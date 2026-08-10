Pratolino, il fascino assoluto del concerto all'alba

Una delle pagine più amate della classica novecentesca eseguita da Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino e un suggestivo concerto all’alba insieme a Vittorio Nocenzi e al suo pianoforte. Si chiude sabato 25 e domenica 26 luglio al Parco Mediceo di Pratolino l’edizione 2026 di Musart Festival Firenze.

Sabato 25 sarà Lorenzo Fratini a dirigere Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino nell’esecuzione dei “Carmina Burana” di Carl Orff, cantata scenica ispirata a 24 poemi dell’omonima raccolta medievale. Sul palco le due compagini di Orchestra e Coro raggrupperanno ben 150 elementi; oltre a loro, le preziose voci soliste del soprano Aloisia de Nardis, del tenore Francesco Lucii – due talentuosi allievi dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino - e del celebre baritono Roberto De Candia.

Composti tra il 1935 e l’anno successivo, i “Carmina Burana” si basano su testi originali del XII secolo, scritti in un misto di latino, tedesco medievale e occitano dai Goliardi.

Carl Orff scelse di non utilizzare la primitiva notazione musicale che accompagnava alcune canzoni. Il musicista tedesco fu attratto dalla varietà degli argomenti trattati nelle poesie e iniziò a elaborarne musicalmente alcune, fino a completare 24 brani, per la maggior parte con testo latino. L’opera è strutturata in un prologo, cinque parti e un finale: nel Prologo, “Fortuna imperatrix mundi” è presente la celeberrima “O Fortuna”.

Domenica 26 luglio alle ore 4,45, sempre al Parco Mediceo di Pratolino, il sole sorgerà sulle note di Vittorio Nocenzi. Fondatore del Banco del Mutuo Soccorso, Nocenzi proporrà, in versione piano solo, perle dal repertorio del Banco e brani dai propri album da solista.

L’evoluzione di cinquant’anni di carriera che collocano il BMS tra i più longevi gruppi rock italiani e mondiali ancora in attività e ne quantificano la cifra artistica attraverso 22 album in studio, alcuni dei quali considerati vere e proprie pietre miliari della storia della musica; 5 dischi dal vivo e 12 raccolte antologiche.In occasione del concerto del 25 luglio, all’interno del Parco Mediceo di Pratolino e nelle aree adiacenti, saranno disponibili parcheggi temporanei. Si consiglia l’acquisto in anticipo dei posti auto/moto su

https://www.ticketone.it/artist/musart-festival/musart-2026-parcheggi-4065446/.

Navette elettriche collegheranno gli ingressi del Parco all’area concerto. Per raggiungere Pratolino in bus si raccomanda l’utilizzo della linea 25 di Autolinee Toscane: indipendentemente dagli orari prestabiliti, le ultime partenze dal capolinea di Pratolino in direzione Firenze avverranno al termine degli spettacoli, con corse straordinarie.

Dettagli disponibili sul sito ufficiale www.musartfestival.it. Prima del live sono previste visite guidate del parco (prenotazioni sul sito https://musartfestival.it/index.php/attivita-collaterali), concerti con allievi e insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole e formazioni del progetto “Crescendo Musica Toscana” diretto da Luca Marino.Giunto all’undicesima edizione, Musart Festival è prodotto da associazione Musart con il sostegno di Fondazione CR Firenze. Con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello, Comune di Vaglia. In collaborazione con Toscana Promozione Turistica e at – autolinee toscane. Con il sostegno di ChiantiBanca, UnicoopFirenze, Publiacqua, Sammontana, Vignaioli del Morellino di Scansano, Findomestic, Prinz.

Un particolare ringraziamento dell'organizzazione va alle Autorità e alle associazioni di volontariato che collaborano alla realizzazione del festival. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi. www.musartfestival.itwww.facebook.com/MusArtFestivalwww.instagram.com/musart_festival