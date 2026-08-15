Il Parco Mediceo di Pratolino aperto a ferragosto

Appuntamento a Ferragosto al Parco Mediceo di Pratolino. Grazie ad una serie di fattori come l'altitudine, l'estensione, la varietà arborea presente, i prati e il buon collegamento con i mezzi pubblici, risulta un luogo davvero ideale per passare una giornata al fresco non lontano dalla città. I cancelli si apriranno dalle 10 fino alle 20. Come da consuetudine il 15 agosto, in occasione della festività dell'Assunzione, alle ore 10:45 circa sarà possibile assistere alla SS. Messa presso la Cappella del Parco.

La Città Metropolitana di Firenze, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze e l'Azienda Usl Toscana Centro, presenta i prossimi appuntamenti del progetto "NaturiAMO", in programma domenica 23 agosto e sabato 5 settembre 2026. L'iniziativa, totalmente gratuita e aperta a tutte le età e condizione di salute, nasce per promuovere uno stile di vita sano e favorire l'educazione al movimento consapevole all'aria aperta. Il ricco programma prevede sessioni guidate da esperti di Scienze Motorie, Yoga, Tai Chi, Qi Gong e visite guidate, oltre alla consulenza di dietisti dedicati all'educazione alimentare.

Il ritrovo è fissato per le ore 10.20 presso la Locanda del Parco, comodamente raggiungibile da Firenze con le linee 25A e 307A di Autolinee Toscane. La partecipazione è libera, ma è consigliata la compilazione del questionario conoscitivo online per permettere di calibrare al meglio le attività.Il rientro dalle vacanze e la ripresa della routine quotidiana rappresentano il momento perfetto per introdurre nuove e sane abitudini nella nostra vita. Per agevolare i cittadini in questa delicata fase di ripartenza, la Città Metropolitana di Firenze propone un'occasione unica per rigenerare corpo e mente: il progetto "NaturiAMO.

Natura e Attività Motoria Olistica". L'iniziativa, completamente gratuita, invita la popolazione a beneficiare del movimento all'aperto per riattivarsi in modo dolce e consapevole. L'integrazione tra il patrimonio ambientale del parco e il movimento guidato, noto in letteratura scientifica come green exercise, agisce come un potente acceleratore del benessere fisiologico, emotivo e relazionale, aiutando a superare lo stress e a ritrovare il giusto equilibrio psicofisico.Inoltre, a Pratolino la bellezza del territorio incontra la scienza medica.

La giornata comincerà la mattina con i consigli e l'introduzione degli esperti del corso di laurea in Scienze e Tecniche dello Sport dell'Università degli Studi di Firenze, seguiti da una rilassante visita guidata tra le meraviglie storiche e naturali del parco. Durante la pausa pranzo, i dietisti dell'Azienda USL Toscana Centro affiancheranno i partecipanti con preziose indicazioni di educazione alimentare, proponendo scelte salutari e bilanciate per purificare l'organismo dopo gli strappi alla regola tipici delle tavole estive.

Nel pomeriggio, la ripartenza motoria entrerà nel vivo con attività ludiche accessibili a tutti, per poi concludersi con sessioni rigeneranti di Yoga Iyengar, Tai Chi e Qi Gong, perfette per distendere le tensioni muscolari.

Per partecipare non servono particolari doti atletiche, ma solo il desiderio di investire sulla propria salute e sulla longevità attraverso un'esperienza di condivisione e socializzazione. Agli aderenti è richiesto soltanto di portare un materassino da yoga o un telo per gli esercizi a terra. Sebbene l'accesso alle attività sia totalmente libero, l'organizzazione raccomanda la compilazione del questionario di adesione online: questo passaggio consente al team di professionisti e chinesiologi di calibrare ogni movimento e percorso in base alle specifiche esigenze di chi decide di rimettersi in cammino.

Per agevolare una mobilità sostenibile e a zero stress da guida e parcheggio, il parco è facilmente raggiungibile da Firenze con i mezzi pubblici di Autolinee Toscane. In particolare, è possibile usufruire dell'autobus della linea urbana 25A in direzione Pratolino (con capolinea in Piazza della Libertà e comodo interscambio presso la fermata della Tramvia T2 Libertà Parterre) oppure della linea extraurbana 307A.