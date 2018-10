Il passaparola dei libri: ecco i titoli più letti e commentati a settembre dal Gruppo Facebook

Un libro tira l'altro ovvero il passaparola dei libri

Bentornati all'appuntamento con i lettori del Gruppo Facebook Un libro tira l'altro ovvero il passaparola dei libri reduce dall'ultima edizione di Firenze Libro Aperto andata in scena alla Fortezza da Basso.



I libri più letti e discussi del mese di settembre sono stati:

Tutto questo ti darò, thriller di Dolores Redondo (DeA Planeta) vincitore del più recente Premio Bancarella ; sempre letture ad alta tensione con Gli ospiti paganti di Sarah Waters (Ponte alle Grazie), che vanta tra i suoi estimatori anche Stephen King; terzo posto per l'umoristico romanzo di Chiara Moscardelli Teresa Papavero e la maledizione di Strangolagalli(Giunti)

Focus on: Arturo Pérez Reverte. Questo grande narratore spagnolo, che ha raccontato i molti dilemmi e le glorie passate e presenti della Spagna ma non ha disdegnato incursioni nella narrativa di consumo, è uno degli autori più citati nel gruppo. La nostra redazione vi suggerisce una piccola selezione dei suoi titoli più noti: Il maestro di scherma(Bur), Capitano Alatriste (Rizzoli), Purezza di sangue (Il Saggiatore) e Il pittore di battaglie (Marco Tropea Editore).

Ai lettori curiosi, questo mese consigliamo tre romanzi grafici: il classico Maus, di Art Spiegelman (Einaudi), il pluripremiato L'approdo, di Shaun Tan (Tunuè) e l recente I vivi e i morti, riduzione a fumetti del romanzo omonimo di Maurizo De Giovanni a opera di Alessandro Di Virgilio e Emanuele Gizzi (Star Comics)

Leggere o rileggere? Il dilemma è molto sentito nel gruppo: ci sono coloro che sostengono la necessità di rileggere un libro, anche dopo anni, per coglierne eventuali sfumature sfuggite alla prima lettura o semplicemente per rivivere le stesse emozioni, ma c'è anche chi afferma di non avere tempo e voglia di dedicarsi nuovamente a un titolo già affrontato, quando il mondo è pieno di libri ancora da scoprire. E voi, da che parte state? Fatecelo sapere unendovi alla nostra comunità, l'unica che sta dalla parte del lettore.

Buone letture!

