiali - dichiara la sindaca Sara Funaro -. Ospitare le Azzurre significa offrire alla città una grande occasione di sport e di partecipazione, ma anche contribuire alla crescita di un movimento che negli ultimi anni ha conquistato sempre maggiore attenzione e coinvolgimento. Siamo pronti ad accogliere le Azzurre e tutti i tifosi, perché appuntamenti come questo rappresentano un’opportunità per Firenze e un’occasione per avvicinare sempre più ragazze e ragazzi ai valori dello sport”.