Natale diffuso in Toscana

Dal 2 al 4 Dicembre torna Nataleperfile, il suggestivo mercato natalizio organizzato per raccogliere fondi in favore della Fondazione Italiana di Leniterapia e dell’assistenza ai malati gravi e alle loro famiglie.Giunto alla sua 19^ edizione, Nataleperfile viene ospitato, come ogni anno, in Palazzo Corsini sul Lungarno, con ingresso gratuito da Lungarno Corsini n°8, da venerdì 2 domenica 4 Dicembre, con orario 10-19.La scelta espositiva è selezionata e molto variegata, con proposte originali per Regali di Natale all’insegna della solidarietà: capi di abbigliamento e accessori per donna e uomo, articoli di design e biancheria per la casa, gioielli e bijoux, fragranze per ambiente e profumi, oltre che cosmesi ed enogastronomia, e molto altro ancora.

Gli espositori, attraverso la vendita dei loro prodotti, devolvono parte del ricavato a sostegno della nostra causa.Sempre presenti nelle sale di Palazzo Corsini gli spazi “100% FILE”, ogni edizione ricchi di sfiziose novità: il Banco File, che offre prodotti donati da numerose aziende nostre sostenitrici; la Sala Vintage, con abiti e accessori di alta qualità donati da privati; il Corner Enogastronomico, con produzioni di eccellenza donate da aziende del territorio.

Durante il Mercato è possibile trovare i buonissimi Panettone per file e Pandoro per file, realizzati da Corsini Biscotti, nonché partecipare alla Lotteria per file, con splendidi premi donati da aziende e privati. Oltre allo shopping solidale è possibile rilassarsi e fare colazione, break e lunch presso il File Cafè, il punto ristoro allestito nel Ninfeo del Palazzo e gestito da Terra Rossa.

A rendere tutto ancora più speciale, contribuisce la presenza della Compagnia di Babbo Natale, associazione fiorentina che dal 2009 sostiene i nostri progetti dedicati ai bambini e ai ragazzi, che allieterà i presenti con cori di canti natalizi all’interno della Grotta del Ninfeo nel pomeriggio di domenica 4 Dicembre.

Il Mercato Nataleperfile, organizzato dal Comitato degli Eventi della Fondazione e patrocinato dal Comune di Firenze, è reso possibile solo grazie al supporto dei molti sostenitori - aziende e privati - e dei volontari che intervengono, a vario titolo, a rendere questa iniziativa così speciale. I fondi raccolti contribuiscono a sostenere la Fondazione Italiana di Leniterapia, nata nel 2002 a Firenze per assistere le persone gravemente malate e fornire supporto alle loro famiglie.

Tappeti tessuti a mano e tavolini intarsiati realizzati da artigiani afgani, accessori creati grazie a materiale di recupero, manufatti provenienti da tutto il mondo, prelibatezze natalizie e tante altre idee regalo per garantire il diritto alla cura a chi è vittima di guerra e povertà. Sono solo alcuni dei regali di Natale da acquistare nel negozio di EMERGENCY che aprirà da giovedì 1 a sabato 24 dicembre a Firenze, in via Vincenzo Gioberti 61 (Nove Botteghe).Lo spazio sarà aperto da lunedì a domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.30, e la Vigilia di Natale dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Qui sarà possibile trovare più di 70 idee regalo con il logo di EMERGENCY, ma anche tanti prodotti provenienti dai Paesi in cui lavora l’ONG o da realtà solidali. Le cooperative che collaborano con i negozi di EMERGENCY operano in condizioni rispettose dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori e spesso realizzano i loro prodotti con materiali riciclati o di recupero.

Anche quest’anno uno spazio è riservato ai prodotti di artigianato proveniente dall’Afghanistan, dove la popolazione continua ad avere bisogno dell’aiuto internazionale.

Per fare un dono ai propri cari e, nello stesso tempo, offrire un aiuto a chi vive in contesti difficili in Italia e nel mondo, nei negozi di Natale di EMERGENCY si possono acquistare dolci artigianali da offrire a tavola durante le festività, come quelli di Cotti in Fragranza alla mandorla e al pistacchio, realizzati dai ragazzi del carcere minorile di Malaspina a Palermo; articoli di cartoleria tra cui penne riciclate, matite ecosostenibili e taccuini realizzati con scarti alimentari riciclati che aggiungono valore all’economia circolare; monili decorati con inchiostri a base d’acqua e privi di solventi chimici, ma anche collane in bronzo e ceramica con simboli che evocano la pace.

Per gli amanti dei prodotti cosmetici eco-friendly è possibile scegliere uno dei cofanetti di detergenti solidi e biodegradabili di Officina Naturae, rigorosamente zero-waste e plastic-free.

Una grande novità di quest’anno sono gli accessori in pelle di Cartiera, laboratorio di moda etica che realizza borse e marsupi recuperando pelle e tessuti di alta qualità, creando opportunità di lavoro per giovani immigrati ed ex richiedenti asilo. Come ogni anno, non mancano t-shirt e felpe: dalle classiche rosse con logo EMERGENCY a quelle con le illustrazioni contro la guerra, per dichiarare apertamente il proprio no all’odio e alla violenza.

Per il Natale 2022 con EMERGENCY non saranno in vendita solo prodotti fisici, ma anche idee-regalo solidali per contribuire direttamente al suo lavoro in Italia e nel mondo: da una protesi per le vittime delle mine a una sedia a rotelle per un paziente in Iraq, da una visita pediatrica in Uganda alla formazione professionale di una delle studentesse afgane del Centro di maternità di Anabah. Con l’acquisto dei regali solidali è possibile inviare ai propri cari gli auguri di Natale tramite una e-card econtribuire concretamente a garantire il diritto alla cura gratuito, uguale e universale per tutti.

Nel negozio di Natale di via Vincenzo Gioberti alle Nove Botteghe a Firenze sarà possibile trovare anche il “Panettone fatto per Bene” che sarà in vendita anche nelle piazze di tutta Italia da giovedì 8 a domenica 11 dicembre. Il panettone, di 1 kg di peso, è realizzato con tre impasti e lievito madre ed è arricchito con uvetta, profumati scorzoni canditi di arance siciliane e pregiati cubetti di cedro Diamante.

Domenica 27 novembre si svolgerà la quinta edizione del Mercato della Terra, in piazza del Mercato a Fiesole con orario 8.30 - 14. Un appuntamento che di volta in volta registra sempre più consensi, sia da parte dei produttori sia da parte dei cittadini, fiesolani e non. Ogni mese si alternano i vari produttori, così da garantire sempre un buon numero di bancarelle, diversificando le tipologie di prodotti. Ben 27 aziende, fra fiesolane e non, offriranno i loro prodotti ben contenti di raccontare la loro esperienza.Come per le altre edizioni, sarà presente un laboratorio che si terrà alla Sala Costantini in via Portigiani 9, a pochi passi dal Mercato della Terra. Protagonista della mattina Circular Farm, la Fattoria Urbana Circolare che coinvolgerà una classe di bambini della scuola primaria.

Alle ore 11 Laboratorio “Funghi espresso”: da scarto a risorsa. Funghi Espresso è una start up agricola che si ispira alle teorie della Blue Economy, nella quale gli scarti provenienti da un ciclo produttivo non diventano rifiuti, ma generano nuova energia e nuova ricchezza. Produzione di funghi ad impatto ambientale pari a zero. Durante il laboratorio saranno preparati i kit di coltivazione insieme ai bambini e consegnati per allevarli a casa.

Domenica cominciano a San Godenzo i primi mercatini incentrati sul meraviglioso tema del Natale; un'intera giornata dedicata all'artigianato natalizio, tra primi regali, decorazioni e stand gastronomici fino ad arrivare al pomeriggio dove ogni bimbo avrà la possibilità di incontrare Babbo Natale e consegnargli personalmente la letterina dei desideri.

Chi aspetta il Natale tra le colline fiorentine è chiamato ad accorciare le distanze fisiche e culturali, a compiere un viaggio tra i borghi, le piazze, i castelli fortificati e le autentiche radici di una comunità che ama celebrare insieme l'arrivo della festa più ‘calda’ dell'anno. “Aspettando il Natale”, in programma dall'1 dicembre al 6 gennaio 2023, è un itinerario collettivo e variegato che conduce dritto al cuore della magia e dell’atmosfera natalizia, accompagnato da una molteplicità di concerti, spettacoli teatrali, lettura, libri, mercatini, giochi del passato, tombole, film, alberi e presepi addobbati e luminosi, attività e laboratori per grandi e piccini e tante occasioni di arricchimento solidale e sostenibile.

Anche quest’anno il Comune di Greve in Chianti, complici Le Botteghe di Greve del Centro Commerciale Naturale, è riuscito a realizzare una programmazione unitaria e a mettere in rete le tante proposte ideate e organizzate dalla giunta Sottani in collaborazione con le associazioni, attive e dinamiche, presenti sul territorio. Gli auguri di Natale prendono il via il primo dicembre a Greve in Chianti con l'organizzazione di un evento dedicato ai più piccoli alle ore 17:30 negli spazi del bar sociale “#PostAzione", organizzato dalla cooperativa sociale onlus La Stadera.

Sabato 3 dicembre, alle ore 16, ancora un laboratorio natalizio, organizzato per la realizzazione di ghirlande in fiore, presso il bar sociale, firmato sempre dalla Stadera, e domenica 4 dicembre le vie del borgo di Panzano in Chianti si animano con il mercatino “Aprilante”, dalle ore 10 alle ore 18, mentre a Strada in Chianti sarà il Coro Polifonico del Chianti, diretto dal Maestro Elena Superti, ad intonare il Concerto degli Auguri, nell’ambito della celebrazione della Santa Messa in programma alle ore 11 presso la chiesa di San Cristoforo.

Sarà una domenica speciale anche per la comunità del Ferrone dove il Teatro del Circolo Arci propone uno spettacolo rivolto alle famiglie e ai bambini “Fiabe in musica”, messo in scena dalla Compagnia Il Paracadute di Icaro per la regia di Vincenzo Calenzo e Marta Cecchi (ore 16.30). Per la festa dell'Immacolata la giostra degli eventi natalizi si moltiplica negli spazi pubblici di Greve e Panzano. Dalle ore 10 in piazza Matteotti gli artigiani e non solo saranno presenti con i loro mercatini natalizi.

La giornata si preannuncia ricca di attività per bambini: il Ludobus del Buon Sollazzo con giochi artigianali per bambini adulti, I Racconti di Vini con letture e musica dal vivo a cura del Cantiere Artaud, l’arrivo di Babbo Natale con i regali offerti dal Centro Commerciale Naturale e alle ore 16:30 l'accensione dell'albero nel corso della quale l'amministrazione comunale premierà i compleanni speciali delle associazioni Gruppo San Michele Gev del Chianti che compie 30 anni, la Racchetta che spegnerà 50 candeline, Cure2 Children festeggia 15 anni, il Gruppo Insieme arriva al traguardo dei 30 anni.

L'Orchestrina Natale Jazz inonderà di note le vie del centro storico di Greve. A Panzano in Chianti la festa di Santa Cecilia sarà protagonista dalle ore 10:30 presso la Chiesa di Santa Maria Assunta di Panzano, con la celebrazione della Santa Messa, arricchita dal concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi, diretta dal maestro Lorenzo Anichini. Ancora la tradizione torna a primeggiare incontrastata tra le antiche vie e i cortili di Panzano dove prenderà forma la decima edizione de “I Presepi di Panzano” a cura della Pro Loco che espone presepi artistici ed opere d'arte ispirate al tema della Natività.

L'allestimento sarà visitabile fino al 6 gennaio 2023.

Le domeniche 4, 11 e 18 dicembre, il borgo di Montaione si animerà con varie iniziative organizzate dalle associazioni locali: i mercatini, la casa di Babbo Natale, le occasioni di scambio di libri e di indumenti, il set fotografico del Gruppo Giglio Rosso, le mostre di arte contemporanea a cura di Filippo Lotti, spettacoli per bambini e intrattenimento musicale, i negozi aperti, la bottega dell’arte di Villa Serena con i lavori degli anziani della RSA, il tutto abbinato alla distribuzione di vin brulé, crêpes, caldarroste e zucchero filato.

L’11 dicembre è prevista anche la degustazione dell’olio nuovo locale. Da segnalare il 4 dicembre l’esibizione della Archimossi Street Band e dei curiosi artisti di strada Dr. Coriandolo e Mr. Fred, l’11 dicembre la musica di Enzo Cortese e il 18 dicembre il Light Gospel Choir alle ore 18 nella chiesa di San Regolo, un coro di 30 elementi di Firenze, con un interessante repertorio nel più classico stile gospel, per entrare nel clima natalizio anche con la musica.

Sempre il 18 dicembre, nel pomeriggio, le strade del centro diventeranno una grande lavagna da disegno per tutti i bambini che vorranno colorare le vie del borgo.

I presepi nel borgo di Iano, giunti alla 16^ edizione grazie al Comitato “Vivere Iano”, saranno inaugurati l’8 dicembre con i fuochi d’artificio e l’esposizione terminerà il 6 gennaio 2023 con uno spettacolo di falconeria e l’arrivo della Befana. Le domeniche in questo periodo saranno allietate da bomboloni, caldarroste, vin brulé e mercatini di artigianato.

Due gli eventi pomeridiani in programma presso il Museo Civico, aperto in via straordinaria per l’occasione: domenica 11 dicembre l’Associazione Archeologica della Valdelsa Fiorentina invita al gioco i bambini della scuola primaria, domenica 18 dicembre il Sistema Museale MUDEV propone un laboratorio culturale per giovani e adulti, per il quale si consiglia l’iscrizione. Presso la Biblioteca comunale “a biscondola” sabato 17 dicembre alle 10,30 il Comune propone L’Ora del racconto vestita a festa!, un laboratorio di Natale per bambini dai 4 agli 8 anni.

Non manca nel ricco programma il contributo della locale Filarmonica G. Donizetti, che propone il tradizionale concerto di Natale sabato 17 dicembre alle ore 21 al teatro Scipione Ammirato e la sfilata degli auguri per le vie del centro nel pomeriggio di sabato 24 dicembre, giornata che terminerà con panettone e vin brulé sotto le stelle dopo la Santa Messa serale delle 22,30.

Iniziative dedicate a grandi e piccini, descritte in dettaglio nella locandina allegata, per invitare tutti a trascorrere insieme il periodo natalizio nel borgo di Montaione, non a caso incluso da alcuni anni nell’Associazione I Borghi più belli d’Italia.

Il Natale a Pisa si accende con il ricco calendario di iniziative, attrazioni, spettacoli e mercatini artigianali organizzati da Confcommercio. L'associazione di categoria leader sul territorio si è aggiudicata il bando pubblicato dal Comune di Pisa per la gestione e la programmazione di eventi e attività nel centro storico e sul litorale, che oggi, sabato 26 novembre, hanno preso ufficialmente il via con il taglio del nastro in piazza Vittorio Emanuele II alla presenza delle autorità.

Piazza Vittorio Emanuele ospita la tradizionale pista del ghiaccio, decorata con speciali addobbi e illuminazioni, per la prima volta a disposizione delle scuole del territorio che potranno utilizzarla in esclusiva per attività con gli studenti. La casetta di Babbo Natale e il suggestivo Mercatino di Natale con 20 casette in legno, dove sarà possibile acquistare prodotti artigianali e articoli da regalo. La pista del ghiaccio sarà inaugurata con l'esibizione di pattinaggio artistico “Gli Angeli dell'amore”.

In Piazza del Carmine e Corso Italia le casette in legno destinate alla vendita di addobbi , brigidini e dolci natalizi.

Piazza Gambacorti è il cuore delle iniziative dedicate ai più piccoli, con l'installazione della Sfera di Natale dove bambini e genitori potranno scattare selfie in uno scenario da fiaba e gli spettacoli itineranti che proprio da “Piazza della Pera” coinvolgeranno le principali piazze del centro storico, con street band, trampolieri, banda folkloristica e zampognari. Per la prima volta sarà possibile addirittura guidare un'innovativa Slitta virtuale e distribuire doni in compagnia di Babbo Natale grazie alla fantastica esperienza di guida simulata garantita da uno speciale visore all'avanguardia. I bambini potranno anche consegnare a Babbo Natale e al suo fedele elfo la propria letterina.

L'animazione nelle strade e piazze del centro storico è garantita anche con la nuova iniziativa “Moto Folk”, con i tipici canti natalizi intonati da una coppia di Babbo Natale a bordo di un sidecar.

L'intera area di Logge dei Banchi è addobbata a tema natalizio e arricchita da 25 bancarelle in legno con prodotti artigianali, mentre in Piazza Garibaldi per tutti i week end della manifestazione, e continuativamente nel periodo compreso tra il 18 e il 24 dicembre, ospiterà il tradizionale mercatino degli hobbisti.

In Largo Ciro Menotti i gazebo dedicati ad eccellenze gastronomiche e dolci tipici natalizi, mentre in via San Francesco e via Dini si alterneranno nei week-end un ulteriore mercatino degli hobbisti, e anche le imprenditrici della “Via en Rose” organizzeranno un nuovo evento in via San Francesco. Le installazioni e le iniziative sono realizzate in collaborazione con CollEventi ed Etruria Eventi.

Anche nel quartiere del Cep per la prima volta sarà allestito il mercatino degli hobbisti a tema natalizio, mentre, il primo appuntamento sul Litorale pisano sarà giovedì 8 dicembre a Tirrenia con “Sorriso in Moto”, iniziativa dedicata alla moto-terapia in collaborazione con l'associazione “Eppur si muove”, che permetterà a ragazzi e ragazze con disabilità di salire in sella a una moto in percorsi organizzati in sicurezza per trascorrere un pomeriggio di allegria e spensieratezza, dove sarà presente uno stand dell'Associazione Onlus “Il Sorriso di Andrea”.

Gli eventi sul Litorale proseguiranno con “La Magia del Natale sul Litorale” in programma a Tirrenia e “Marina Christmas Time” a Marina di Pisa, per concludersi con la “Festa della Befana” del 6 gennaio.