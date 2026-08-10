Lutto per la scomparsa di due tifose: commozione viola

"Oggi è un giorno di immensa tristezza, uno di quei giorni che ti lasciano senza parole e con un vuoto stringente al petto.Questa mattina la notizia della scomparsa della cara Daniela Frediani ci ha spezzato il cuore: una donna splendida, una grandissima tifosa viola che da tempo seguiva questa pagina con passione e affetto. Poi, proprio in questo momento, è arrivata un'altra doccia fredda, una di quelle notizie che non vorresti mai leggere: si è spenta anche Patrizia Sacchetti, un'altra colonna che mi seguiva, un'altra donna straordinaria e viscerale amante dei nostri colori".

A dare notizia di questo doppio lutto il blogger viola Alessandro Corvi, che prosegue:"Oggi il popolo viola piange. Oggi perde due anime bellissime, due tifose vere che hanno condiviso con tutti noi il battito per la stessa maglia, con la grazia e la passione che le contraddistingueva.Nel rispetto profondo di chi oggi non c'è più, nel rispetto del dolore dei loro cari, e nel ricordo sincero di due donne che con la loro presenza hanno arricchito questa nostra grande famiglia, oggi la mia pagina si ferma. Con il cuore pesante e una grande sofferenza interiore, per la giornata di oggi non ci saranno altri post. È il momento del silenzio, della preghiera e del ricordo.Daniela e Patrizia, continuerete a tifare da lassù, nel cielo più viola che ci sia. Non vi dimenticheremo mai.UN ABBRACCIO FORTE FORTE E UN BACIO VIOLA, CHE VI POSSA ARRIVARE FIN LASSÙ.GRAZIE DANIELA E PATRIZIA PER AVERMI SEGUITO. È STATO UN ONORE PER ME", conclude Alessandro Corvi.

Dai commenti, profondamente partecipi, che si possono leggere sotto il post, comprendiamo quanto Daniela e Patrizia fossero conosciute e benvolute.