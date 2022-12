Vivere la magia delle feste sulle colline toscane

Dalle grandi città in festa ai piccoli borghi medievali: la Toscana si prepara ad accogliere le famiglie e far vivere loro la magia del Natale. Tanti gli appuntamenti in programma, dalla costa alle vicine colline, si potrà viaggiare alla scoperta di luoghi incantati dove le luci, lo stupore e il calore che caratterizzano questa festa saranno i protagonisti.

Tanti sono gli appuntamenti previsti in tutta Italia per prepararsi al Natale 2022, tra cui in particolare i coloratissimi e vivaci mercatini delle principali città della Toscana: una regione unica che offre tantissime esperienze, dal mare alla collina alla scoperta dei suoi sapori e profumi.

A Firenze l’Associazione Cori Ensemble Aps (direttrice Fiorella Buono), in collaborazione con il Quartiere 4, propone per il 2022 i suoi ‘Concerti di Natale’, ovvero animazioni musicali nelle Chiese del territorio del Quartiere 4. Programma:

sabato 3 dicembre, ore 18.45, Chiesa di San Lorenzo a Greve in via Pisana, 837

sabato 17 dicembre ore 21, Chiesa Maria delle Grazie in Piazza dell’Isolotto

martedì 27 dicembre ore 18.45, chiesa SS. Crocifisso via P. di Cosimo, 5 a Monticelli

Ingresso libero.

Al Teatro di Cestello rinnova quest'anno la tradizione di dedicare l'intero mese al Natale e alle sue atmosfere, con appuntamenti pensati per trascorrere questo momento dell'anno in allegria. Ad aprire il cartellone di "Natale al Cestello" è la favola in stile commedia dell'arte "I Burattini di Garcia Lorca", un copione scritto dal grande Poeta andaluso, dove viva tutta la sua ironia e passione per i linguaggi popolari dello spettacolo dal vivo. Regia di Angela Tozzi.

(da venerdì 2 a domenica 4 dicembre). A seguire la cantautrice Letizia Fuochi presenterà il suo nuovo album "Effetto Zing" in un recital concerto venerdì 9. Spazio quindi alla magia, all'illusionismo e ai sogni delle nuove generazioni, con tre stelle del web, ma anche tre strepitosi performers emersi grazie a due talent di successo di Rai e Infinity "Voglio essere un mago" e "I'm a magician": guidati dall'attore e regista Marco Predieri sabato 10 e domenica 11 arrivano sul palco dell'Oltrarno Giorgio Andolfatto, Andrea Geminiano ed Elettra Tercon protagonisti della commedia magica "70 minuti ...

sospesi nei sogni". Ancora la musica ci travolgerà con il brio dei Broadway Shots in un concerto tutto dedicato al dorato mondo dei grandi musical internazionali (venerdì 16 dicembre). Il giorno più luminoso si avvicina e così ecco due appuntamenti molto speciali, il primo con Francesca Nunzi e Fabrizio Gaetani, che ci condurranno nel cuore della Natività, facendocela vivere sotto uno sguardo profondamente umano, ma anche ironico, inconsueto e brillante ne "L'antico dubbio" (17 - 18 dicembre), quindi sarà la volta di "Don Natale" ovvero uno Scrooge made in Italy, liberamente ispirato all'opera di Donizetti "Don Pasquale" ...

anche qui un vecchio avaro si redimerà, non grazie però a dei fantasmi, ma un abile stratagemma amoroso! Lo spettacolo è adatto e diretto da Marcello Ancillotti. Ed eccoci arrivati infine al passaggio dell'anno, che sarà scandito sotto la cupola di San Frediano da un ritorno all'antica Roma, ma rivisitata, in chiave di avanspettacolo con "Quel lazzarone di Nerone" di Oreste Pelagatti ... Un imperatore e la sua corte ... tutti da ridere! A dirigere la brigata, capitanata dal Nerone di Antonello Minnei sarà Marco Predieri, anche in scena in un cameo "divino".

I biglietti sono in vendita per tutti gli spettacoli, con promozioni per acquisti multipli. Per info e prenotazioni: prenotazioni@teatrocestello.it oppure anche via WahtsApp 392,2669655.

Teatro, mercatini, appuntamenti con i bambini e laboratori in inglese, concerti in piazza e a teatro: con il mese di dicembre arriva “Luci d’Inverno”, la ricca rassegna di eventi promossa dal Comune di Calenzano. Gli eventi sono gratuiti, per tutte le iniziative di CiviCa la prenotazione è obbligatoria (tel. 055.8833412). Per gli spettacoli del Teatro Manzoni.

Si comincia martedì 6 dicembre con il concerto della Cappella Musicale della Basilica di San Lorenzo alle ore 21:15 nella chiesa di Maria Santissima Madre di Dio. Sabato 10 e domenica 11 dicembre alle ore 21:15 al Teatro Manzoni “Ceneri Alle Ceneri” atto unico di Harold Pinter; lunedì 12 dicembre alle ore 17 a Civica Biblioteca in sala polivalente, “Signor orso ha fame”, letture in comunicazione aumentativa alternativa insieme all’autrice e illustratrice Alice Campanini, dai 4 anni. Sempre a CiviCa, il 15 dicembre alle ore 21, la poesia e la canzone d’autore con Letizia Fuochi e Francesco Frank Cusumano. Il giorno successivo, alle or 17, letture di Natale e preparazione della letterina per Babbo Natale con Nonno Artenio a cura degli Amici di Civica.

Nel weekend, sabato 17 dicembre dalle 10 alle 18 in piazza Vittorio Veneto Mercatino dell’artigianato e delle aziende agricole a cura di Associazione Turistica di Calenzano; dalle ore 10 alle ore 12 giochi e favole per bambini a cura di Sale in Zucca, alle ore 15 Babbo Natale a cavallo distribuirà dolcetti ai bambini, a cura del Ranch la Chiusa. Alle ore 15:30 in piazza Gramsci passeggiata per bambini alla ricerca di Babbo Natale, a cura di ATC. Alle ore 16 in piazza Vittorio Veneto presentazione e distribuzione del Calendario 2023 del Comune di Calenzano, alle ore 17 concerto di musica swing italiana e internazionale a tema natalizio con i Talking Ties.

Domenica 18 dicembre alle ore 11 al Museo del Figurino Storico di Calenzano “Alla ricerca delle renne di Babbo Natale”: caccia nel museo e premi per tutti i partecipanti. Attività gratuita per bambini da 5 a 11 anni. Alle ore 16.30 al Teatro Manzoni “Rudolph e Babbo Natale”, racconti per marionette e attore di e con Alessandro Grisolini e Bernard Vandal.

Mercoledì 21 dicembre alle ore 17 a Civica “Pick a pine tree”, lettura e laboratorio di Natale in inglese per bambini da 6 a 9 anni. Sempre in biblioteca, giovedì 22 dicembre alle ore 17:30 scambio di auguri e letture a cura degli Amici di Civica. Venerdì 23 dicembre alle ore 21 concerto di Natale con la Scuola di Musica nella sala al 4° piano del municipio nuovo (piazza Gramsci, 11).

Giovedì 29 dicembre alle ore 17 a Civica giochi, attività sonore e ritmiche tra le pagine degli albi illustrati, a cura di Cecilia Ciattini e Scuola di musica di Calenzano.

Venerdì 30 dicembre alle ore 17 a Civica “Il lupo sfortunato di Monte Morello e la costruzione del suo salvadanaio” con Nonno Artenio a cura degli Amici di Civica.

Sabato 31 dicembre alle 22 e 1 gennaio alle 21,15 al Teatro Manzoni arriva lo spettacolo “Le opere complete di Shakespeare in 90 minuti” di Adam Long, Daniel Singer, Jess Winfi eld con Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci, Lorenzo Degl’Innocenti. Domenica 1 gennaio alle ore 17, sempre al Manzoni, il concerto lirico di Capodanno a ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria, con offerta a favore della Fondazione Bordoni di Calenzano.

Mercoledì 4 gennaio alle ore 17 a Civica “My Christmas stocking”, laboratorio di Befana in inglese per bambini dai 6 ai 9 anni. Infine, venerdì 6 gennaio alle ore 16:30 al Teatro Manzoni Teatrolà presenta “Lo spettacolo della befana”.

Anche i borghi dei centri storici del Mugello cominciano ad illuminarsi e si inizia già a percepire aria di Natale. Questo weekend saranno i primi mercatini legati a questa meravigliosa festività ad animare i centri storici di Vicchio e Dicomano; tanta musica allieterà le vie di Borgo San Lorenzo e importanti edifici storici saranno sede di concerti e momenti culturali come interessanti presentazioni di libri.

Questo sabato non perderti il primo appuntamento gratuito di visita guidata al trittico "La resurrezione di Lazzaro" di Nicolas Froment e al Crocifisso di Donatello, opere gelosamente custodite all'interno del Convento di Bosco ai Frati.

Sarà un Avvento all’insegna della bontà quello che si appresta a vivere Dicomano. Da domenica 4 dicembre prendono il via le iniziative natalizie organizzate dal Comune di Dicomano in collaborazione con Comitato Commercianti Dicomano, Auser, Comitato del Carnevale, Ludoteca “Piso Pisello”, Istituto Comprensivo “Desiderio da Settignano”, Associazione Sound e Associazione Foki Fori.

Tanti appuntamenti per grandi e piccini con una giornata speciale dedicata all’olio. Domenica 4 dicembre, infatti, alle ore 15.00, nella sala consiliare, si svolgerà una degustazione guidata di olio a cura di Lorenzo Cecchi assaggiatore professionista di Anapo che condurrà i presenti alla scoperta delle caratteristiche principali del prodotto, un’occasione imperdibile per conoscere al meglio questo importante frutto della nostra terra. La degustazione è aperta a tutti, possono confluire olio sia i produttori che gli amatoriali, non è previsto contest né nessun tipo di gara.

Nella stessa giornata non potevano mancare le iniziative per bambini con il laboratorio di cucina natalizia a cura di Elena Barbugli della Fattoria Didattica l’Oasi. E la musica con l’appuntamento alle 15 in piazza Buonamici con l’Associazione Foki Fori. Dalle 16, invece, fettunta per tutti e l’esibizione degli alunni dell’Istituto Comprensivo Desiderio da Settignano.

Gli appuntamenti proseguiranno poi nei giorni successivi con una giornata, l’11 dicembre, particolarmente rivolta ai bambini, l’arrivo del Ludobus, lo spettacolo del fuoco e la partecipazione del gruppo di artigiane di Io Creo.

Tra gli appuntamenti da non perdere c’è il mercatino natalizio livornese di Piazza Cavour in programma dall’8 al 23 dicembre. Dolci, addobbi e idee regalo originali saranno i protagonisti delle strade in festa di Livorno dove si terrà anche la 6ª edizione del Villaggio di Natale a Villa Fabbricotti con anche l'immancabile casa di Babbo Natale, l’ufficio postale, le botteghine degli artigiani e gli spettacoli dal vivo fino al 6 gennaio.

Da segnare in agenda anche le iniziative di Pisa che accenderà una scia luminosa per unire simbolicamente il centro cittadino con il litorale, con un ventaglio di eventi spettacolari e festeggiare il Natale tra cui la Fabbrica di Babbo Natale, l’accensione dell’albero e le tradizionali casette in legno dislocate per le strade del centro.

Il viaggio prosegue poi verso Montecatini Terme dove fino al 26 dicembre il Castello delle Terme La Salute di Montecatini si trasformerà nella Baita di Babbo Natale: i bambini si troveranno avvolti da sculture natalizie luminose, percorreranno il corridoio delle 6 renne ed entreranno nella stanza di Rudoplh, poi esploreranno la pista della slitta e tante altre attrazioni. Sarà presente inoltre il mercatino a tema per lo shopping e l'angolo street food con le migliori specialità gastronomiche.

Restando invece lungo la costa, un passaggio da Forte dei Marmi è d’obbligo: i più piccoli potranno esprimere la loro gioia e il loro stupore all’interno del Fortino dove sarà allestita la Casa di Babbo Natale dove lasciare la letterina e partecipare ai laboratori natalizi. Non mancheranno poi i famosi mercatini in piazza Garibaldi dal 2 al 26 dicembre dove poter trovare tante idee per addobbare la casa, giocattoli, pezzi d’artigianato e bijoux natalizi.

A Sarteano, “Il Paese dei Presepi”, sta per essere inaugurato il percorso itinerante “L’Arte nella Natività”, un percorso immersivo nel borgo della cittadina senese, visitabile dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, dove sarà possibile ammirare sia una serie di magnifiche sculture della natività, opere realizzate da artisti italiani ed internazionali, e ambientazioni dei presepi che ogni anno, sempre diversi, vengono allestiti dalle cinque Contrade del Saracino “I Presepi storici”, realizzati ininterrottamente da 40 anni, dislocate nei locali e sale d’arte del centro storico; un percorso con presepi anche provenienti da varie parti del mondo, che affascinerà famiglie, bambini, appassionati e curiosi, a cura del Museo dei “Presepi dal Mondo”, in collaborazione con Wake Up Sarteano e del Centro Commerciale Naturale del borgo.

L’itinerario sarà fruibile dal martedì al venerdì, dalle 16.00 alle 19.00, il sabato, la domenica e venerdì 6 gennaio dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00 con partenza dalla Sala Mostre comunale di Piazza Bargagli.

Nello stesso periodo (dall’8 dicembre all’8 gennaio) oltre i presepi ci si potrà immergere, all’interno del Museo archeologico di Sarteano, sia per ammira i reperti archeologici rinvenuti nel territorio, sia per visionare una mostra di pop-art contemporanea, a cura di Stella Severini, dal titolo “Rinascenza. Easypop collection” (inaugurazione della mostra sabato 3 dicembre, ore 16,30), dipinti, sculture e disegni tra miti e fantastici eroi dell’artista romano Roberto Mazzeo, in arte “Easypop”, uno degli artisti più conosciuti della pop art contemporanea che riproduce le sue opere ispirandosi anche ai capolavori classici.

La mostra, che rappresenta il binomio tra l'evoluzione semplice del popolare che omaggia l'archeologia e la storia dell'arte, con particolare attenzione ai giovani, sarà aperta dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19 nei giorni festivi e prefestivi, ma dal 24 dicembre all'8 gennaio il museo che la contiene resterà aperto tutti i giorni, con lo stesso orario (si accede con il biglietto al museo).

Ma si potrà anche scoprire altro. Il 10 dicembre verrà inaugura anche una singolare mostra fotografica dal titolo “Chiese, palazzi e dipinti dell’età moderna nella Valdichiana Senese”, curata da Francesco Salerno dell’Università di Siena, che permetterà di ammirare, presso la Rocca Manenti di Sarteano, chiese, palazzi e dipinti, anche conservati nei palazzi privati del territorio. Grazie ad un lavoro di ricognizione nei luoghi e spazi nella Valdichiana Senese, la mostra illustra i magnifici il patrimonio culturale dell’area, e permette di riscoprire i fasti pittorici ed architettonici dal ‘500 al ’600; la mostra sarà visitabile dal 10 dicembre 2022 al 26 marzo 2023.

Saranno tre i week-end con eventi a Foiano della Chiana: il primo domenica 4 dicembre con “Un Pozzo di regali”, ovvero la tradizionale fiera natalizia organizzata da Associazione per il Pozzo che vede il ritorno dopo due anni del villaggio degli Elfi di Babbo Natale con una nuova location presso la zona sportiva del paese. Una giornata in cui i bambini potranno portare le loro letterine per essere spedite al Polo Nord.

Il fine settimana di sabato 10 e domenica 11 dicembre vede per la prima volta a Foiano l'evento “Chocho Moments - la grande festa del cioccolato artiginale”, con stand a tema e spettacoli per bambini, nella giornata di domenica vi sarà l'arrivo per le vie del centro della Parata Disney Valdichiana con tutti i personaggi delle favole che animeranno il paese per piccoli e grandi.

Sabato 17 dicembre è la volta di “Natale con gusto”, evento organizzato da Confcommercio e Associazione Commercianti Foiano con degustazioni a cura dei ristoranti ed esercizi commerciali locali, musica e attività per tutte le età.

Il 2022 si chiuderà con un grande evento denominato “Capodanno da Re”, una festa di fine anno organizzata dall'Associazione Carnevale presso la Palestra di Trani di Foiano.

Spazio anche alla musica con i concerti di Natale, previsti per il 21 e 23 e organizzati dall’Associazione Effetti Sonori presso la Chiesa di San Domenico.

Ritornerà anche il tradizionale “Presepe di cartapesta” organizzato dai quattro cantieri del Carnevale visitabile per tutto il periodo natalizio presso Piazza Cavour.