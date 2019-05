Il Ristorante di Eataly Firenze si rinnova

Dal 17 maggio cambierà look, con tante novità. Si parte con quattro cene per il Meyer, sino al lancio della nuova Pizza Eataly, progetto nazionale in collaborazione con Slow Food

Per inaugurare la nuova veste del Ristorante Pizza&Cucina, Eataly Firenze ha organizzato quattro cene a sfondo benefico, tra maggio e giugno, dedicate ad altrettanti temi che ruotano intorno al nuovo Ristorante e alla tradizione culinaria italiana. Il ricavato netto delle cene sarà destinato alla Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer, al Progetto Play Therapy.

Venerdì 17 maggio - L'alta qualità. Cena stellata con Cristiano Tomei

Ore 20:00 | 75€ a persona, vini Colle Massari inclusi. Info e prenotazioni qui, posti quasi esauriti. Lo chef del Ristorante stellato L'imbuto di Lucca, una stella Michelin dal 2014, Cristiano Tomei, ha pensato per l'occasione ad un Menu a 8 portate... a sorpresa! Lasciati conquistare dalla sua cucina creativa, irriverente e coinvolgente, in un Menu completo che spazierà dal pesce alla carne, al dolce, con 3 grandi vini in abbinamento.



Giovedì 23 maggio - La tradizione - Raccontiamo Slow Fish

A cena con i cuochi dell'Alleanza Stefano Sorci e Silvia Volpe. Il mare e la laguna. Ore 20:00 | 35€ a persona, 30€ per i Soci Slow Food, vini inclusi. Info e prenotazioni qui. Raccontiamo Slow Fish con una serata dedicata al mare e alla laguna, in collaborazione con la Condotta Slow Food Firenze. Saranno con noi Stefano Sorci e Silvia Volpe, del Ristorante L'oste Dispensa di Orbetello (GR) e del Ristorante Bagno Cormorano di Marina di Bibbona (LI). Chi poteva raccontarcelo meglio di cuochi come loro, esperti del mare, del pesce cosiddetto povero e delle ricette "di una volta"?



Giovedì 30 maggio - La pizza a cena con Giovanni Santarpia

Ore 20:15 | 30€ a persona.Info e prenotazioni qui. Una cena con un Menu degustazione fatto di 4 pizze realizzate per l'occasione da Giovanni Santarpia, cotte rigorosamente nel nostro forno a legna. In abbinamento i vini della Cantina Poggio al Tesoro | Allegrini. Menu e serata con la preziosa consulenza del Dott. Sabino Berardino. Alle ore 19:00, si terrà la presentazione del libro di Luciano Pignataro, "La pizza. Una storia contemporanea" (Hoepli - La Grande Libreria Online, gennaio 2018), la prima autorevole storia della pizza che potrai acquistare anche in negozio.



Giovedì 6 giugno - Il vino. Cuciniamo & Degustiamo La Maremma di Antinori Le Mortelle & Fattoria Aldobrandesca grande cena/esperienza didattica. Ore 20:00 | 45 € corso con show cooking + 4 vini in abbinamento + cena servita + dispense con ricette. Info e prenotazioni qui. La grande cena ed esperienza didattica che concluderà gli appuntamenti dell'inaugurazione del nuovo Ristorante Pizza&Cucina sarà interamente dedicata al Vino. Faranno tappa da Eataly Firenze la rinomata Cantina Le Mortelle e Fattoria Aldobrandesca, Antinori, in una special edition del format Cuciniamo & Degustiamo. Come funziona: la serata è divisa in 2 momenti, uno didattico con calice di benvenuto e introduzione, alla scoperta del ‘vino della Maremma’, con 2 piatti del territorio in abbinamento realizzati in diretta di fronte ai partecipanti dal nostro Chef Giuseppe Papallo e i vini raccontati da Antinori. Seguirà un percorso di degustazione guidata, con cena servita menu 4 portate (con i 2 piatti realizzati + selezione di formaggi maremmani + dessert Eataliano).

Si tratta di appuntamenti esclusivi da non perdere! Essendo tutti appuntamenti con posti limitati, la prenotazione è obbligatoria. Contatti: eventifirenze@eataly.it | 0550153601