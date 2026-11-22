Da un lato, l'Italia che progetta il futuro nelle piazze della conoscenza: busti robotici capaci di mimica facciale umana, droni per il soccorso in ambienti ostili, avatar per l'assistenza e algoritmi avanzati in grado di identificare le manipolazioni dei deepfake. Dall'altro, l'Italia delle aree interne e montane, dove a poche decine di chilometri dai grandi centri urbani gli anziani e le famiglie non vedono un medico di medicina generale da oltre quattro anni.

Questo fondamentale paradosso è emerso con forza a Firenze durante la quinta edizione del Festival delle Regioni, ospitata in Toscana sotto lo slogan "Il futuro è passato da qui". La manifestazione è stata inaugurata alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel maestoso Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio — luogo commissionato da Cosimo I de' Medici che servì da Aula del Parlamento del Regno d'Italia dopo il 1865. In questo scenario carico di storia si sono confrontati il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la sindaca di Firenze Sara Funaro, il Presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga e il Vicepresidente della Corte Costituzionale Luca Antonini.

La provocazione al centro dell'intero dibattito è al contempo politica, etica ed economica: come può un Paese capace di sviluppare costellazioni satellitari e robotica empatica accettare che un piccolo Comune rimanga sprovvisto dell'assistenza sanitaria di base per 1.500 giorni? Attraverso i progetti, le analisi di bilancio e le rivendicazioni emersi dal confronto tra Governo, Regioni ed Enti locali, analizziamo i 5 punti di svolta cruciali per comprendere il futuro delle politiche territoriali italiane ed europee.

1.500 giorni senza medico: la crisi drammatica della sanità nelle aree montane

Il caso di Sambuca Pistoiese, piccolo comune dell'Appennino toscano rimasto per ben 1.500 giorni (oltre quattro anni) senza un medico di famiglia, è diventato il simbolo nazionale dell'emergenza sanitaria che strangola i territori montani. In queste realtà gli ambulatori restano mestamente vuoti, i cittadini sono costretti a spostamenti complessi per una semplice ricetta e i sindaci si trovano in prima linea a gestire un'intollerabile sofferenza sociale.

Di fronte a un quadro strutturale devastante, l'Unione Nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti Montani, attraverso il Presidente nazionale Marco Bussone, ha inviato una formale e dura lettera al Ministro della Salute Orazio Schillaci, sollecitando norme vincolanti a livello statale. Le richieste della montagna si articolano in interventi precisi:

Indennità territoriali specifiche e agevolazioni fiscali permanenti per i medici di base che scelgono di insediarsi nei piccoli Comuni.

Sostegno economico agli ambulatori locali per coprire le spese di gestione e logistica.

Immediata attuazione dei crediti d'imposta previsti dalla legge sulla montagna (Legge 131/2025), la cui operatività stenta a sbloccarsi per il ritardo dei decreti attuativi.

L'Uncem ha sottolineato come la sola digitalizzazione non sia risolutiva: "Case della Comunità" sulla carta o moduli di telemedicina non possono sostituire la presenza fisica dei professionisti nei borghi. "Millecinquecento giorni senza medico sono una vergogna per un Paese che riconosce la salute come diritto costituzionale. Non è accettabile che nei piccoli Comuni montani il diritto alle cure sia più debole che nelle città."

L'assenza di presidi medici alimenti il circuito vizioso dello spopolamento. Ma c'è di più: l'Uncem ha lanciato un monito istituzionale senza precedenti. Se i sindaci — sui quali la legge fa ricadere la responsabilità giuridica della salute pubblica della propria comunità — non verranno messi nelle condizioni e con risorse adeguate per esercitarla, saranno costretti a rinunciare formalmente alla funzione di autorità sanitaria locale assegnata loro. Un gesto estremo per denunciare un corto circuito istituzionale non più sostenibile.

La battaglia sui fondi UE post-2027: difesa militare vs welfare territoriale

Il secondo fronte di scontro emerso al Festival riguarda il negoziato sul bilancio dell'Unione Europea per il ciclo di programmazione 2028-2034. Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha lanciato un chiaro allarme politico: la tentazione delle istituzioni europee di drenare risorse dalla Coesione per canalizzarle verso le spese d'emergenza, in primis la difesa e la sicurezza militare, rischia di smantellare il welfare locale.

La Politica di Coesione è il pilastro con cui le Regioni garantiscono servizi pubblici essenziali. In Toscana, come nel resto d'Italia, l'eventuale decurtazione dei fondi UE metterebbe a rischio misure consolidate:

Asili nido gratuiti e fornitura gratuita dei libri di testo scolastici.

Progetti di vita indipendente per le persone con disabilità.

Politiche attive dell'occupazione e contributi per la competitività delle imprese.

Infrastrutture di prossimità, interventi per la cultura, la tutela del suolo e lo sport.

Per comprendere la gravità di questo scenario, occorre ricordare che la sanità pubblica assorbe circa l'80% dei bilanci regionali autonomi. Richiamando lo spirito della Legge 833 del 1978 — promossa con tenacia dall'allora ministra Tina Anselmi per istituire il Servizio Sanitario Nazionale universalistico — Giani ha evidenziato che la perdita dei fondi UE per il sociale costringerebbe le Regioni a contrarre i bilanci, erodendo la capacità finanziaria a supporto proprio della sanità pubblica.

Poiché la programmazione comunitaria si avvierà il 1° gennaio 2028, il momento politico per difendere le risorse territoriali è adesso. Ridurre la coesione sociale per finanziare la spesa militare significa indebolire le comunità dall'interno: la vera sicurezza democratica si fonda sull'uguaglianza dei diritti e sul contrasto ai divari geografici.

La strategia "Right to stay" e la scommessa da 10 miliardi per le montagne

Lo spopolamento delle aree interne non è solo una dinamica italiana, ma una sfida demografica di scala continentale. I dati presentati dalla Commissione Europea attestano che 149 milioni di persone (un europeo su tre) vivono in regioni che negli ultimi vent'anni hanno subito una costante perdita di popolazione.

Per arrestare l'emorragia demografica, la nascente Strategia europea "Right to Stay" (Diritto a Restare), annunciata per l'inizio del 2027 e richiamata dal Vicepresidente esecutivo della Commissione Raffaele Fitto, necessita di vincoli finanziari stringenti. L'Uncem e l'AICCRE chiedono che almeno 10 miliardi di euro della quota spettante all'Italia nei futuri fondi UE vengano destinati in modo riserva e vincolato alle aree montane, rurali e interne. La trattativa sul Quadro Finanziario Pluriennale vede contrapposte due visioni:

La proposta iniziale della Commissione prevede un Fondo unificato per i Piani di partenariato da 865 miliardi di euro, garantendo alle aree rurali una quota minima del 10% (pari ad almeno 48,7 miliardi di euro a livello UE).

La proposta di compromesso presentata dalla presidenza irlandese prefigura invece un taglio orizzontale di 141 miliardi di euro (-8%) rispetto all'impostazione della Commissione.

Per evitare che il "diritto a restare" rimanga un'enunciazione di principio, l'Uncem insiste sulla necessità di coordinare le risorse evitando la frammentazione degli interventi. Viene richiesta una sinergia obbligatoria tra il Right to Stay e le strategie nazionali esistenti: la Strategia Nazionale Aree Interne, il programma delle Green Communities e la Strategia Forestale Nazionale. Solo una regia integrata può trasformare i fondi in tempi di percorrenza ridotti per raggiungere scuole e ospedali, incentivi per le imprese locali e valorizzazione dei servizi ecosistemici (acqua, foreste, tutela del dissesto) prodotti dalle montagne a beneficio dell'intero Paese.

Internet dallo Spazio: la rivoluzione satellitare contro il Digital Divide

La fruizione dei diritti di cittadinanza non si calcola più solo sui chilometri di viabilità asfaltata, ma sui megabit di connettività disponibile. Nel corso dell'iniziativa "Eccellenze Digitali" a Palazzo Strozzi Sacrati, la Regione Toscana, con il Presidente Eugenio Giani e l'Assessore all'innovazione Alberto Lenzi, ha illustrato il progetto pilota "ToscanaDiffusa".

L'obiettivo è superare gli ostacoli orografici dell'Appennino e dei borghi storici isolati, luoghi in cui lo scavo per la fibra ottica o l'installazione di tralicci per la telefonia mobile risultano complessi o economicamente insostenibili per i gestori privati. In partnership tecnologica con Telespazio (Gruppo Leonardo), la Regione impiegherà costellazioni satellitari in orbita bassa per garantire la copertura banda larga nelle zone ancora prive di segnale.

Le tappe operative della sperimentazione:

Target e selezione : Pubblicazione di un avviso pubblico rivolto ai Comuni per individuare entro il 2027 un primo lotto pilota di circa 10 siti strategici (centri abitati isolati, punti d'accesso ai parchi naturali, presidi di Protezione Civile).

Pubblicazione di un avviso pubblico rivolto ai Comuni per individuare entro il 2027 un primo lotto pilota di circa 10 siti strategici (centri abitati isolati, punti d'accesso ai parchi naturali, presidi di Protezione Civile). Servizi erogati : Attivazione della rete "Toscana Diffusa WiFi" per abilitare chiamate d'emergenza, trasmissione dati per le squadre di soccorso e navigazione internet essenziale.

Attivazione della rete "Toscana Diffusa WiFi" per abilitare chiamate d'emergenza, trasmissione dati per le squadre di soccorso e navigazione internet essenziale. Sovranità sui dati: Piena rispondenza agli indirizzi della Commissione Europea in materia di tutela dei dati e sovranità tecnologica digitale.

Questa soluzione satellitare non si sovrapporrà né sostituirà le infrastrutture terrestri tradizionali (come le torri passive promosse con MIMIT e Infratel), ma si integrerà come strumento complementare per assicurare che la connessione internet diventi un servizio pubblico garantito ovunque.

Dall'Alluvione del '66 alla robotica: l'Italia "diffusa" tra memoria e futuro

L'immagine visivamente più potente del Festival ha cucito insieme la memoria storica dell'emergenza e la tecnologia di frontiera. In Piazza Santa Croce — luogo simbolo segnato dall'alluvione del novembre 1966, quando le acque dell'Arno raggiunsero i cinque metri d'altezza — è stato allestito il Villaggio della Protezione Civile. Lo schieramento delle 20 colonne mobili regionali ha mostrato ai cittadini l'evoluzione dei sistemi operativi di soccorso a sessant'anni da quella tragedia.

In parallelo, gli ambienti di Palazzo Strozzi Sacrati hanno ospitato una mostra interattiva dedicata alle tecnologie dell'intelligenza artificiale e della robotica avanzata, evidenziando il passaggio da algoritmi astratti a soluzioni operative per la vita quotidiana e l'assistenza al cittadino.

Le soluzioni tecnologiche di maggiore impatto presentate durante la manifestazione:

Busto robotico Dola : ideato dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e dal Centro Artes, provvisto di mimica facciale per l'interazione umano-macchina.

ideato dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e dal Centro Artes, provvisto di mimica facciale per l'interazione umano-macchina. Robot umanoide empatico Abel : sviluppato dal Centro Piaggio e dall'Università di Pisa per il supporto sociale e sociosanitario.

sviluppato dal Centro Piaggio e dall'Università di Pisa per il supporto sociale e sociosanitario. Avatar "Alter-Ego" : un'interfaccia robotica antropomorfa appositamente concepita per compiti di assistenza sanitaria e cura della persona.

un'interfaccia robotica antropomorfa appositamente concepita per compiti di assistenza sanitaria e cura della persona. Applicazione interattiva "Turing Hotel" : simulatore dinamico in cui l'utente interagisce tramite chat con interlocutori umani ed enti di intelligenza artificiale per comprendere i limiti della comunicazione sintetica.

simulatore dinamico in cui l'utente interagisce tramite chat con interlocutori umani ed enti di intelligenza artificiale per comprendere i limiti della comunicazione sintetica. Piattaforma Forensic Arena : sistema sviluppato dall'Università di Siena che unisce competenze umane e intelligenza artificiale per smascherare i deepfake, verificare la veridicità delle immagini e contrastare la disinformazione.

sistema sviluppato dall'Università di Siena che unisce competenze umane e intelligenza artificiale per smascherare i deepfake, verificare la veridicità delle immagini e contrastare la disinformazione. Droni (UAS) e quadrupedi robotici: modelli quali Anymal e Ominquad, progettati per perlustrare ambienti impervi e scenari di disastro naturale.

L'integrazione tra la solidarietà operativa sul campo e la ricerca scientifica avanzata richiama l'armonia dell'Allegoria del Buon Governo dipinta da Ambrogio Lorenzetti nel Palazzo Pubblico di Siena: una visione politica lucida in cui la sicurezza e la prosperità della città non possono mai scindersi dalla cura e dallo sviluppo sostenibile del territorio circostante.

Le risultanze del Festival delle Regioni confermano che la tenuta democratica e lo sviluppo sociale dell'Italia dipendono dalla capacità di coniugare il valore delle autonomie regionali con l'unità del Paese. Evocando l'insegnamento di Piero Calamandrei — tra i padri della riflessione costituzionale sul regionalismo come rottura del centralismo ottocentesco — ed il dettato dell'Articolo 5 della Costituzione ("La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali"), le istituzioni hanno rivendicato la forza della governance di prossimità.

È tuttavia emersa una consapevolezza chiara: l'innovazione tecnologica, la robotica assistenziale e le reti satellitari rischiano di trasformarsi in mere esibizioni di forza tecnica se non diventano strumenti diretti per garantire i diritti fondamentali. Salute, mobilità, istruzione e connettività devono possedere la medesima esigibilità sia nei grandi centri metropolitani sia nelle frazioni montane più isolate.