Il Gruppo Piaggio fornirà il modello Liberty al servizio postale della Croazia

​I Piaggio Liberty 50cc Delivery, nella nuova motorizzazione I-Get E4

Milano – Il Gruppo Piaggio, tramite la sua consociata locale, si è aggiudicato la gara per il nuovo parco mezzi della HP-Hrvatska Posta d.o.o., il principale fornitore di servizi postali nella Repubblica Croata.

L’importante commessa è per 250 veicoli Piaggio Liberty Delivery, che entreranno a far parte del parco mezzi dell’ente pubblico Croato, la HP-Hrvatska Posta d.o.o., che ha riconosciuto allo scooter una maggiore versatilità, capienza, attenzione ai consumi e standard di sicurezza più elevati rispetto ai competitor.

La nuova fornitura va ad aggiungersi ai veicoli Piaggio già in dotazione all’ente croato che, grazie a precedenti commesse, potrà ora contare su una flotta di 1.100 scooter Piaggio.

Piaggio Liberty Delivery E4 è il veicolo progettato specificamente per far fronte alle esigenze delle flotte aziendali e alle richieste tipiche del delivery. L’esperienza maturata dal Gruppo Piaggio gli ha permesso di aggiudicarsi negli anni la fornitura a diverse Poste europee, tra le quali Poste Italiane, le poste spagnole, olandesi, tedesche, austriache, svizzere, belghe, slovene e ungheresi, per un totale di oltre 46.000 Piaggio Liberty Delivery venduti in Europa, ottenendo una posizione di leadership nella fornitura di veicoli per la consegna della posta e il delivery professionale.

È uno scooter tecnologicamente avanzato, pensato per soddisfare i bisogni più evoluti in termini di qualità, stile, sicurezza, economia di esercizio e rispetto per l’ambiente. Disponibile con motorizzazioni Euro 4 in due versioni di cilindrata (50 e 125 cc), aggiunge, alla versione per l’esclusivo uso personale, un telaio rinforzato e forcelle ancora più robuste che rispondono in modo ottimale alle sollecitazioni del carico. Potenza, consumi ridotti e fluidità di marcia sono garantiti dai nuovi motori Piaggio i-get (italian green experience technology). Le ruote di grande diametro garantiscono la sicurezza dinamica necessaria a chi, ogni giorno, ha la necessità di trasportare in modo sicuro, veloce ed efficiente le proprie merci.

Piaggio Liberty Delivery raggiunge una capacità di carico di 65 kg con la combinata dei portapacchi anteriore e posteriore, e con l’obiettivo di rispondere in modo ottimale alle specifiche esigenze di trasporto e consegna, sono stati progettati accessori che estendono le funzionalità dello scooter, come le Utility Bag da 35 e 40 litri, il Top Box da 75 litri e il Food Box da 85 litri.