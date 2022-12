Il panettone artigianale del maitre chocolatier toscano Andrea Slitti

Firenze, dicembre 2022 – Lievito madre di oltre 70 anni, tre tipologie di cioccolato pluripremiato e mandarino Ciaculli tra gli ingredienti nell’impasto, per dare vita a un panettone artigianale ricco di gusto e cremosità: è la proposta per il Natale 2022 del Maitre Chocolatier Andrea Slitti, tra i più importanti e riconosciuti cioccolatieri artigianali al mondo, realizzato direttamente nella fabbrica di cioccolato di Monsummano Terme, in provincia di Pistoia, una delle eccellenze della cosiddetta “Chocolate Valley Toscana”.

Partita dal 1969 dalla torrefazione del caffè, la storia di Andrea Slitti e della sua azienda si è rapidamente evoluta abbracciando il mondo del cioccolato, distinguendosi sin dall’inizio per la selezione delle materie prime e la cura e la lavorazione del prodotto. Oggi, Andrea Slitti è riconosciuto come uno dei più importanti cioccolatieri artigianali al mondo: esperto selezionatore di cacao, affida al suo palato la realizzazione delle sue ricette, che lo hanno portato a vincere oltre 180 premi per la qualità del suo cioccolato.

Il Panettone Artigianale ai Tre Cioccolati nasce proprio dall’incontro tra il dolce natalizio e i pregiati cioccolati di Andrea Slitti. Realizzato artigianalmente nella fabbrica di Monsummano Terme, la ricetta nasce proprio per valorizzare il cioccolato Slitti: protagonisti del panettone sono il cioccolato LatteNero (tra i più premiati in casa Slitti, con più di 20 riconoscimenti ottenuti da oltre 20 anni), il cioccolato fondente 64% e la massa di cacao 100%. L’impasto, inoltre, prevede l’utilizzo di un lievito madre che da oltre 70 anni viene mantenuto in vita dalla famiglia Slitti ed è aromatizzato con pasta del profumatissimo mandarino Ciaculli.